Флагман производительности для мобильных геймеров, который нельзя пропустить в 2026 году: серия POCO X8

Мобильным геймерам часто приходится идти на компромисс между производительностью, автономностью батареи и удобством удержания в руке. Однако появление абсолютно новой серии POCO X8 полностью меняет правила игры.

В этом году обновление выводит серию POCO на новый уровень мощности. Модель POCO X8 Pro Max дебютирует с чипсетом Dimensity 9500s, впервые в истории линейки преодолевая отметку в 3 000 000 баллов в AnTuTu. Такой производительности с запасом хватает для самых требовательных тайтлов, таких как Genshin Impact, на максимальных настройках.

Версия POCO X8 Pro работает на базе Dimensity 8500-Ultra и набирает более 2 300 000 баллов. Для большинства геймеров этого более чем достаточно: смартфон легко справляется с популярными играми на высоких настройках графики без каких-либо просадок частоты кадров.

Помимо процессоров, вторым ключевым отличием между моделями является ёмкость аккумуляторов. Благодаря технологии многослойной компоновки, POCO X8 Pro Max получил самый большой аккумулятор в истории бренда — 8500 мА·ч. Этого хватает на два дня активного использования или даже больше.

Автономность и зарядка

Версия Pro получила батарею на 6500 мА·ч. Хотя это на 2000 мА·ч меньше, чем у Pro Max, смартфон всё равно опережает конкурентов, которые в этом сегменте обычно предлагают лишь 5000 мА·ч. Такой ёмкости более чем достаточно для дня интенсивной работы. Вся серия поддерживает быструю зарядку 100W HyperCharge и реверсивную проводную зарядку (27W).

Дизайн и премиальность

В этом году серия POCO X8 получила высокопрочную металлическую рамку. Холодное прикосновение металла сразу добавляет устройствам премиальности, независимо от материала задней панели (фибергласс у Pro Max или стекло у Pro). Визуальный статус подчёркивают ультратонкие симметричные рамки экрана (1,5 мм) и закруглённые углы в эстетике Apple.

Кроме того, обе модели сохраняют высокую стабильность характеристик в повседневном использовании экрана и камеры:

Дисплей: они имеют одинаковый сверхъяркий дисплей 1.5K (пиковая яркость 3500 нит ).

Камера: обе стандартно оснащены основной камерой с оптической стабилизацией изображения ( OIS ) — это Light Fusion 600 в версии Max и Sony IMX882 в версии Pro.

Защита и связь: обе модели поддерживают высокий уровень защиты корпуса и технологию офлайн-коммуникации от Xiaomi .

Если у вас солидный бюджет и вы настоящий фанат технологий, готовый платить за мощность с показателем AnTuTu 3 000 000+ и гигантский аккумулятор на 8500 мА·ч, то дополнительные $100 за POCO X8 Pro Max обеспечат вам исключительную производительность и автономность. А для большинства пользователей POCO X8 Pro, вероятно, является более выгодным и рациональным выбором.

Он сохраняет премиальную текстуру высокопрочной металлической рамы, демонстрирует впечатляющую производительность в 2 300 000 баллов, опережающую конкурентов, и оснащён мощным аккумулятором на 6500 мА·ч, который навсегда избавит вас от страха разряженного смартфона. Смартфон предлагает все ключевые характеристики, которые больше всего влияют на повседневный опыт, по очень привлекательной цене. Поэтому, если вы планируете обновить телефон в этом году, POCO X8 Pro однозначно стоит вашего внимания.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.