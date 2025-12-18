Часто новорічні презенти дарують яскраву емоцію тут і зараз, але з часом залишаються без діла. З технікою все інакше: якщо вдало підібрати гаджети, вони швидко стають частиною щоденних справ, допомагають відпочивати, працювати й дбати про себе.

Разом з «Фокстрот» для партнерського проєкту ми підібрали гаджети, які залишаться актуальними й після свят. Тим паче, що з 8 грудня по 14 січня ці та багато інших девайсів можна придбати зі знижками. А щоб святковий настрій тривав довше, варто спробувати удачу у святковому Фоксі-колесі: серед призів – від 100 до 100 000 бонусів, а також гаджети на кшталт смартгодинника, мультипечі, кавомашини або навіть телевізора.

Консолі та ігри: спосіб перезавантажитися

Ігрові приставки давно стали повноцінним форматом відпочинку для всієї родини. SONY PlayStation 5 (PS5) Slim Digital Edition (24 999 → 18 599* ₴) поєднує високу швидкість роботи з компактним корпусом і відкриває доступ до великої бібліотеки цифрових ігор у 4K-якості. Парні ігри, спортивні симулятори чи масштабні фентезі-світи – формат дозвілля обираєте ви.

А Nintendo Switch OLED (19 999 → 15 199 ₴) – ідеальний варіант для тих, хто цінує мобільність: грати можна і вдома, і в дорозі, і в компанії друзів. Приставка обладнана великим 7-дюймовим OLED-екраном, що зробить геймерський досвід яскравим та захопливим.

Смартгодинники як надійний помічник

Смартгодинник – це подарунок, який швидко стає частиною щоденної рутини. Як от, XIAOMI Redmi Watch 5 (4 499 → 3 999 ₴) або Gelius Pro Amazwatch GTS (за 2 199 ₴) допомагають відстежувати активність, сон, пульс, нагадують про рух і повідомлення зі смартфона.

Смартфони – комфортний помічник на кожен день

Коли старий смартфон починає гальмувати, саме час оновитися. Наприклад, зверніть увагу на XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB Dual Sim (9 499 → 7 999) з відмінною камерою, 6.67-дюймовим екраном та великою пам’яттю на 256 ГБ для фото, відео й файлів. Підтримка AI-режимів покращує знімки, а батарея забезпечує стабільну роботу на цілий день без переживань за заряд.

Планшети: універсальний формат

Планшет підійде як для перегляду серіалів, так й для навчання та побутових задач. Наприклад, Samsung Galaxy Tab A11 Plus (10 499 → 9 399) виконаний у стилі флагманської серії Galaxy S та забезпечує плавну роботу без затримок від стримінгу до ігор. А акумулятор на 7 040 мА год у поєднанні зі швидкою зарядкою 25 Вт гарантує тривалу автономність без частих підзарядок.

Або Lenovo Tab 4 у комплекті з чохлом (6 999 → 4 999) – універсальне рішення для сімейного та персонального використання. 10,1-дюймовий Full HD-екран, стереодинаміки з Dolby Atmos роблять його зручним для читання, відео та онлайн-зустрічей.

Не забудьте й про деталі: святковий папір, стрічки чи невеликі декоративні елементи зроблять подарунок ще приємнішим. А більше ідей для вдалих новорічних презентів шукайте в магазинах «Фокстрот» та на сайті. Додатково діє кешбек 5% при оплаті картками monobank, ПУМБ і «ПриватБанк». А ще можна оформити покупку в кредит до 24 платежів та скористатись безплатною доставкою, щоб подарунки приїхали швидко й без зайвих турбот.

