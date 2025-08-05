Гарантия от ASUS для новых владельцев ноутбуков: от чего защищает, какие условия и сколько можно сэкономить

Компания ASUS представляет программу для новых владельцев ноутбуков ASUS в Украине. Теперь каждый покупатель, который приобретёт ноутбук этого бренда и зарегистрирует его в течение 90 дней после покупки, получает возможность в течение года бесплатно пользоваться дополнительной гарантией ASUS Perfect Warranty. Она покрывает ремонт повреждений, на которые не распространяются условия стандартной гарантии ASUS, в том числе случайные повреждения по вине пользователя.

В партнёрском тексте с ASUS рассказываем, на что рассчитана программа и как ею воспользоваться.

Как можно сэкономить благодаря программе

Программа действует для ноутбуков, приобретённых в период с 1 июля до конца года, и рассчитана на то, чтобы мелкие неприятности не превращались в значительные расходы для владельцев. Защита распространяется на разные случаи: от случайного попадания жидкости до ударов. Это выгодная возможность для пользователей, ведь по оценкам ASUS средняя экономия на ремонте может составлять около 5500 грн.

Как воспользоваться программой

Чтобы получить годовую бесплатную гарантию ASUS Perfect Warranty, необходимо выполнить три простых шага:

Создайте или используйте имеющуюся учётную запись ASUS . Зарегистрируйте ноутбук в системе ASUS в течение 90 дней с момента покупки через личный кабинет, утилиты MyASUS или Armoury Crate, страницу ASUS Perfect Warranty или другой официальный канал. Пользуйтесь всеми преимуществами дополнительной защиты.

Что покрывает ASUS Perfect Warranty

Ремонт устройства в случае случайного падения, удара, залива жидкостью или перепада напряжения в электросети.

Программа распространяется на новые устройства ASUS, приобретённые у авторизованных партнёров ASUS в Украине в период с 1 июля до конца года.

Гарантия действует в течение одного года с момента покупки устройства и покрывает один случай случайного повреждения в год для каждого продукта.

После регистрации серийного номера устройства специалисты ASUS проверяют заявку на соответствие условиям программы.

ASUS Perfect Warranty не распространяется на умышленные повреждения, убытки, вызванные стихийными бедствиями, противоправными действиями, неавторизованным вмешательством и т.п.

Подробные условия программы и список поддерживаемых моделей доступны на официальной странице.

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