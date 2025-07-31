Доверие вместо контроля: как в FAVBET Tech управляют командой и мотивируют ее

В компании FAVBET Tech сейчас работает около 400 человек. Синхронизация и синергия между ними — это большой вызов, который становится ещё серьёзнее, если ты хочешь добиваться стабильных результатов, но при этом оставить место для экспериментов и новых идей.

О том, как именно компании удаётся балансировать между гибкостью и стабильностью, а также как на это влияет мотивация специалистов и доверие к ним, в партнёрском материале рассказывает CBDO FAVBET Tech Виталий Силаев.

Как мы в FAVBET Tech формируем команды

Я занимаю должность CBDO с начала 2025 года. До этого более трёх лет был Head of Delivery.

Обеспечить delivery — значит убедиться, что продукт, который мы разработали, полностью соответствует ожиданиям конечного клиента и решает его проблему. Поэтому команда Head of Delivery присутствует на каждом этапе разработки: от момента, когда появилась идея, до её оформления сначала в задачу, а потом — в набор кода и, в конечном итоге, в продукт или фичу. Виталий Силаев CBDO в FAVBET Tech

Каждый этап имеет свои вызовы. Например, при разработке новой фичи оптимизация старого кода может неожиданно повлиять на точность аналитики, которой руководствуется продакт. Или автогенерация ответов ИИ в саппорте может привести к вымышленным акциям, если не ограничить сценарии её поведения.

Понимание не только того, что делается, но и зачем — крайне важно для того, чтобы люди чувствовали свою причастность к бизнесу и были мотивированы создавать что-то для его развития. В FAVBET Tech работает около 400 человек. Поэтому у руководителей есть два пути: внедрять системы контроля и «жёсткие» процессы или доверять. Мы выбираем второе.

Все процессы, происходящие в FAVBET Tech, в целом должны соответствовать вектору развития компании. Например, сейчас наш фокус — выход на новые сегменты рынка. Как CBDO я занимаюсь трансформацией компании (структурно и технически), чтобы достичь этой цели: в том числе развиваю направления автоматизации тестирования и внедрения ИИ.

Но всё это невозможно без доверия к командам, которые будут внедрять изменения и разделять как успехи, так и неудачи. Только вместе с командами, которые глубоко в контексте своего продукта, можно найти реальный путь к улучшениям и договориться о новых правилах игры.

У нас нет правил и стандартов по количеству людей в командах. Именно потому, что мы проектируем новые команды, исходя из реальности конкретного направления и доверяя экспертам в действующих командах.

При этом мы никогда не формируем команды более чем из 10 специалистов. Это стандарт в Agile-практиках, и он нам подходит. Если людей больше — теряется информация в коммуникациях. А если начать эти коммуникации документировать — это замедлит процессы. Так что мы выбираем гибкость и небольшие команды.

Насколько маленькие? Иногда, хоть и нечасто, команда может состоять даже из двух человек. Главное — достигать целей, которые важны именно в этом направлении.

Именно команда может внедрить изменения, которые либо улучшат продукт, либо сделают его одним из десятков уже существующих. Поэтому очень важно:

Все необходимые роли и люди в командах, которые могут превратить идею в реальность. Вовлечённость команды в процесс развития продукта, фидбеки клиентов, продуктовую аналитику. Возможность внедрять свои идеи, связанные с улучшением как технических аспектов, так и самого продукта.

Именно для этого мы внедрили кроссфункциональные команды и постоянно работаем над тем, чтобы новые задачи и планы поступали напрямую от клиентов.

Разные методологии для разных команд и проектов

В большинстве случаев выбор методологии зависит от стадии проекта:

Иногда в начале нужен Waterfall — просто пройти задачи шаг за шагом.

Когда проект быстро развивается и нужны такие же быстрые фидбеки от клиентов и продакт-оунеров, отлично работает Agile и Scrum.

На финальных этапах, после запуска нового продукта, когда нужно быстро устранить все обращения клиентов, которые были на старте, можно использовать Kanban .

Может быть и какая-то экспериментальная методология. Например, два года назад мы создали отдельное R&D-подразделение, чтобы прорабатывать там гипотезы и идеи от продакт-менеджеров. Если бы мы использовали для него жёсткий структурный подход, то упёрлись бы в чёткое распределение ролей, а для экспериментов нужны более инициативные команды. Поэтому мы дали им эту свободу, и за два года смогли запустить восемь новых продуктов.

Если для R&D-подразделения работает максимальная свобода в действиях, то для нашего основного продукта действуют другие правила. Это большая платформа, включающая субпродукты, множество клиентов и значительные технические нагрузки. Если разрешить проводить на ней быстрые эксперименты, это может привести к ошибкам, которые сразу повлияют на очень большое количество наших клиентов.

Ещё один вызов — над нашим основным продуктом работает наибольшее количество команд — более 30. Их необходимо синхронизировать так, чтобы задачи не дублировались, и 2–3 группы банально не делали одно и то же. Для этого мы внедрили механики SAFe (Scaled Agile Framework). Мы привлекли внешних консультантов и провели корпоративное обучение.

SAFe — это корпоративный уровень Agile. Он позволяет на высоком уровне распределять приоритеты, визуализировать и выстраивать карту зависимости между командами, чтобы все понимали, кто от кого зависит и кто за какую задачу отвечает.

Сейчас мы внедрили множество активностей, предлагаемых фреймворком, но пока не можем сказать, что полностью живём по его правилам. Мы скорее нацелены на поиск собственной формулы эффективного и гибкого управления командами. Кстати, нас вдохновляют примеры внедрений в компаниях Spotify и Amazon.

Как нанимаем и выстраиваем отношения с тиммейтами

Когда вас более 400 человек, невозможно на всех уровнях менеджмента знать, насколько каждый сотрудник инициативен, ответственен и мотивирован. Поэтому всё упирается в доверие. Чтобы оно было оправданным, необходимо:

Нанимать людей с подходящими софт-скиллами. Правильно выстраивать отношения с теми, кто уже работает в компании.

Сначала мы использовали аутсорсинг, но поняли, что собственный рекрутинг лучше понимает наши ценности и может находить подходящих кандидатов.

Мы фокусируемся на комбинации хард- и софт-скиллов и способности быстро адаптироваться в команде. Кандидат обязательно проходит интервью с функциональным лидером (для оценки хард-скиллов) и с проектным менеджером (для оценки софт-скиллов). Также мы уделяем большое внимание безопасности: с согласия кандидата обязательно проверяем бэкграунд.

Кроме того, мы создали команду People Partners, которая помогает коммуницировать и получать фидбек.

У нас есть несколько каналов коммуникации:

One-to-one встречи. Регулярно проводятся между специалистом и его менеджером.

PDP (Personal Development Plan) и Performance Review. Хотя эти процессы больше про цели, фидбек — обязательный пункт. Мы работаем над тем, чтобы сотрудники могли в реальном времени видеть, как обрабатываются их предложения и замечания.

Активности на уровне команд (ретроспективы и дейли). На ретроспективах рассматриваются более глобальные вопросы, на дейли — конкретные: в обоих случаях сотрудники могут делиться проблемами и получать поддержку.

Ретроспективы всех команд компании. Проводятся раз в три месяца после планирования — анализируем, насколько оно было эффективным, какие команды нужны, где требуются изменения или усиление.

Опросы. Это и анкеты об уровне удовлетворенности работой, и 360-опросы, и другие HR-инструменты.

Просто спросить людей о проблемах — недостаточно. Нужно культивировать культуру фидбека. Первые ответы на HR-опросы были одинаковыми: всех всё устраивает. Но когда сотрудники увидели реальные решения на основе даже малочисленных запросов, поняли, что это работает — и начали давать честный и полезный фидбек.

Что влияет на мотивацию сотрудников

С мотивацией мы работаем преимущественно на one-to-one и в рамках PDP. Сначала узнаём интересы человека, потом ставим цели и задачи, максимально совпадающие с этими интересами и с целями продукта.

Иногда бывает наоборот: тимлиды предлагают внедрять новые технологии и «зажигают» мотивацию у тех, кто давно в команде.

Кроме того, на мотивацию сильно влияет, видит ли человек результат своей работы — в продукте, процессах и бизнесі. Конечно, у нас есть материальные бонусы: пересмотр зарплаты (раз в год), премии и смена должности — это базис. Но иногда достаточно простого признания, уважения к мнению и ощущению значимости в команде.

Один из факторов мотивации — возможности для роста. Я знаю это по себе: стал CBDO, потому что мои достижения были замечены, а цели — услышаны. Этот подход применим к каждому сотруднику, вне зависимости от уровня.

У нас довольно открытая и человекоцентричная культура. Например, цели каждого сотрудника прозрачны — вся команда может видеть, как развиваются коллеги. Это также помогает менеджменту видеть, кто реализует стратегические направления и какие команды в этом играют ключевую роль. Так мы можем точно определить, кто влияет на бизнес — и поощрить этих людей.

3 главных вызова в управлении командой

Мы — растущая компания, и наша проблема №1 — нехватка людей для реализации всех идей. Мы постоянно нанимаем и вместе с рекрутингом определяем приоритетные направления. Иногда мы приостанавливаем найм по одному направлению, чтобы сосредоточиться на более приоритетных.

Вторая проблема — поиск баланса между чёткой структурой с проработанными процессами и свободой для экспериментов. Мы хотим, чтобы сотрудники не боялись процессов и понимали: если идея не вписывается в стандартный флоу, её всё равно услышат и попробуют реализовать. Но в итоге кто-то считает процессы недостаточно прописанными, а кто-то — что «руки связаны».

Что с этим делать? Смириться с тем, что конфликт есть и всегда будет. И построить систему, которая позволит оперативно и эффективно работать с фидбеками, а также погружаться в контекст для принятия справедливых решений.

Например, бизнес-аналитики в любом случае будут привязаны к процессам. Их работа — буквально формировать эти описания и документы. В то же время продукт — направление более творческое, здесь важно быть вовлечённым в ключевые операционные процессы, чтобы понять боли клиента. Нет смысла ограничивать это описаниями процессов — нужно подходить к этому как к эксперименту. В том числе — принимать решения на основе реальных обстоятельств, а не учебников по методологиям.

Третье — это не столько проблема, сколько частый вопрос. Это развитие сотрудников и путь, по которому они хотят идти. У нас есть большое количество людей, которые работают в компании более пяти лет. Для некоторых это путь к роли хеда отдела, менеджера. Однако есть и те, кто хочет развиваться горизонтально — и это может быть серьёзным сдвигом.

Расти только вверх — это здорово, но не всегда нужно. Иногда людям хочется чего-то нового, каких-то новых вызовов. И не все хотят быть менеджерами.

Например, кто-то из саппорта хочет стать разработчиком. Мы открыты к таким трансформациям и готовы помогать, но такую поддержку сложно масштабировать без карьерного пути (career path), который будет постоянно обновляться и давать больше вариантов и возможностей для развития.

Кстати, с внедрением AI-инструментов у нас появляются и новые роли. Например, раньше не было Data Annotators, а теперь есть. Это тоже одно из направлений, которое может заинтересовать сотрудников — и мы будем рады это предложить.

Вывод

Мы не ищем универсальных решений — мы адаптируем методологии под конкретные продукты и команды. И хотя вызовы остаются — нехватка кадров, необходимость баланса между структурой и гибкостью, поиск оптимальных путей развития для каждого специалиста — именно индивидуальный подход, доверие и открытая коммуникация позволяют нам двигаться вперёд.