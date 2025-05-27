Делегирование киберзащиты MSSP-партнеру: возможности, формат и к кому обращаться в Украине

Построить собственную систему киберзащиты — дорого и сложно. Для большинства компаний это означает масштабные расходы на специалистов, инфраструктуру, ПО и постоянный мониторинг. Однако есть альтернативы — например, можно делегировать защиту MSSP-партнёру (Managed Security Services Provider).

Один из таких партнёров в Украине — IT Specialist, официальный MSSP-партнёр SOPHOS. Он предлагает бизнесу полноценные управляемые сервисы киберзащиты. Это позволяет компаниям не только экономить ресурсы, но и получать доступ к передовым технологиям и экспертизе мирового уровня. Такую модель оценит малый и средний бизнес.

В партнёрском материале с IT Specialist рассказываем, что такое MSSP и как это работает.

Как работает модель MSSP и что получает бизнес

MSSP — это не просто продажа лицензий, а полный цикл услуг. Это полный цикл услуг, которые включают внедрение, и сопровождение на всех этапах сотрудничества. Компания получает не отдельные инструменты, а готовый сервис.

Среди ключевых возможностей такой модели:

Настройка и обновление защитных систем без привлечения внутренних ИТ-ресурсов.

Предоставление аналитики и отчетности для руководства.

Гибкая ежемесячная оплата без долгосрочных обязательств.

Благодаря этому бизнес получает защиту на уровне крупного корпоративного SOC, не создавая собственный центр безопасности.

Практическая польза для бизнеса: почему это выгодно

Преимущества после перехода на модель MSSP бизнес ощущает уже с первых месяцев. Среди основных плюсов такого решения:

Экономия времени и ресурсов. Для корректной работы нужны только аналитики — обязанности инженеров берет на себя MSSP-партнер. Прогнозируемые расходы. Оплата происходит ежемесячно, по модели «как сервис»: вы платите только за то, что реально используете, без переплат. В любой момент можно докупить нужное количество лицензий или в конце месяца отказаться от лишних. Это добавляет гибкости в работе — не нужно сразу платить за весь год и потом иметь ненужные услуги. Гарантированный уровень сервиса (SLA). Партнер несет ответственность за качество услуг согласно договорным обязательствам. Доступ к современным решениям SOPHOS. Благодаря партнёрству IT Specialist с SOPHOS бизнес получает доступ к лучшим технологиям защиты конечных устройств, сетей, почты, облака и удалённого доступа.

Эти преимущества позволяют компаниям из любой сферы сосредоточиться на своём бизнесе, оптимизировав затраты на технические нюансы.

Как IT Specialist и SOPHOS помогают украинским компаниям

Как официальный MSSP-партнер SOPHOS компания IT Specialist внедряет полный стек решений для защиты:

конечных устройств (компьютеры, смартфоны, серверы);

корпоративной почты и удаленного доступа;

сетевой инфраструктуры;

удаленного подключения (ZTNA).

Эксперты берут на себя все этапы — от консалтинга и внедрения до постоянного мониторинга работоспособности систем из предоставленного пакета MSSP и поддержки. Клиенты получают доступ к современной киберзащите без сложных интеграций и без скрытых затрат.

Таким образом, кибербезопасность как сервис — это реальный выход для компаний, которые хотят получить надёжную защиту без лишних инвестиций и нагрузки на собственные ресурсы. Партнёрство IT Specialist с SOPHOS позволяет бизнесу получать полноценный сервис с гарантированными результатами, адаптированный под украинские реалии и потребности.

Если готовы сделать кибербезопасность эффективной и управляемой — обращайтесь в IT Specialist, чтобы выбрать лучшую модель защиты для вашего бизнеса.

Помимо решений SOPHOS, IT Specialist предлагает широкий спектр услуг в сфере кибербезопасности, включая аудит информационной безопасности, внедрение систем управления по стандарту ISO 27001, мониторинг инфраструктуры на базе SIEM-решений IBM QRadar и Splunk, а также построение защищённых API с использованием IBM API Connect и DataPower. Такой подход позволяет компаниям комплексно защищать все уровни IT-инфраструктуры — от пользователя до облака.

Делегировать защиту MSSP-партнёру

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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