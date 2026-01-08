CES 2026: Samsung радикально переосмысливает дисплеи — от 6K 3D-мониторов Odyssey до пространственных экранов нового поколения

CES традиционно (и мы всегда этого ждём!) любит громкие цифры — больше пикселей, больше герц, большие диагонали. Но презентация The First Look 2026 от Samsung интересна не количеством рекордов в стиле «быстрее, выше, сильнее», а тем, что компания наконец собрала все свои дисплейные наработки в одну логичную стратегию. И в её центре — не смартфон, не холодильник и даже не ИИ как таковой, а экран. Именно дисплей теперь выступает главной точкой контакта между пользователем, контентом и алгоритмами.

Ярче всего это видно на примере обновлённой линейки мониторов Odyssey, которая в 2026 году выглядит как смелая попытка переосмыслить, каким вообще должен быть современный монитор: и для игр, и для работы, и для творчества.

Odyssey 2026: новое измерение игровых мониторов

Ещё несколько лет назад развитие игровых мониторов выглядело довольно прямолинейно: гонка за количеством герц, ещё более быстрые матрицы, немного лучший и ярче HDR. Samsung в 2026 году намекает, что этот путь постепенно себя исчерпывает. Пять новых моделей Odyssey — это выход за пределы простой гонки характеристик. Мы имеем дело с новым измерением в буквальном смысле.

Флагманом линейки становится Odyssey G9 6K 3D — первый в мире игровой монитор, который сочетает 6K-разрешение и 3D без очков. Сам факт существования такого продукта уже ставит вопрос: зачем 6K в мониторе? И ответ здесь напрямую связан с 3D.

Почему без 6K 3D не работает (и почему Samsung пошла именно этим путём)

3D без очков — технология старая и, честно говоря, подпорченная неудачными реализациями. Основная проблема всегда была одна: потеря чёткости. Когда матрица фактически делит изображение на несколько ракурсов, реальное разрешение резко падает.

Samsung решает эту проблему за счёт сверхвысокой плотности пикселей. 6K в 32-дюймовом формате даёт запас, который позволяет формировать горизонтальную стереопару без критического удара по детализации. Добавляем сюда систему отслеживания взгляда, сложные алгоритмы обработки — и получаем 3D, которое не выглядит компромиссом.

Важно и то, что Samsung делает акцент не на вау-эффекте, а на глубине сцены. Это критично для игр, где пространство читается не только через геометрию, но и через свет, тени и композицию кадра.

Перезапуск 3D в играх

Odyssey 3D — не 32-дюймовый эксперимент ради выставки. У него есть практическая основа, поскольку около 60 игр уже поддерживают 3D, и это не какие-то абстрактные демо. Stellar Blade, Lies of P: Overture, The First Berserker: Khazan. Нет сомнений, что это проекты с ярко выраженной визуальной режиссурой.

Фанаты 3D также имеют в своём арсенале специальный софт вроде UEVR Initial, который позволяет наслаждаться в формате стереопары любой игрой на базе Unreal Engine. Это кардинально расширяет количество игровых проектов, доступных для игры в новом формате.

При таком подходе 3D делает свою работу феноменально. Камера перестаёт быть просто точкой обзора и начинает формировать сцену: с глубиной, объёмом и ощутимой дистанцией между игроком и игровым миром. Захочется ли игроку потом возвращаться к привычному геймингу? Вопрос с весьма очевидным ответом.

И что интересно, Samsung не пытается продавать 3D как обязательный режим. Это скорее опция для тех, кто хочет большего, и именно такой подход даёт технологии шанс на жизнь за пределами CES.

Odyssey G6: скорость без компромиссов

На фоне флагманского 3D-монстра Odyssey G6 нового поколения выглядит скромнее, но именно он олицетворяет прагматичную сторону линейки. Это дисплей для тех, кому важна максимальная скорость: киберспорт, шутеры, динамичные экшены.

Samsung традиционно сильна в сегменте high-refresh (да, герцы имеют значение), и G6 продолжает эту линию с минимальными задержками, стабильной работой и ориентацией на чистую производительность. Всё для своей целевой аудитории.

И, конечно, важный момент — стабильность. Samsung давно отработала сценарии работы с VRR, и G6 не просто поддерживает адаптивную синхронизацию, а делает это без типичных побочных эффектов вроде мерцания или нестабильных уровней яркости. Для тех, кто проводит часы в рейтинговых матчах, это важнее всего.

Odyssey G8: монитор как универсальный инструмент

Три новых Odyssey G8, пожалуй, самые показательные для общей стратегии Samsung. Это мониторы для тех, у кого нет желания держать два дисплея: один для работы, другой для игр.

Высокое разрешение, корректная цветопередача, современные игровые технологии. Всё это собрано в одном устройстве без дисбаланса.

Tizen OS и 7 лет обновлений

На CES легко потеряться среди ярких цифр, но семилетняя поддержка Tizen OS — одно из самых важных заявлений Samsung. Для дисплеев это фактически новый стандарт.

Мониторы и телевизоры традиционно устаревали программно быстрее, чем физически. Теперь же Samsung предлагает иной сценарий: дисплей, который развивается со временем, получает новые функции, сервисы и оптимизации без замены «железа».

Для пользователя это означает банальную, но важную вещь — покупка перестаёт быть краткосрочной.

Micro RGB как ставка на будущее больших диагоналей

В сегменте ТВ Samsung идёт ещё дальше. Технология Micro RGB пытается взять лучшее от OLED и Mini LED, минимизируя их слабые стороны.

Отдельные микродиоды красного, зелёного и синего цветов светятся независимо, обеспечивая:

более точный контроль цвета;

высокую яркость без агрессивного ABL;

лучшую масштабируемость на больших диагоналях.

В сочетании с Micro RGB AI Engine Pro телевизор перестаёт быть пассивным отображением контента и начинает активно адаптировать изображение под сцену.



HDR10+ ADVANCED и Eclipsa Audio

HDR10+ ADVANCED добавляет телевизорам контекстную обработку с учётом жанра, динамики сцены и даже игровых сценариев.

А Eclipsa Audio стала попыткой сделать пространственный звук частью базового опыта, а не дополнительным аксессуаром. Samsung явно хочет, чтобы телевизор был самодостаточным, без обязательной привязки к саундбару.

Spatial Signage: дисплей как элемент среды

На CES 2026 Samsung также представила технологию Spatial Signage для корпоративного сегмента, которая расширяет границы восприятия цифровых дисплеев. Это коммерческий 3D-дисплей без очков, способный добавлять глубину и объём стандартному 2D-контенту, создавая ощущение присутствия объектов в физическом пространстве.

Важными аспектами являются пространственное восприятие, которое позволяет контенту выглядеть живым и объёмным. Изображение на экране создаёт ощущение объёма и меняется, когда человек проходит мимо или изменяет угол обзора. А также адаптация контента в реальном времени благодаря платформе Samsung VXT, которая отвечает за дистанционное управление и оптимизацию показа в сети дисплеев.

Фактически Spatial Signage демонстрирует, что Samsung мыслит дисплеями как частью среды, через которую пользователь взаимодействует с новыми технологиями и получает новый интерактивный опыт.

Samsung превращает экраны в инструмент взаимодействия с цифровым миром

CES 2026 чётко показывает сдвиг в мышлении Samsung. Южнокорейская компания перестаёт воспринимать дисплеи как набор технических характеристик и всё больше смотрит на них как на универсальный интерфейс, через который человек взаимодействует с контентом, играми, работой и даже пространством вокруг себя.

Именно поэтому в одном ряду оказываются 6K 3D-мониторы Odyssey, Micro RGB-телевизоры и Spatial Signage для бизнеса. Что ж, между ними гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Линейка Odyssey 2026 здесь играет роль флагмана и своеобразного полигона для обкатки идей. 6K в сочетании с 3D без очков — демонстрация того, как Samsung видит развитие мониторов в среднесрочной перспективе. Компания явно тестирует восприятие потенциальных покупателей: насколько глубже может быть гейминг, если экран перестаёт быть «плоским» окном и начинает работать с бинокулярным пространством.

При этом Samsung не отрывается от реальности. Рядом с экспериментальными решениями появляются G6 и G8, которые чётко закрывают практические сценарии — от киберспорта до гибридной работы. Odyssey постепенно превращается в универсальную платформу дисплеев для разных типов пользователей.

Отдельно стоит выделить Tizen OS и семилетнюю поддержку. Это, возможно, не самая громкая новость CES, но одна из самых важных в долгосрочной перспективе. Samsung фактически признаёт, что современные дисплеи должны жить по правилам смартфонов — с регулярными обновлениями, развитием функциональности и защитой от программного устаревания. Если этот подход приживётся, рынок мониторов и телевизоров может измениться радикально.

Телевизоры с Micro RGB дополняют эту картину, показывая, что Samsung пытается сформировать собственный технологический путь. Это ставка не только на качество изображения, но и на масштабируемость: от больших домашних диагоналей до профессиональных инсталляций.

И именно здесь в игру вступает Spatial Signage. Для массового пользователя это пока что далёкий сегмент, но в стратегическом смысле он объясняет многие решения, которые Samsung принимает сегодня. Технологии 3D, ИИ-обработки и высокого разрешения сначала появляются в нишевых или премиальных продуктах, а со временем постепенно «спускаются вниз» в обычные мониторы и телевизоры. Spatial Signage выглядит как ещё один уровень этой эволюции.

В итоге далеко не все представленные решения станут массовыми в ближайшее время, но они задают вектор, по которому, скорее всего, будет двигаться вся индустрия дисплеев.

