VPN работает, многофакторная аутентификация есть, антивирус обновляется. Кажется, что защита настроена, не так ли? Но практика и статистика доказывают обратное.

Когда происходит взлом, чаще всего выясняется, что учётные записи не имели ограничений по времени или уровню прав, устройства не проверялись на безопасность, а внутренняя сеть была полностью открыта после аутентификации.

В партнёрском материале рассказываем, почему сегодня доверие должно быть нулевым по умолчанию, а также разбираемся, как работает концепция Zero Trust и для чего именно и когда её стоит внедрять.

Почему доверие — это уязвимость

Модель “castle-and-moat” (“замок и ров”) десятилетиями была стандартом корпоративной безопасности. Вся логика сводилась к защите периметра: считалось, что внутри “свои”, а “враги” — снаружи.

Проблема в том, что сегодняшние атаки используют взломанные учётные записи, проникают через легитимные VPN, маскируются под обычную активность пользователя и применяют внутренние инструменты операционных систем для выполнения вредоносного кода.

В таких условиях любое доверие превращается в потенциальную уязвимость.

Что такое Zero Trust и как это работает

Zero Trust — это концепция безопасности, основанная на простом принципе: нельзя никому доверять, пока не доказано обратное. И даже тогда — доверять только в пределах необходимого.

Это означает, что:

доступ предоставляется не к сети, а к конкретным приложениям;

каждый сеанс проверяется полностью — пользователь, устройство, место, время, уровень риска;

уровень прав минимизируется — вместо полного доступа даже администраторам;

каждое действие логируется и анализируется в режиме реального времени.

Важно, что Zero Trust не требует полной перестройки инфраструктуры сразу. Это архитектура, которую можно внедрять поэтапно, начиная с наиболее критичных сегментов.

ZTNA — технологическое воплощение Zero Trust

Zero Trust Network Access (ZTNA) — это ответ на ограничения традиционных VPN. В отличие от них, ZTNA открывает только то приложение, к которому разрешён доступ, а не всю сеть.

Среди ключевых преимуществ такого подхода:

Невидимость ресурсов: всё, к чему нет доступа, остаётся недоступным и незаметным.

Учитывается состояние устройства: доступ предоставляется только с проверенных, актуализированных и контролируемых устройств.

Интеграция с Microsoft Entra ID: аутентификация происходит с учётом политик, геолокации, устройства, рисков.

ZTNA хорошо сочетается с другими элементами архитектуры — XDR, SIEM, EDR. Это позволяет строить систему мониторинга, где контролируется каждый сеанс.

Как IT Specialist помогает в построении Zero Trust-архитектуры

Пожалуй, главный барьер для перехода к Zero Trust — убеждение, что это сложно, долго и дорого. Но на самом деле переход можно начинать с малого: внедрения многофакторной аутентификации (MFA), замены VPN на ZTNA-доступ к выбранным приложениям, использования оценки состояния устройств при аутентификации.

Правильная стратегия должна быть поэтапной и подкрепляться реальными сценариями угроз.

Именно такой подход в Украине предлагает IT Specialist — системный интегратор, работающий на рынке с 2014 года. В портфеле компании десятки успешных кейсов, где Zero Trust-модель позволила:

обнаружить скрытые угрозы ещё на этапе попытки входа;

изолировать опасные устройства автоматически;

обеспечить контроль над доступом в облачные и локальные сервисы;

внедрить мультивендорные решения с полной интеграцией (Microsoft, Cisco, Fortinet, Zscaler и другие).

Специалисты компании разрабатывают дорожные карты внедрения, консультируют по выбору ZTNA-решений, проводят аудит инфраструктуры и сопровождают процесс на всех этапах.

Концепция “нулевого доверия” — это ответ на новую реальность, где доверие становится опасным. Компании, которые внедряют эту модель работы уже сегодня, получают значительное технологическое преимущество и спокойствие за данные, людей и репутацию.

