Elcore UA получила статус AWS EKS Service Delivery Partner

Elcore UA официально получила статус AWS EKS Service Delivery Partner от Amazon Web Services. Этого престижного уровня достигают только компании с безупречной репутацией и подтвержденной экспертизой в сфере Kubernetes и Amazon Elastic Kubernetes Service.
Kubernetes: революция, выбранная разработчиками
Большинство технологий вендоры продвигают на рынок годами. Но есть исключения, и Kubernetes – одно из них. Этот тип контейнеризации выбрали сами разработчики приложений, и сегодня K8s – самая востребованная платформа из существующих:
- 92% рынка оркестрации контейнеров принадлежит Kubernetes
- 60% предприятий используют Kubernetes для управления приложениями (с прогнозом роста до 90% к 2027 году)
- 75% существующих бизнес-приложений в 2024 году использовали K8s (по данным CNCF, Red Hat, Dynatrace, Spectro Cloud и Gartner), что свидетельствует о зрелости и массовом внедрении платформы
Что такое Amazon EKS?
Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) – управляемый сервис Kubernetes от AWS, упрощающий развертывание, масштабирование и эксплуатацию контейнерных приложений в облаке.
Стратегическое значение для Elcore UA
Основная миссия Elcore UA как Advanced Consulting Partner Amazon – построение долгосрочных отношений с заказчиками от анализа требований до сопровождения в режиме 24/7.
Получение статуса EKS Service Delivery Partner стало стратегическим этапом в развитии компании и подтверждает ее способность внедрять облачные контейнерные решения любого уровня.
«AWS выдвигает жесткие требования к партнерам: минимум четыре успешно реализованных EKS-проекта, сертифицированные специалисты и доказанная способность решать самые сложные архитектурные задачи. Наша команда прошла все этапы валидации и получила официальное признание от Amazon,» – Евгений Погребняк, директор Elcore UA.
Наша команда решает такие задачи, как:
- Создание архитектур, разработанных с учетом масштабируемости и высокой доступности
- Осуществление мониторинга и анализа ключевых показателей эффективности клиентских рабочих нагрузок
- Внедрение решений с автоматизацией развертывания и использованием инфраструктуры как кода
- Предоставление инструментов для анализа и оптимизации расходов
- Применение передовых методов обеспечения безопасности
- Планирование аварийного восстановления и расчет целевого времени восстановления (RTO) и целевой точки восстановления (RPO)
Эксклюзивные преимущества сотрудничества с Elcore по EKS
- 10 час/мес консультаций инженеров при заключении договора на потребление AWS;
- субсидирование миграций за счет маркетинговых фондов AWS;
- компенсация биллинга до 2 месяцев при внедрении новых сервисов и технологий AWS.
Быстрый старт с гарантированным результатом
Elcore UA предлагает реализацию первого проекта Kubernetes с бесплатным для заказчика стартовым этапом в 2 месяца. Такой подход позволяет на практике оценить преимущества контейнерной архитектуры до принятия решения о полномасштабной миграции.
Elcore UA – AWS Advanced Partner и официальный EKS Service Delivery Partner.
Лидер украинского рынка облачных технологий. Имеет экспертизу во внедрении решений для бизнеса любого масштаба в сферах: ритейл, e-commerce, финтех, банковский сектор, логистика, производство, телеком, государственный сектор и т.д.
Сертифицированные инженеры компании имеют международный опыт реализации критически важных проектов.
Контакты: aws@elcoregroup.com
