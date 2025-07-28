Чем грозят кибератаки АЗС и как им противостоять: советы от IT Specialist

Главная цель атак на объекты энергетической инфраструктуры — не физические повреждения. Ключевой интерес злоумышленников иной: самые ценные активы компании, то есть корпоративные данные.

АЗС — это часть топливно-логистической цепочки, управление которой осуществляется с использованием цифровых систем. Именно они становятся мишенью киберпреступников. Как именно хакеры нарушают работу АЗС и что с этим делать — разбираемся в партнерском материале вместе с экспертами компании IT Specialist.

Цифровая составляющая АЗС

Автозаправочные станции, которые мы видим каждый день, — лишь верхушка айсберга. Чтобы топливо попало в бак автомобиля, работает масштабная инфраструктура: добыча, переработка, транспортировка, резервуары, логистика, документооборот, цифровые сервисы. Всё это управляется автоматически, через информационные системы.

То есть АЗС — это ещё и цифровая платформа, в которую вовлечены:

серверы управления колонками;

платёжные терминалы;

мобильные приложения и бонусные программы;

кассовое оборудование;

датчики уровня топлива;

учёт движения транспорта.

Нарушение работы одного из этих компонентов может привести к остановке бизнес-процессов, что особенно критично в условиях чрезвычайных ситуаций.

Какие киберугрозы сегодня наиболее опасны для АЗС

Сфера энергетики — одна из самых атакуемых отраслей в мире. В 2023 году почти 15% всех инцидентов кибербезопасности в Украине касались объектов энергетики, по данным Госспецсвязи.

Вот 5 типов атак, которые могут парализовать работу заправки:

DDoS-атаки (атаки отказа в обслуживании) — намеренное перегрузка серверов фейковыми запросами до полной остановки работы. Уязвимости в ИТ-системах — «дыры» в программном обеспечении, позволяющие получить доступ к системам без авторизации. Компрометация цепочки поставок — хакеры проникают не напрямую в АЗС, а через подрядчика, например, IT-партнёра или облачного провайдера. Атаки на IoT-устройства — взлом датчиков уровня топлива, температурных контроллеров, IP-камер. Фишинг и социальная инженерия — обман сотрудника через электронное письмо или мессенджер со ссылкой на вредоносное ПО.

Нормативные требования: что нужно знать

Согласно законодательству Украины, АЗС относятся к объектам критической инфраструктуры (ОКИ). Владельцы и операторы обязаны:

проводить независимые аудиты кибербезопасности (согласно Постановлению КМУ №257);

разрабатывать план реагирования на инциденты;

категоризировать объекты и управлять рисками (в соответствии с ISO 27005);

подавать отчётность в профильные госорганы (Госспецсвязь, Минэнерго).

Для бизнеса это не просто формальность, а способ избежать остановки работы в реальной ситуации.

Узнать больше о законодательных требованиях можно в статье на сайте IT Specialist.

Как защититься

Большинство сетей АЗС не имеют внутри полноценной службы безопасности. Но есть компании, которые специализируются именно на критической инфраструктуре. Например, IT Specialist — одна из немногих команд в Украине, которая:

проводит аудит в соответствии с ISO 27001;

тестирует сети на проникновение;

автоматизирует процесс управления уязвимостями;

внедряет план реагирования и мониторинг SOC.

АЗС — это стратегический элемент безопасности государства, и защищать его нужно как в реальности, так и в киберпространстве. Помочь в этом могут специалисты из IT Specialist: они тщательно изучат запрос и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.

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