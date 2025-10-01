До 200 часов игры без подзарядки, подключение по Bluetooth: обзор HyperX Cloud III S Wireless

Глобальный бренд игровой периферии HyperX представляет Cloud III S Wireless. Модель входит в линейку Cloud, известную комфортом, качеством звука и надежностью.
Новая модель имеет выносливую батарею, гибкое подключение и создана из материалов, рассчитанных на годы интенсивного использования. По замыслу производителя, HyperX Cloud III S Wireless подходит и для длительных сессий, и для повседневного использования, ведь поддерживает подключение как на частоте 2.4GHz, так и по Bluetooth. В партнерском материале подробно изучаем все характеристики новинки.
Ключевые характеристики
С HyperX Cloud III S Wireless пользователь получает до 120 часов работы на 2,4 ГГц или до 200 часов через Bluetooth, двойное беспроводное соединение с быстрым переключением, 53-мм динамики с настройкой HyperX и DTS Headphone:X Spatial Audio, амбушюры с пеной с эффектом памяти, лёгкую алюминиевую раму, обновленный съёмный 10-мм микрофон и встроенные два микрофона, что позволяет использовать гарнитуру без внешнего микрофона, совместимость с ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac и мобильными устройствами через USB-C, USB-A и Bluetooth.
Автономность до 200 часов
До 120 часов работы в режиме 2,4 ГГц или до 200 часов через Bluetooth. Запас, перекрывающий несколько недель игровых сессий без постоянного контроля заряда, подходит как для стриминговых марафонов, так и для ежедневного использования.
Двойное беспроводное соединение
Два интерфейса под разные сценарии: 2,4 ГГц для стабильного и быстрого подключения в игре и Bluetooth для универсальности с ноутбуками и смартфонами. Переключение происходит быстро, без лишних действий и с сохранением стабильности.
Премиум качество звука
53-мм динамики, настроенные инженерами HyperX, воспроизводят чистые высокие, детализированные средние и контролируемые низкие частоты. DTS Headphone:X Spatial Audio формирует пространственную сцену и точное позиционирование объектов, что помогает быстрее считывать события в игре.
Комфорт и долговечность
Амбушюры с пеной с эффектом памяти снимают давление во время длительных сессий. Лёгкая алюминиевая рама выдерживает ежедневную нагрузку, а эргономичное оголовье равномерно распределяет вес. Интуитивные элементы управления расположены так, чтобы не отвлекать от процесса.
Чёткая передача голоса
Съёмный 10-мм микрофон с сетчатым фильтром передаёт голос выразительно и разборчиво. Встроенные микрофоны добавляют гибкости в сценариях вне игры, когда нужен минимум аксессуаров и быстрый переход к звонку или чату.
Совместимость и универсальность
Поддержка ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac и мобильных устройств. Подключение через USB-C, USB-A или Bluetooth. Один комплект, который закрывает домашний сетап, поездки и работу.
Подробнее посмотреть информацию о HyperX Cloud III S Wireless можно на сайте по ссылке
Дизайн и практичность
Cloud III S Wireless выглядит сдержанно и уместно в любой среде: игровой сетап, работа с ноутбуком, путешествия. Акцент конструкции — на ежедневном комфорте и надёжности без лишних декоративных элементов.
- Лёгкая алюминиевая рама сохраняет жёсткость без лишнего веса.
- Эргономичное оголовье равномерно распределяет нагрузку.
- Амбушюры с эффектом памяти адаптируются к форме и уменьшают давление при длительном использовании.
- Интуитивные элементы управления на чашках позволяют корректировать звук и микрофон без отвлечений.
Преимущества над конкурентами
- Автономность до 200 часов без подзарядки.
- Звук выше ценового сегмента: 53-мм драйверы с настройкой HyperX и DTS Headphone:X для чёткой сцены и точного позиционирования.
- Комфорт и ресурс: амбушюры с эффектом памяти, лёгкая алюминиевая рама, эргономичное оголовье.
- Универсальность подключения: 2,4 ГГц для игр и Bluetooth для мобильных; совместимость с ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac и смартфонами.
- Гибкая коммуникация: съёмный 10-мм микрофон плюс встроенные микрофоны.
О HyperX
HyperX — глобальный бренд игровой периферии компании HP Inc., известный гарнитурами, клавиатурами, мышками, микрофонами и аксессуарами для ПК и консолей. Решения HyperX используют геймеры, стримеры и киберспортивные команды по всему миру, когда важны стабильность, точность и комфорт. Подход бренда — инженерное качество и практическая польза: настроенный звук, продуманные материалы и эргономика, долговечность, проверенная реальными сценариями. Недаром слоган HyperX: “WE’RE ALL GAMERS”, ведь все устройства создаются геймерами для геймеров.
HyperX Cloud III S Wireless доступна для заказа на сайте официального партнёра Rozetka
Заказать HyperX Cloud III S Wireless
