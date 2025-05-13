Финансовое мошенничество: какое AI-решение от IBM помогает банкам эффективно реагировать на угрозы

С бурным развитием новых технологий мошенники придумывают всё более изощрённые способы атак, что ставит под угрозу безопасность финансовых учреждений и их клиентов. Финансовое мошенничество прошло несколько этапов эволюции. Сначала оно сводилось к подделке чеков, кредитных карт и краже личных данных, на что банки ответили внедрением PIN-кодов и магнитных полос. С распространением онлайн-банкинга появились новые угрозы: фишинг, вредоносное ПО, кража учётных данных. Это вынудило финансовые учреждения применять двухфакторную аутентификацию, SMS-подтверждение и системы мониторинга транзакций. Сегодня мошенники используют ещё более глубокие и изощрённые методы, такие как социальная инженерия, deepfake-технологии, автоматизированные бот-атаки и схемы smurfing для отмывания денег. На этом этапе уже необходимо внедрять интеллектуальные аналитические системы и решения на основе искусственного интеллекта, чтобы им противостоять.

Как банки адаптируются к новым угрозам?

Поскольку традиционные методы борьбы с мошенничеством больше не справляются с динамичной природой киберпреступности, современные банки внедряют передовые решения на базе AI и машинного обучения, которые позволяют выявлять мошенничество в режиме реального времени.

Одним из лидеров в этой сфере является IBM Safer Payments – решение, которое позволяет банкам эффективно реагировать на мошеннические угрозы.

Преимущества Safer Payments:

Высокая производительность. Пользователи, внедрившие это решение, отмечают значительную эффективность в выявлении мошеннических транзакций при чрезвычайно низком уровне ложноположительных случаев. Гибкость в борьбе с мошенничеством. Safer Payments предоставляет возможность быстро разрабатывать, тестировать и внедрять модели машинного обучения всего за несколько дней, без необходимости обращаться к сторонним поставщикам. Проверенная надёжность. Система способна мониторить тысячи платежей в секунду, обеспечивая компаниям 99.999% доступности и высокую пропускную способность. Открытость данных и научных разработок. Открытая платформа предоставляет возможность импортировать модели обнаружения и их компоненты, позволяя использовать удобный интерфейс для разработки новых решений.

Как IBM Safer Payments укрепляет защиту клиентов: пример Bank of New Zealand

Bank of New Zealand (BNZ) всегда уделял большое внимание предотвращению мошенничества. До внедрения IBM Safer Payments их система уже блокировала 75% мошеннических операций с одним из лучших в регионе уровнем ложных срабатываний (1:5, тогда как средний показатель – 1:12).

Чтобы ещё больше сократить количество ошибочных блокировок настоящих платежей, банк внедрил IBM Safer Payments. Результаты стали заметны уже через несколько месяцев:

Ложные срабатывания сократились на 77% (до 1:1.15).

Обнаружение мошенничества улучшилось на 12% (с перспективой достижения 90% всего отслеживаемого мошенничества).

IBM Safer Payments использует не только финансовые данные, но и нефинансовую информацию, а также историю транзакций клиента. Такой подход обеспечивает:

Точность выявления мошенничества – минимизацию ложных срабатываний.

Соответствие международным стандартам кредитных систем.

Гибкость и масштабируемость для дальнейшего развития банка.

В результате, благодаря IBM Safer Payments BNZ защищает 1,2 млн клиентов от финансовых угроз, обеспечивая безопасные и бесперебойные платежи. Этот кейс демонстрирует, как современные технологии AI/ML способны повысить безопасность банковских операций, сохраняя удобство для пользователей.

Таким образом, можно констатировать, что финансовое мошенничество меняется быстрее, чем когда-либо, но современные технологии дают банкам мощные инструменты для эффективной защиты. IBM Safer Payments — это не просто система выявления мошенничества, а гибкая, адаптивная платформа, которая помогает банкам опережать киберпреступников.

Специалисты Solidity обладают глубокими знаниями в области внедрения IBM Safer Payments в банках и станут вашим надёжным партнёром в борьбе с финансовыми угрозами.

Узнать больше об IBM Safer Payments:

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.