E-Katalog вышел на британский рынок под новым брендом PriceHub. Что известно

Украинский сервис для сравнения цен E-Katalog начал работу в Великобритании под брендом PriceHub. Как отмечает MSN, платформа позиционирует себя как независимая альтернатива Amazon и партнерским маркетплейсам.

PriceHub позволяет британским пользователям сравнивать цены и характеристики миллионов товаров из тысяч онлайн-магазинов, включая как крупные ритейл-сети, так и нишевые локальные площадки. По словам основателя E-Katalog Анатолия Скрипняка, сервис создан специально для рынка Великобритании с учетом локальных потребительских привычек.

E-Katalog был основан в Киеве в 2001 году. Сегодня платформа работает в Украине, Польше, США и теперь — в Великобритании. Компания планирует дальнейшее расширение на рынки Франции, Италии и Германии.

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