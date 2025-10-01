Elcore UA получила статус AWS EKS Service Delivery Partner

Elcore UA официально получила статус AWS EKS Service Delivery Partner от Amazon Web Services. Этого престижного уровня достигают только компании с безупречной репутацией и подтвержденной экспертизой в сфере Kubernetes и Amazon Elastic Kubernetes Service.

Kubernetes: революция, выбранная разработчиками

Большинство технологий вендоры продвигают на рынок годами. Но есть исключения, и Kubernetes – одно из них. Этот тип контейнеризации выбрали сами разработчики приложений, и сегодня K8s – самая востребованная платформа из существующих:

92% рынка оркестрации контейнеров принадлежит Kubernetes

60% предприятий используют Kubernetes для управления приложениями (с прогнозом роста до 90% к 2027 году )

75% существующих бизнес-приложений в 2024 году использовали K8s (по данным CNCF, Red Hat, Dynatrace, Spectro Cloud и Gartner), что свидетельствует о зрелости и массовом внедрении платформы

Что такое Amazon EKS?

Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) – управляемый сервис Kubernetes от AWS, упрощающий развертывание, масштабирование и эксплуатацию контейнерных приложений в облаке.

Стратегическое значение для Elcore UA

Основная миссия Elcore UA как Advanced Consulting Partner Amazon – построение долгосрочных отношений с заказчиками от анализа требований до сопровождения в режиме 24/7.

Получение статуса EKS Service Delivery Partner стало стратегическим этапом в развитии компании и подтверждает ее способность внедрять облачные контейнерные решения любого уровня.

«AWS выдвигает жесткие требования к партнерам: минимум четыре успешно реализованных EKS-проекта, сертифицированные специалисты и доказанная способность решать самые сложные архитектурные задачи. Наша команда прошла все этапы валидации и получила официальное признание от Amazon,» – Евгений Погребняк, директор Elcore UA.

Наша команда решает такие задачи, как:

Создание архитектур, разработанных с учетом масштабируемости и высокой доступности

Осуществление мониторинга и анализа ключевых показателей эффективности клиентских рабочих нагрузок

Внедрение решений с автоматизацией развертывания и использованием инфраструктуры как кода

Предоставление инструментов для анализа и оптимизации расходов

Применение передовых методов обеспечения безопасности

Планирование аварийного восстановления и расчет целевого времени восстановления (RTO) и целевой точки восстановления (RPO)

Эксклюзивные преимущества сотрудничества с Elcore по EKS

10 час/мес консультаций инженеров при заключении договора на потребление AWS;

субсидирование миграций за счет маркетинговых фондов AWS;

компенсация биллинга до 2 месяцев при внедрении новых сервисов и технологий AWS.

Быстрый старт с гарантированным результатом

Elcore UA предлагает реализацию первого проекта Kubernetes с бесплатным для заказчика стартовым этапом в 2 месяца. Такой подход позволяет на практике оценить преимущества контейнерной архитектуры до принятия решения о полномасштабной миграции.

Elcore UA – AWS Advanced Partner и официальный EKS Service Delivery Partner.



Лидер украинского рынка облачных технологий. Имеет экспертизу во внедрении решений для бизнеса любого масштаба в сферах: ритейл, e-commerce, финтех, банковский сектор, логистика, производство, телеком, государственный сектор и т.д.



Сертифицированные инженеры компании имеют международный опыт реализации критически важных проектов.

Контакты: aws@elcoregroup.com

