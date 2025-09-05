Бренд MOVA представил свою бытовую технику на IFA 2025 в Берлине: чем она удивила посетителей?

С 5 по 9 сентября в Берлине проходит выставка IFA. Её участники смогли увидеть и масштабную презентацию компании MOVA, которая продемонстрировала собственное видение будущего бытовой техники. Бренд производит пылесосы, в том числе роботизированные, моющие и беспроводные, а также газонокосилки, мультипечи, фены и другую технику.

Чем удивила экосистема MOVA

Под лозунгом «Step Up, Move Ahead» производитель презентовал интегрированную экосистему из 12 продуктовых направлений, ориентированных на внутренние и внешние пространства: от пылесосов до очистителей бассейнов.

«Мы подтвердили намерение не только расширять линейку продуктов, но и формировать комплексную модель “умной жизни”, которая соответствует современным глобальным трендам», – поясняют в компании.

Сегмент уборки был ключевым на презентации. Одной из главных инноваций стал робот-пылесос MOVA ZEUS 60, способный самостоятельно преодолевать лестницы. Для этого производитель разработал специальный механизм в сочетании с трёхмерной системой пространственной навигации. С ней пылесос может самостоятельно преодолевать несколько этажей без помощи человека – это открывает новый сегмент на рынке многоуровневых домов и квартир.

Другой пример инженерного подхода – MOVA SIRIUS 60. Благодаря двум роботизированным рукам он выполняет не только стандартную уборку, но и дополнительные задачи – например умеет манипулировать объектами для умной организации пространства. Это выводит его за пределы традиционных представлений о бытовой технике.

Обновлённые модели также отражают стратегическую направленность компании – постоянное совершенствование. Например, MOVA Z60 Ultra Roller Complete имеет систему очистки свежей водой с автоматической защитой ковровых поверхностей, M50 Ultra оптимизирует работу в сложных условиях благодаря выдвижной ручке, а G70 умеет убирать в непосредственной близости к стенам и углам.

«Каждая из этих разработок демонстрирует стремление MOVA к совершенствованию даже в мелких деталях, которые определяют ежедневный пользовательский опыт», – добавляют в компании.

Не только пылесосы, а помощники для улицы

Отдельное внимание уделили технике, которую используют вне дома. Серия роботов-газонокосилок LiDAX Ultra работает без дополнительной инфраструктуры в виде проводов или GPS-сенсоров. Технология UltraView 3.0 позволяет быстро создавать карты территории и подстригает точно даже в непосредственной близости к ограждениям.

Для владельцев бассейнов бренд представил робота-очистителя бассейнов Rover X10 с расширенными функциями очистки, а сегмент ухода за окнами пополнился компактным роботом N1 с ультразвуковым распылением.

«Выступление MOVA на IFA 2025 показало стремление компании закрепить за собой статус лидера в сфере бытовых технологий. Новые продукты соответствуют растущему спросу на автоматизацию и взаимосвязанные системы, которые уже становятся нормой. Развивая комплексные решения для дома и участка, MOVA усиливает своё присутствие на глобальном рынке и формирует новые стандарты “умной жизни”», – говорят в компании.

