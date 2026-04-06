BROCARD: как бьюти-ритейлер развивает мобильный продукт — обзор приложения и Пасхальной геймификации

Бьюти-ритейл давно перестал быть исключительно офлайн-историей. Крупные сети по всему миру инвестируют в собственные цифровые каналы — мобильные приложения, программы лояльности, персонализированные рекомендации и интерактивные механики вовлечения. Конкуренция вышла за пределы ассортимента и цен: сегодня борьба идет за внимание пользователя внутри приложения.

Украинская сеть BROCARD движется в том же направлении. Компания развивает собственное мобильное приложение не как вспомогательный инструмент к офлайн-магазинам, а как полноценный цифровой продукт — со своей логикой, функциональностью и регулярными обновлениями.

Приложение BROCARD: что внутри

По своей структуре приложение BROCARD — это полноценный e-commerce-инструмент. Оно почти полностью дублирует функционал веб-сайта:

Пользователь получает доступ к каталогу с широкой категоризацией: парфюмерия, макияж, уход за лицом и телом, дермакосметика, уход за волосами, косметика для мужчин — и это далеко не полный список. В каталоге также работает поиск. Товары можно сортировать в любом разделе:

Отдельно выделены бренды, акции и подарочные решения, включая подарочные карты и сертификаты eCard. Их можно оформить на разные суммы как для себя, так и в подарок:

В целом из главного меню можно перейти в любой из 5 разделов — бренды, новинки, акции, распродажи (Sale) и eCard:

Навигация в приложении построена по классической, но удобной схеме: главная страница, каталог, корзина, избранное и профиль — основные разделы, между которыми пользователь перемещается через нижнюю панель. В разделе новинок представлены актуальные товары.

В разделе «Акции» есть выбор в зависимости от способа покупки — через интернет-магазин, розничную сеть или мобильное приложение.

Помимо стандартного e-commerce-функционала, приложение включает дисконтную программу, персональные предложения, историю заказов и быстрое оформление покупки. Для тех, кто не хочет тратить время на поиск, доступны готовые наборы — так называемые «бьюти-боксы». Понравившиеся товары можно добавить в избранное:

Таким образом, это не просто мобильная версия сайта — это отдельный продукт со своей экосистемой. Поиск доступен с любого экрана, с удобными фильтрами:

Команда приложения регулярно тестирует новые форматы взаимодействия с пользователями. Один из них — геймификация: интерактивные механики, встроенные прямо в интерфейс приложения и сайта. Это не первый подобный эксперимент: ранее BROCARD уже запускал механику со сбором помад и парфюмов.

Самый масштабный пример на данный момент — Пасхальная геймификация: сезонная механика, построенная вокруг поиска пасхальных яиц в приложении и на сайте — с новой темой, обновлённым визуальным стилем и расширенной системой наград.

Попробовать найти все яйца можно в приложении BROCARD и на сайте brocard.ua с 1 по 12 апреля 2026 года. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Пасхальная геймификация: как это работает

Сезонные геймификации — не новый формат для e-commerce, но их реализация может сильно отличаться. В случае BROCARD механика органично встроена в интерфейс приложения и сайта — без редиректов и сторонних инструментов.

Суть акции — в поиске пасхальных яиц разных цветов:

Нашёл 5 жёлтых яиц — получаешь промокод на 500 грн на покупку парфюмерии от 1500 грн

Нашёл 5 голубых яиц — получаешь промокод на 300 грн на декоративную косметику и уход от 700 грн

5 самых быстрых игроков, которые нашли 5 розовых яиц , уже получили суперприз — нишевый аромат The House of Oud Keep Glazed

UX-логика: что происходит после клика

Взаимодействие с элементом — это микросценарий с чёткой последовательностью действий:

Шаг 1 — находишь яйцо. Во время просмотра каталога или карточки товара видишь элемент, встроенный в интерфейс. Он не мешает просмотру.

Шаг 2 — нажимаешь. Один тап — и система сразу реагирует.

Шаг 3 — элемент исчезает. Это простой сигнал: находка засчитана.

Шаг 4 — прогресс сохраняется. Он привязывается к аккаунту и не теряется между сессиями. Повторно нажать на тот же элемент нельзя.

Шаг 5 — появляется прогресс-бар. На несколько секунд отображается текущий статус сбора.

Например: 3/5 и 1/5. Через несколько секунд индикатор исчезает, и пользователь продолжает просмотр.

Почему это удобно

Исчезновение элемента после клика даёт мгновенный фидбек без лишних действий. Короткий прогресс-бар показывает текущий статус, не отвлекая от основного сценария. А сохранение прогресса позволяет возвращаться к игре в любое удобное время.

Пасхальные яйца размещены в разных разделах не случайно. Во время квеста естественно попадаешь в части приложения, которые раньше мог не замечать — новые категории, товары, акции. Поиск крашенок превращается в своеобразный тур по приложению.

Техническая сторона: как это устроено внутри

На первый взгляд — простая праздничная акция. Но за удобным интерфейсом стоит слаженная работа нескольких уровней продукта. Геймификация не существует как отдельный микросайт или внешний плагин — она встроена непосредственно в инфраструктуру приложения и сайта BROCARD.

Пасхальные яйца размещены статически: каждый элемент привязан к конкретному экрану и позиции в интерфейсе. То есть ничего не генерируется случайно — если крашенка есть на определённой странице, она там и остаётся до момента, пока ты её не найдёшь.

Прогресс синхронизируется через бэкенд и привязан к твоему аккаунту, а не к конкретному устройству или браузеру. Это означает: начал собирать пасхальные яйца в приложении — можешь продолжить на сайте с того же места. И наоборот. Находки не сбрасываются, не дублируются и не теряются между сессиями.

Система вознаграждений: что получаешь

Механика вознаграждений работает на двух уровнях одновременно.

Первый — мгновенная награда за собранную категорию. Как только находишь все 5 крашенок одной категории — система автоматически выдаёт промокод. Без ожидания, без заполнения форм, без дополнительных шагов. Собрал — получил.

Это означает, что даже если соберёшь только 5 пасхальных яиц — промокод уже твой. А вторая категория остаётся открытой — можно вернуться и собрать её позже.

Второй уровень — суперпризы. Самые быстрые игроки — те, кто первыми нашли по 5 розовых крашенок — уже получили за это суперподарки: нишевые ароматы The House of Oud Keep Glazed.

Двухуровневая структура работает просто: даже частичное участие уже приносит результат. Чтобы получить что-то полезное — достаточно завершить одну категорию. Максимум можно собрать 11 крашенок. А если повезёт найти суперприз — можно уйти победителем: больше одного физического подарка один участник получить не сможет.

Где искать крашенки

Пасхальные яйца размещены на разных типах экранов — от главной страницы до карточек отдельных товаров. То есть чтобы найти их все, придётся проявить не только логику и фантазию, но и интуицию, и обязательно заглянуть в разные уголки приложения: каталог, категории, страницы товаров и другие разделы.

Если обычно открываешь приложение только ради конкретной категории — во время геймификации естественно попадёшь и в другие разделы. Иногда именно так открываешь что-то, что раньше просто не замечал: новый бренд, интересную акцию или продукт, который давно искал.

Приложение BROCARD: что ещё внутри

Геймификация — это один из форматов взаимодействия, который команда добавляет поверх уже работающего продукта. Само приложение при этом функционирует как полноценный инструмент для покупок с несколькими удобными возможностями, о которых стоит знать.

Дисконтная программа лояльности работает непосредственно через приложение — баллы начисляются за покупки и доступны для использования при следующем заказе.

В рамках программы действуют персональные скидки до 20% в магазинах BROCARD, интернет-магазине и мобильном приложении. Размер скидки увеличивается с ростом общей суммы покупок. Клиенты также получают 10% скидки на первую покупку после регистрации в мобильном приложении или на сайте.

Персональные предложения формируются на основе истории просмотров и покупок — то есть со временем приложение начинает лучше понимать твои предпочтения. История заказов всегда под рукой в профиле, а оформление покупки занимает минимум шагов.

Каталог охватывает широкий спектр категорий — парфюмерия, макияж, уход за лицом и телом, дермакосметика, волосы, косметика для мужчин, корейская косметика и другое. Отдельно доступны разделы брендов, акций и подарочных решений — подарочные карты и сертификаты eCard.

Вывод

Пасхальная геймификация BROCARD — это пример того, как сезонная акция может быть реализована не как отдельный промо-инструмент, а как органичная часть мобильного продукта. Крашенки не существуют где-то на отдельном лендинге — они внутри приложения, на тех же экранах, где происходят обычные покупки.

Для пользователя это означает простой и понятный опыт: листаешь приложение как обычно и параллельно играешь. Собираешь коллекцию из 5 крашенок одного цвета — получаешь награду. Ничего лишнего.

BROCARD продолжает развивать мобильное приложение как цифровой продукт, и Пасхальная геймификация является одним из свежих примеров этого подхода.

Собирать писанки