Будущее ИИ в Украине: ведущие компании объединились, чтобы создать AI-экосистему

1 июля состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine — новой экспертной платформы, объединяющей лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине.

В партнёрском материале рассказываем, о чём договорились на первой стратегической сессии.

Кто участвовал и что известно о событии

Среди участников сессии — более 15 представителей ведущих компаний, в частности AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также соинициатор AI-комитета Favbet Tech.

Во время стратегической сессии обсуждали такие темы:

GR и правовое регулирование — рассмотрели законодательные барьеры и стандарты в сфере ИИ;

образование и развитие талантов в сфере ИИ.

Также обсуждали, как интегрировать ИИ в приоритетные направления ИТ-индустрии. В частности, участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные секторы экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.

«AI-комитет — это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политик и развитие технологической среды в стране», — отметила исполнительная директорка Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Артём Скрыпник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания AI-комитета, добавил: «Цель комитета — переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия стала началом этого процесса».

В Ассоциации рассказали, что такие сессии будут проводиться регулярно и привлекать всё больше компаний. Кроме ИИ, сейчас в рамках IT Ukraine работают ещё четыре отраслевых комитета — EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнёром отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.