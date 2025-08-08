Что будет, если выключить смартфон и поехать в Карпаты? Я проверил в «УЛІС» в Ворохте и вот мои впечатления

Социальные сети, бесконечные рилсы и дешёвый дофамин понемногу рассеивают наше внимание. Мы теряем фокус. День заканчивается не чтением книги, а «ещё одним видео перед сном». А начинается не с пения птиц, а с надоедливого напоминания, сколько всего нужно успеть за день. В какой-то момент я почувствовал, что пора нажать на паузу.

Несколько недель назад я отложил смартфон, включил беззвучный режим и на два дня исчез с радаров информационного шума. Ретрит на природе — вот чего действительно жаждала моя менталочка. Вместе с семьей мы отправились в Карпаты — в комплекс «УЛІС» в Ворохте.

Эта поездка — не про отели и вечеринки. Она про тишину. Про горы, что дышат за вашей спиной. Про рассветы, когда первые лучи касаются вершины, и про коров, которые — к моему удивлению — оказались лучшими скалолазами, чем я сам.

Аренда авто

Сразу совет: если едете поездом, обязательно берите билеты до Ворохты. Да, есть такие поезда и нет, я об этом не знал, поэтому у меня были билеты до Ивано-Франковска 🙂

Вечером, когда мы уже собирались выезжать из Киева, я понял, что от Ивано-Франковска до «УЛИС» ехать добрых два часа на автобусе с пересадкой. Мы ехали с собачкой, так что это точно был не вариант. Единственное решение — каршеринг. Пара звонков — и я счастливый владелец последнего на весь Франковск авто. Скажу честно: было страшновато, ведь правил вроде «не поцарапай», «не выезжай на бездорожье» и тому подобных хватало, а горы — это, знаете ли, не парковка у супермаркета.

Первые впечатления

Когда мы свернули на последний горный серпантин, стало ясно: вид из домика точно будет потрясающим. И он действительно был.

Мы ещё не успели припарковаться, как нас встретил приветливый мужчина из команды комплекса. Сам подошёл, помог с багажом. И это при том, что до нашего домика — каких-то 50 метров. Забота ощущалась сразу!

Переступив порог, первое впечатление: ВАУ! Это именно то место, где хочется остаться на несколько дней — без планов, без спешки, просто побыть. Даже если бы всё это время за окном лил дождь — это были бы не испорченные выходные, а настоящий подарок. Потому что когда рядом тёплый камин, уютная летняя терраса и хорошая книга — больше ничего и не нужно. Особенно если ты устал от бесконечного городского нон-стопа.

Карта сокровищ для души

Увидев оставленную нам карту комплекса, мы, не разбирая вещи, сразу отправились исследовать окрестности. Территория ограничивается только вашей физической подготовкой 🙂 Здесь нет заборов или запретов. Вы в самом сердце Карпат, вокруг вас бескрайние горы, леса и дикая природа. Сам комплекс предлагает несколько маршрутов и туристических точек в пешей доступности, среди которых «Инста Бук» и сыроварня.

Подробнее о «УЛІС» можно узнать на сайте по ссылке

Красота в деталях

Немного побродив по окрестностям, мы вернулись к нашему A-frame-домику (кстати, именно такой домик я всегда мечтал арендовать под Киевом. Но, к сожалению, они забронированы на месяцы вперёд).

Обустраиваясь, вы сразу замечаете приятные сюрпризы, которые оставила заботливая команда «УЛИС»: именная записочка, маршмеллоу для приготовления на костре, идеи и советы, как провести свободное время, книги, настольные игры, «магазинчик» с десятками вкусностей прямо у вас на кухне и ещё куча всего! Одним словом, ПРИЯТНО, когда о вас заботятся! И это чувствуется!

Неожиданные гости

Вечер мы решили провести у костра с барбекю — вкусным и, скажем так, почти не сгоревшим 🙂 В очередной раз переворачивая шампур, я вдруг заметил движение неподалеку. Подумал: гости. И действительно — ко мне вышел любопытный посетитель: рогатый, спокойный и, очевидно, местный.

После короткой беседы (я говорил — он жевал) мой новый знакомый не спеша направился дальше по склону, пощипывая травку с видом местного хозяина.

Кстати, неожиданно, но факт: коровы — отличные скалолазы. Я узнал об этом ещё в Одесской области и теперь в который раз увидел, как ловко (намного лучше, чем я) они преодолевают горные перевалы.

Фаерспот

Киевский «УЛІС» предлагает возможность разжечь костёр рядом с домиком — там есть специально оборудованное место. В Ворохте мы с удивлением выяснили, что такого нет, но вовремя вспомнили о карте локации. Я достал её из кармана, развернул — и вот он, крестик с надписью «Фаерспот», совсем неподалёку.

Написали в чат-бот комплекса (кстати, очень удобная штука — мгновенно отвечают на любые вопросы) и узнали, что нужно взять с собой дрова, которые уже ждали нас в домике.

Немного побродив по лесной тропинке, мы вышли к нескольким оборудованным местам для костра. И не просто где-то — а с панорамой 360° на леса и вершины Карпат. Это было именно то, что мы искали: вечер, костёр, семья рядом, тёплые разговоры и солнце, которое медленно садится за ближайший холм.

Чтобы прочувствовать атмосферу — просто посмотрите фото ниже. Слова здесь уже лишние.

Поиски горной реки

Рядом с комплексом — не только стандартные туристические развлечения, которые активно предлагают в Ворохте или Яремче. Здесь есть кое-что гораздо ценнее — живая природа, не испорченная толпами и рекламой. Такая, что лечит. Единение с ней — как нажать кнопку «перезагрузить», и уже через час ощущаешь прилив сил, хотя вроде ничего для этого не делал.

Нашей миссией на тот день было найти горную реку. На Google-карте они, казалось бы, повсюду. Но на деле — где-то это ручеёк шириной с ладонь, а где-то — настоящая горная река с камнями, стремительным течением и мини-водопадами. Здесь без машины не обойтись. Мы сделали несколько остановок — и уже на третьей нашли то, что искали: отличное место всего в 5 км от комплекса.

Совет: обязательно берите резиновую обувь. Серьёзно. Потому что местами берега просто нет — и идти придётся прямо по воде. Но это удовольствие стоит мокрых штанов. Стоять в холодной, кристально чистой воде среди гор — это тот самый момент, когда ничего не нужно добавлять. Просто быть.

Собачкам здесь всегда рады

Напоследок не могу не упомянуть ещё одну важную вещь — комплекс действительно pet-friendly (без ограничений по размерам или весу). И это не просто лозунг на сайте, а настоящая забота.

В магазинчике вашего любимца ждут вкусняшки, а в домике — QR-код с советами, как весело и с пользой провести время вместе. Так что если сомневаетесь, брать ли питомца с собой — однозначно берите. Он будет носиться по горам и точно по-своему скажет вам «Спасибо».

Моё впечатление от Уліс.Ворохта — ХОЧУ ЕЩЁ!

Карпаты — это место силы. Место тишины, где наконец-то можно услышать себя. И именно это чувствуется во всем, что создали в «УЛІС»: в пейзажах за окном, в уюте домика, в записочке, оставленной на столе. Каждая деталь как будто прошита заботой.

Это не просто отдых. Это — перезагрузка. И, если коротко: я точно вернусь.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.