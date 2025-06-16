Blackview запускает MEGA 3 — флагманский планшет с тремя моделями ИИ. Сейчас он стоит $199.99

Blackview объявляет о глобальном дебюте своего нового флагманского планшета MEGA 3. По словам производителя, этот гаджет меняет правила игры в мире ИИ-устройств – он сочетает мощь трёх моделей искусственного интеллекта, флагманское «железо» и элегантный 12.1-дюймовый 2.5K дисплей. Новинка стоит от $199.99.

В партнёрском материале рассказываем о ключевых характеристиках нового ИИ-планшета.

Комфортный экран и интеграция ИИ

MEGA 3 оснащён 12.1-дюймовым 2.5K FHD+ экраном с адаптивной частотой обновления 90 Гц. Он также имеет сертификат TÜV SÜD, подтверждающий низкий уровень синего света — а это значит, что глаза будут меньше уставать во время длительных сессий. В гаджет интегрированы DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0 Flash, обеспечивающие голосовое управление, интеллектуальное взаимодействие и полноэкранного помощника.

Также включены четыре эксклюзивных ИИ-приложения: Hi Doki, ImageX, VidGen и Soundle – для интеллектуального Q&A, редактирования фото, создания видео и музыки. Все они предоставляются с бесплатной 30-дневной пробной версией.

Топовая производительность с самым мощным 4G-чипом на рынке

6-нм восьмиядерный процессор MTK G100 (2.2GHz) и графика Mali-G57 увеличивают производительность на 28%. Кроме того, MEGA 3 поддерживает:

до 36 ГБ оперативной памяти: 12 ГБ физической + 24 ГБ расширенной;

256 ГБ ПЗУ с возможностью расширения до 2 ТБ.

Такие объёмы и ресурсы делают планшет мультизадачным и обеспечивают огромный объём хранилища. При этом стабильную работу поддерживает инновационная система охлаждения. А аккумулятор на 8800 мА·ч поддерживает быструю зарядку 33 Вт, чего хватит на весь день.

Ультрабольшой дисплей для погружения

12.1-дюймовый экран MEGA 3 на 30% больше, чем у обычных 10.1-дюймовых планшетов. Поддерживает Widevine L1 (стриминг 1080P), Split Screen 2.0, PC Mode 2.0 и пять режимов защиты зрения. В комплекте — стилус для заметок и рисования.

Флагманская камера 50 МП от SONY®

Основная камера 50 МП SONY® IMX362 (сенсор 1/2.6”, автофокус 0.03 с) позволяет снимать фото и видео в 1080P. Фронтальная камера 13 МП с подсветкой гарантирует качественные селфи и видеозвонки, а для интеллектуального распознавания в планшет встроена Google Lens. Любителям создавать контент MEGA 3 предлагает множество режимов съёмки под разные задачи.

Система DokeOS_P 4.1 на базе Android 15 для продуктивности

Обновлённая DokeOS_P 4.1 на базе Android 15 предлагает расширенные настройки, безопасность и плавную работу. Среди функций: EasyShare (в 77 раз быстрее Bluetooth), рабочее пространство, субтитры в реальном времени, Focus Computing 2.0, приватное пространство, частичная запись экрана и предпросмотр виджетов.

Бонусы и комфортное использование

В комплекте с MEGA 3 идут стилус, защитное стекло и чехол. Пользователь может рассчитывать на гарантированную поддержку обновлений Android, онлайн-поддержку 24/7, горячую линию и сервисные центры.

Специальное предложение к запуску

С 16 по 25 июня планшет MEGA 3 будет доступен на AliExpress по стартовой цене всего за $199.99, что на 60% дешевле от начальной стоимости.

Все, кто купит планшет во время запуска, автоматически участвуют в розыгрыше 80 смарт-браслетов Blackview R50.

Купить новый ИИ-планшет

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.