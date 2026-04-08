HyperX представляет новое поколение клавиатур Eve 1800 и Origins 2. Они созданы для различных игровых сценариев

HyperX представляет сразу две новые линейки игровых клавиатур — Eve 1800 и Origins 2: 1800 и 65 форм-факторы. Они созданы для разных сценариев игры, но с одной целью: обеспечить максимальный комфорт, контроль и надёжность в каждом нажатии.

Одна из версий сохраняет привычную логику раскладки в более компактном корпусе, тогда как другая делает ставку на минимализм и больше пространства для движения, оставляя только самые необходимые клавиши. Для партнёрского текста делаем подробный обзор обоих устройств.

Ключевые характеристики

Три подхода к игре — один стандарт качества

HyperX Eve 1800 и HyperX Origins 2 (1800 и 65) созданы для разных типов пользователей: от тех, кто только открывает для себя гейминг, до опытных игроков, стремящихся к максимальной точности, качеству, а некоторые — и к кастомизации.

Первый вариант — простой и комфортный старт: мембранная, тихая и визуально привлекательная клавиатура.



Второй станет отличным инструментом для тех, кто хочет больше контроля, скорости и персонализации.

Компактность без компромиссов

Обе клавиатуры в форм-факторе 1800 предлагают оптимальный баланс между размером и функциональностью. Они примерно на 15% меньше классических полноразмерных моделей, но сохраняют NumPad и все необходимые клавиши.

Это означает больше места для мыши, более чистый сетап и свободу движения, особенно во время активного геймплея.

HyperX Eve 1800 для комфортного старта

Эта клавиатура создана для тех, кто хочет получить приятный игровой опыт без лишнего шума и сложности.

Мембранный тип клавиатуры обеспечивает мягкое и тихое нажатие, что идеально подходит как для игры, так и для повседневного использования. Это клавиатура, которая не отвлекает — она просто работает.

10-зонная RGB-подсветка позволяет настроить внешний вид под свой стиль, а отдельные мультимедийные кнопки добавляют удобства в разных сценариях. Здесь также есть функции anti-ghosting и 12-key rollover, которые гарантируют точную регистрацию нажатий даже в динамичных моментах.

Это идеальный выбор для:

новичков в гейминге

казуальных игроков

тех, кто ценит тишину и эстетику

HyperX Origins 2 1800 — контроль нового уровня

Origins 2 — это уже территория кастомизации, скорости и инженерной точности.

Механические переключатели HyperX Linear Red обеспечивают быстрое и плавное срабатывание с ресурсом до 80 миллионов нажатий. Благодаря hot-swap пользователь может менять переключатели без пайки, адаптируя клавиатуру под свой стиль игры или печати.

Клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Hz, то есть передаёт каждое нажатие практически мгновенно. Это особенно важно в динамичных играх, где решают миллисекунды.

Конструкция с уплотнительным кольцом (O-ring) и поликарбонатной пластиной снижает вибрации и делает печать более тихой и стабильной. А съёмный корпус открывает возможности для полной кастомизации — от кейкапов до корпуса.

Это выбор для:

опытных геймеров

тех, кто хочет улучшить свои результаты

фанатов кастомизации

HyperX Origins 2 65 — компактность, работающая на результат

Origins 2 65 дополняет линейку как компактная механическая клавиатура для игроков, которым нужно больше места для мыши, но без потери функциональности. Форм-фактор 65 сохраняет стрелки и основные кнопки навигации (Page Up/Down, Home, Delete), поэтому пользоваться ей так же удобно, как и полноразмерной.

Полностью алюминиевый каркас обеспечивает жёсткость конструкции и делает её стабильной во время интенсивных игровых сессий. В клавиатурах Origins 2 используются ABS кейкапы, благодаря чему нанесённая украинская раскладка подсвечивается. И это, пожалуй, единственная клавиатура среди A-брендов с подсвечиваемой украинской раскладкой. Механические переключатели HyperX с открытой LED-архитектурой создают яркие RGB-эффекты, а клавиатура поддерживает широкую персонализацию через HyperX NGENUITY: изменение подсветки, назначение клавиш, макросы и профили.

Три варианта угла наклона и съёмный кабель USB-C делают Origins 2 65 удобной для переноски, съёмок, LAN-турниров и любых сценариев, где важны мобильность и быстрая адаптация.

Персонализация через HyperX NGENUITY

Обе модели можно настроить через фирменное ПО HyperX NGENUITY. Пользователь может:

изменять RGB-эффекты

переназначать клавиши

создавать макросы

сохранять профили под разные сценарии

Это позволяет превратить клавиатуру в инструмент, который подстраивается под пользователя, а не наоборот.

HyperX Alloy Origins 2 (1800 и 65) и EVE 1800 уже доступны на сайте партнёра MOYO.

Дизайн

В новых клавиатурах HyperX дизайн подчинён функции. Лаконичный внешний вид, чёткие линии и продуманные материалы создают ощущение целостности и надёжности.

RGB-подсветка добавляет характер, но не перегружает — это баланс между эстетикой и практичностью.

Почему это next-level

Обе линейки становятся точками входа в экосистему HyperX.

Одна — для лёгкого старта и повседневного комфорта.

Другая — для полного контроля и кастомизации.

Вместе они формируют гибкую линейку, где каждый игрок может найти свой идеальный инструмент.

О HyperX

HyperX — глобальный бренд игровой периферии компании HP Inc., известный гарнитурами, клавиатурами, мышами, микрофонами и аксессуарами для ПК и консолей. Решения HyperX используют геймеры, стримеры и киберспортивные команды по всему миру, когда важны стабильность, точность и комфорт. Подход бренда сочетает инженерное качество и практическую пользу: настроенный звук, продуманные материалы и эргономика, долговечность, проверенная реальными сценариями. Не зря слоган HyperX: «WE’RE ALL GAMERS», ведь все устройства создаются геймерами для геймеров.

Выбрать клавиатуру для себя

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.