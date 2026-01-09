Главные тренды 2026 года в видеонаблюдении – от ИИ-обработки до звука. Разбираем с экспертами VIATEC

Ещё совсем недавно видеонаблюдение выполняло преимущественно функцию, полезную постфактум. Камеры фиксировали инциденты, которые затем просматривали и анализировали сотрудники служб безопасности. Однако в 2026 году этого уже недостаточно. Современные системы видеобезопасности базируются на искусственном интеллекте и обладают множеством полезных функций. Например, понимают, что именно происходит в кадре, распознают потенциальные угрозы, отделяют реальные угрозы от ложных тревог и не только.

В партнёрском материале бренд-менеджеры мировых лидеров отрасли Hikvision и Dahua в компании VIATEC — Елена Довгопола и Алексей Андриенко — объясняют, какие технологии стоят за этим функционалом.

Система видеонаблюдения может распознавать и даже действовать

Благодаря ИИ-алгоритмам современные системы видеонаблюдения способны классифицировать объекты, отделяя людей и транспортные средства от всего остального — такого как листья, дождь или животные. Это существенно снижает количество ложных тревог и оптимизирует работу сотрудников службы безопасности.

Также системы видеонаблюдения могут распознавать лица и номерные знаки. Это может быть полезно, когда нужно быстро выявить людей, находящихся в розыске, или для контроля доступа на территорию предприятия.

Кроме того, современное оборудование не только информирует о событии, но и активизируется — что это означает? Камеры могут подавать световой или звуковой сигнал, чтобы, например, предупредить потенциального нарушителя и предотвратить эскалацию инцидента.

Включение подсветки камеры по сценарию

Современные системы видеонаблюдения способны адаптировать освещение в зависимости от ситуации.

«Например, технология Smart Hybrid Light у Hikvision позволяет камере оставаться незаметной в штатном режиме и автоматически включать белый свет при фиксации тревожного события», — поясняет бренд-менеджер Hikvision Елена Довгопола.

В 2026 году подобные умные сценарии постепенно будут становиться стандартом для объектов разного масштаба.

Видео с чистым и громким звуком

Ещё одно ключевое направление развития — системы, в которых видео дополняется качественным звуком. И это не только про наложение звука на видеоряд с камер, но и про аудиоинформирование или простое фоновое озвучивание.

Аудио в видеосистемах важно при анализе событий, поскольку дополняет визуальную картину контекстом. В то же время аудиоуведомления позволяют автоматизировать информирование в случае чрезвычайных ситуаций, а также использовать фоновое или голосовое озвучивание в штатном режиме.

Полноцветное видео 24/7

Современные системы видеонаблюдения уже не могут ограничиваться только чёрно-белым изображением: для точного распознавания объектов и оценки ситуации важно видеть все детали — от цвета одежды до оттенка автомобиля. Благодаря ИИ это стало реальностью.

«У бренда Hikvision технология ColorVu 3.0 демонстрирует этот сдвиг максимально наглядно. Благодаря сверхчувствительной матрице и объективу F1.0 камера способна чётко передавать цвета даже в условиях крайне низкой освещённости, например, при слабом лунном свете», — отмечает Елена Довгопола.

У Dahua аналогичную задачу решает технология WizColor.

«Технология WizColor сочетает AI-обработку изображения с большой диафрагмой F1.0 и сенсором с крупными пикселями. Чёткое цветное видео даже при слабом освещении точнее распознаёт объекты и существенно снижает количество ложных тревог», — добавляет бренд-менеджер Dahua Алексей Андриенко.

Умный поиск в видеоархивах

В 2026 году системы видеонаблюдения всё больше фокусируются на быстром поиске и анализе релевантной информации в видеоархивах. Ранее операторы искали события в архивах вручную. А технология AcuSearch значительно упростила этот процесс — с её помощью можно найти все фрагменты, где появляется конкретный объект, всего в несколько кликов.

«Функциональная возможность AcuSeek идет еще дальше: она позволяет искать по текстовому или голосовому описанию. Например, можно ввести “человек в черной куртке с рюкзаком” или “красный автомобиль возле склада”, и система мгновенно проанализирует часы видео, найдет соответствующие фрагменты и отобразит их в удобном списке результатов», – добавляет Елена Довгопола.

Технология WizSeek от Dahua также позволяет искать нужные кадры по текстовому описанию.

«Система анализирует запросы, сформулированные в свободной форме, и мгновенно находит соответствующие фрагменты в архивах видеозаписей — людей, транспорт, животных и т. д. Вместо ручного просмотра используется интеллектуальный высокоточный поиск, который обеспечивает более быстрый, удобный и эффективный анализ видеоданных», – поясняет Алексей Андриенко возможности технологии WizSeek.

Вместо выводов

Видеонаблюдение все больше ориентируется на проактивную безопасность и гибкость. Подытожим, что на практике умеют новые системы:

фиксируют людей или транспорт в запрещенных зонах, при пересечении виртуальных линий, движении в ночное время;

распознают и сопоставляют лица или номерные знаки с имеющимися базами данных и оперативно информируют соответствующий персонал о таком совпадении;

определяют определенное поведение: например, когда один и тот же человек появляется в каком-либо месте часто (охраняемые объекты или другие места с ограниченным доступом) или редко (работа), а также видят скопления людей;

выявляют нештатные поведенческие ситуации — падение человека, отсутствие на рабочем месте и т. п.;

уменьшают ложные срабатывания, что существенно повышает качество и эффективность служб охраны;

подают аудио- и визуальный сигнал на этапе потенциальной угрозы, что позволяет предотвратить инцидент еще до его возникновения.

Как эти и другие технологии реализуются в разных сферах — эксперты отрасли обсудят во время самого масштабного события года «СИНЕРГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», которое состоится уже 22 января в Киеве.

Мероприятие объединит производителей, инсталляторов, руководителей служб безопасности, интеграторов, технических специалистов, IT-директоров и других игроков рынка. Количество мест ограничено, вход только по билетам. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Регистрация по ссылке

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.