До 200 часов игры без подзарядки, подключение по Bluetooth: обзор HyperX Cloud III S Wireless

Глобальный бренд игровой периферии HyperX представляет Cloud III S Wireless. Модель входит в линейку Cloud, известную комфортом, качеством звука и надежностью.

Новая модель имеет выносливую батарею, гибкое подключение и создана из материалов, рассчитанных на годы интенсивного использования. По замыслу производителя, HyperX Cloud III S Wireless подходит и для длительных сессий, и для повседневного использования, ведь поддерживает подключение как на частоте 2.4GHz, так и по Bluetooth. В партнерском материале подробно изучаем все характеристики новинки.

Ключевые характеристики

С HyperX Cloud III S Wireless пользователь получает до 120 часов работы на 2,4 ГГц или до 200 часов через Bluetooth, двойное беспроводное соединение с быстрым переключением, 53-мм динамики с настройкой HyperX и DTS Headphone:X Spatial Audio, амбушюры с пеной с эффектом памяти, лёгкую алюминиевую раму, обновленный съёмный 10-мм микрофон и встроенные два микрофона, что позволяет использовать гарнитуру без внешнего микрофона, совместимость с ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac и мобильными устройствами через USB-C, USB-A и Bluetooth.

Автономность до 200 часов

До 120 часов работы в режиме 2,4 ГГц или до 200 часов через Bluetooth. Запас, перекрывающий несколько недель игровых сессий без постоянного контроля заряда, подходит как для стриминговых марафонов, так и для ежедневного использования.

Двойное беспроводное соединение

Два интерфейса под разные сценарии: 2,4 ГГц для стабильного и быстрого подключения в игре и Bluetooth для универсальности с ноутбуками и смартфонами. Переключение происходит быстро, без лишних действий и с сохранением стабильности.

Премиум качество звука

53-мм динамики, настроенные инженерами HyperX, воспроизводят чистые высокие, детализированные средние и контролируемые низкие частоты. DTS Headphone:X Spatial Audio формирует пространственную сцену и точное позиционирование объектов, что помогает быстрее считывать события в игре.

Комфорт и долговечность

Амбушюры с пеной с эффектом памяти снимают давление во время длительных сессий. Лёгкая алюминиевая рама выдерживает ежедневную нагрузку, а эргономичное оголовье равномерно распределяет вес. Интуитивные элементы управления расположены так, чтобы не отвлекать от процесса.

Чёткая передача голоса

Съёмный 10-мм микрофон с сетчатым фильтром передаёт голос выразительно и разборчиво. Встроенные микрофоны добавляют гибкости в сценариях вне игры, когда нужен минимум аксессуаров и быстрый переход к звонку или чату.

Совместимость и универсальность

Поддержка ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac и мобильных устройств. Подключение через USB-C, USB-A или Bluetooth. Один комплект, который закрывает домашний сетап, поездки и работу.

Дизайн и практичность

Cloud III S Wireless выглядит сдержанно и уместно в любой среде: игровой сетап, работа с ноутбуком, путешествия. Акцент конструкции — на ежедневном комфорте и надёжности без лишних декоративных элементов.

Лёгкая алюминиевая рама сохраняет жёсткость без лишнего веса.

Эргономичное оголовье равномерно распределяет нагрузку.

Амбушюры с эффектом памяти адаптируются к форме и уменьшают давление при длительном использовании.

Интуитивные элементы управления на чашках позволяют корректировать звук и микрофон без отвлечений.

Преимущества над конкурентами

Автономность до 200 часов без подзарядки.

Звук выше ценового сегмента: 53-мм драйверы с настройкой HyperX и DTS Headphone:X для чёткой сцены и точного позиционирования.

Комфорт и ресурс: амбушюры с эффектом памяти, лёгкая алюминиевая рама, эргономичное оголовье.

Универсальность подключения: 2,4 ГГц для игр и Bluetooth для мобильных; совместимость с ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac и смартфонами.

Гибкая коммуникация: съёмный 10-мм микрофон плюс встроенные микрофоны.

О HyperX

HyperX — глобальный бренд игровой периферии компании HP Inc., известный гарнитурами, клавиатурами, мышками, микрофонами и аксессуарами для ПК и консолей. Решения HyperX используют геймеры, стримеры и киберспортивные команды по всему миру, когда важны стабильность, точность и комфорт. Подход бренда — инженерное качество и практическая польза: настроенный звук, продуманные материалы и эргономика, долговечность, проверенная реальными сценариями. Недаром слоган HyperX: “WE’RE ALL GAMERS”, ведь все устройства создаются геймерами для геймеров.

