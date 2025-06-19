Для спорта, на каждый день, с принтом Star Wars и не только. Подбираем шорты адидас на лето

Наступил самый тёплый сезон года или просто хочется купить одежду для занятий спортом? Обратите внимание на коллекцию культового бренда adidas. Она представляет модели, которые подарят ощущение уюта, свободу движений и подчеркнут стиль.

Например, шорты уже давно являются незаменимым элементом каждого летнего гардероба, ведь с их помощью можно ощущать солнечное тепло, прохладу от ветра и создавать образы, которые будут привлекать внимание.

В партнерском материале с adidas рассказываем, какие модели могут стать незаменимой частью гардероба летом.

Множество решений для любого настроения, характера и запроса

Погрузившись в разнообразный ассортимент интернет-магазина, вы найдёте множество моделей одежды, которые будут соответствовать вашим потребностям и вдохновлять на новые достижения.

Поэтому, если вы отправляетесь в поход в горы, путешествуете или стремитесь усовершенствовать свой стиль — шорты станут вашей любимой одеждой. Осталось только выбрать модель, которая закроет ваш запрос:

Классические модели для повседневной носки станут универсальным выбором для разных луков.

Товары для спорта помогут создать аутфиты в спортивном стиле или для тренировок.

Продукция 2 в 1 станет стильным решением для занятий в спортзале, ведь она сочетает в себе отличный внешний вид и безупречную поддержку мышц.

В коллекции также найдутся модели с принтами любимых героев Star Wars, например, The Mandalorian, которые подчеркнут ваш характер.

Независимо от того, каким видом спорта вы занимаетесь, в каталоге есть шорты для любой активности:

Теннис

Гольф

Футбол

Бег

Силовые нагрузки

Трейлраннинг

Хайкинг

Любите смотреть футбол или играть в него? Тогда поддержите любимую сборную, команду или клуб с помощью линейки с названиями стран и клубов:

Spain

Italy

Germany

Ukraine

Arsenal

Bayern

Manchester United

Real Madrid

Juventus

Как создают культовую одежду adidas

Шорты и другая одежда adidas обладают особыми технологическими характеристиками, которые делают каждую модель совершенной. Мастера внедряют проверенные технологии и свои знания в разработку, чтобы вы получали только лучшее:

При изготовлении используются премиальные материалы, которые обеспечивают приятные тактильные ощущения.

Тщательная проверка кроя и швов обеспечивает стойкость к износу и долговечность обновки.

Использование вторичного сырья при разработке — это снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Широкая размерная сетка позволяет уверенно выбрать подходящий размер под свою фигуру.

Заказывайте желанные шорты от легендарного бренда adidas на его официальном сайте в Украине — adidas.ua.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

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