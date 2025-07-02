Diia.City Union: украинские IT-компании поделились опытом работы в современных реалиях

19 июня в UNIT.City состоялась очередная ежеквартальная встреча Intro Meeting, организованная Diia.City Union. Событие собрало представителей более чем 100 компаний-резидентов Дія.City и новых участников союза. Партнёром мероприятия выступила украинская технологическая компания FAVBET Tech.

В партнёрском материале рассказываем подробнее.

Что было на встрече

Intro Meeting — регулярное мероприятие от Diia.City Union. Здесь презентуют новые компании и рассказывают о возможностях пространства Diia.City для технологического бизнеса.

На ивенте участники также обсуждали перспективы развития IT-бизнеса в Украине вместе с последними изменениями в законодательстве, делились опытом работы в современных реалиях и обменивались контактами для будущего сотрудничества.

«Подобные встречи чрезвычайно важны для резидентов и в целом украинского технологического сообщества, ведь они позволяют бизнесу находить новые точки взаимодействия и вместе решать вызовы, которые стоят перед нашей индустрией с точки зрения регулирования, кибербезопасности и развития. FAVBET Tech всегда с радостью поддерживает события, способствующие сотрудничеству и росту экосистемы украинского IT», — говорит CEO FAVBET Tech Артём Скрыпник.

«Нам важно, чтобы участники не просто присоединялись к Союзу Diia.City Union, а становились активными драйверами внутри объединения. Сейчас в нём уже более 240 компаний. Вместе мы трансформируем и усиливаем украинскую IT-отрасль. И мы искренне благодарны команде FAVBET Tech за партнёрство и системную вовлечённость в развитие нашего сообщества и технологического сектора в целом», – отметила Валерия Кушнерчук, исполнительный директор Diia.City Union.

FAVBET Tech присоединилась к Дія.City в 2022 году, а уже через два года вошла в пятёрку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов пространства. В 2024 году компания стала партнёром серии мероприятий CEO Talks от Diia.City Union — площадки для руководителей ведущих технологических компаний Украины. Во время этих ивентов они делились собственным опытом адаптации бизнеса к вызовам войны и глобальным изменениям на рынке инноваций.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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