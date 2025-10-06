В 2024 году Idea Bank поставил перед собой чёткую цель: запустить web-версию мобильного банкинга O.Bank. Она должна была повторять функции приложения, но при этом стать полноценным каналом доступа к цифровым услугам банка. Задача была непростой: с одной стороны, нужна была современная и гибкая архитектура, которая легко и быстро подстраивается под изменения. С другой — максимальная независимость от внешних команд в поддержке и развитии сервиса.

Для реализации этого банк выбрал платформу Trigger Neobank Engine — no-code-систему. В партнёрском тексте команда Idea Bank делится опытом, как удалось создать web-версию без большого числа разработчиков и какие возможности она открыла для клиентов и самого банка.

Почему именно Trigger Neobank Engine

Платформа Trigger Neobank Engine позволяет строить полноценные интерфейсы и бизнес-логику банковских сервисов в удобном визуальном конструкторе. Если объяснять принцип, то он похож на Figma: вы проектируете в формате drag & drop, но результатом является не макет, а сразу живой продукт.

Для Idea Bank это стало решающим. Благодаря платформе банк может самостоятельно запускать новые функции, менять процессы обслуживания и обновлять дизайн – без программирования и долгих релизов.

«Запуск web-версии O.Bank стал для нас не просто техническим релизом, а изменением подходов к внедрению нового функционала. Мы перестали мыслить в категориях ТЗ и спринтов. Бизнес-команда получила возможность самостоятельно собирать, запускать и адаптировать цифровой продукт. Теперь мы не ставим задачи ИТ, а сами управляем продуктом и скоростью его развития», – говорит Виталий Могилёв, директор департамента цифрового банкинга Idea Bank.

История запуска O.Bank в вебе показала, как правильно выбранный инструмент и чёткая продуктовая стратегия позволяют банку выйти на новый уровень технологической независимости.

За полгода команда без разработчиков создала и запустила полноценную web-версию со всеми ключевыми сервисами. За год полностью взяла контроль над её развитием, переведя большинство изменений в режим business-driven. А главное, превратила канал в активный инструмент роста, а не просто точку доступа к счёту.

Как построили web-версию без команды разработки

С самого начала стало понятно: делать web-версию банкинга по классической схеме — front-end, back-end, devops, QA — будет слишком медленно, дорого и негибко. Особенно учитывая требования – быстрый запуск и независимая поддержка в будущем.

﻿ ﻿

Web-версию O.Bank создала небольшая продуктовая команда без участия разработчиков: только бизнес-аналитики, дизайнер, проектный менеджер и тестировщик. Все экраны строились в визуальном конструкторе Trigger Neobank Engine, используя базовые компоненты: контейнеры, кнопки, таблицы, формы и т.д.

Процесс выглядел так: дизайнер формировал UI/UX, бизнес-аналитики превращали это в реальные интерфейсы и бизнес-логику в визуальном конструкторе, а тестировщик проверял работу. После согласования изменения сразу отображались в web-версии O.Bank. Это позволило банку полностью контролировать продукт и быстро обновлять его без помощи внешних специалистов. Именно поэтому удалось не только быстро запустить O.Bank, но и легко обновляться после релиза.

«Мы создали платформу, которая даёт банку операционную автономию. Вместо того чтобы ждать месяцами внедрения новой функции, команда может сделать это самостоятельно за день. Это не просто инструмент, а новый уровень архитектуры, где банк сам управляет своим цифровым продуктом, как полноценный технологический бизнес», – говорит Максим Бондар, CEO Trigger Neobank Engine.

Какие функции реализовал банк: структура, логика, сценарии

Web-версия O.Bank охватывает весь спектр типичных функций цифрового банкинга – здесь можно просматривать счета, управлять кредитами, депозитами, картами и персональными финансами. Вот основные функциональные блоки:

1. Главная страница: вся картина финансов на одном экране

На главном экране клиент видит структуру своих продуктов: счета, кредиты, депозиты, «Скриньки». Здесь можно быстро переключать валюту, чтобы видеть баланс в гривнах, долларах или евро. Ниже – последние операции, сообщения и текущий курс валют. Структура построена так, чтобы пользователь с первого экрана мог увидеть полную финансовую картину.

2. Список продуктов

Во вкладке «Продукты» представлен перечень всех банковских сервисов, подключённых у клиента. Это счета, кредиты, депозиты, «Скриньки» – каждый с отдельным визуальным блоком и статусами. Интерфейс позволяет легко перейти к деталям и управлять каждым продуктом отдельно.



3. Полноценная работа со счетами

Каждый счет имеет собственную страницу: виден баланс, IBAN, привязанные карты, история операций и возможность сформировать выписку. Есть также другие функции – можно пополнять счет, создавать переводы и т.д. Кроме того, интегрирован блок «Национального кэшбэка» (с настройками) и подключение к приложению «Дія».

4. Карты: управление, реквизиты, QR для оплаты

В разделе карт клиент получает полную информацию о своей карте: остаток, лимиты, реквизиты, тариф и CVV. Здесь же можно создать QR-код или ссылку для перевода денег. Доступны и другие функции – смена PIN-кода, блокировка или разблокировка карты, корректировка кредитного лимита. Всё это клиент делает онлайн, без звонков и посещения отделений.

5. Кредиты: прозрачный график и контроль

Кредит имеет собственную страницу с деталями: остаток, график погашения, история транзакций, договор. Можно погасить кредит частично или полностью, изменить название, сгенерировать QR или ссылку на оплату. При необходимости пользователь сразу загружает договор и выписку.

6. Депозиты: открытие, пополнение, управление

В депозитах доступна информация об условиях, график выплаты процентов, история операций, договор. Можно пополнять, частично снимать деньги, менять карты для выплат или закрывать депозит, давать новые названия. Клиент полностью контролирует вклад через веб-интерфейс.

7. «Скриньки»: накопление с целью

«Скринька» – инструмент для накопления средств. Пользователь может создавать отдельные счета без стартовой суммы, устанавливать финансовую цель или копить без ограничений. Пополнять можно без комиссий, а снимать – только всю сумму сразу. На остаток начисляется 5% годовых с ежемесячной выплатой. Доступны история, выписка, договор, закрытие счета. «Скринькой» можно пользоваться для личных целей или совместного накопления с близкими, включая благотворительность.

8. Переводы: все сценарии

Переводы в web-версии O.Bank охватывают все необходимые сценарии: по номеру карты, IBAN, телефону, а также через шаблоны или повтор из истории платежей. Пользователь выбирает удобный способ – и открывается нужная форма. Для быстрых повторов можно сохранять шаблоны, что экономит время и уменьшает ошибки в реквизитах.

9. Оплата услуг: быстро, удобно, без лишнего

В web-версии можно пополнить мобильный, оплатить интернет или выполнить платеж по сохранённому шаблону. Все действия происходят как в разделе «Переводы»: видны последние платежи, можно повторить один из них или создать новый шаблон. Реквизиты подтягиваются автоматически, а оплата проходит мгновенно.

10. Обмен валют

В разделе обмена валют клиент видит текущий курс, может выбрать счет списания и счет зачисления. Доступны покупка и продажа – всё в одном сценарии. Обмены интегрированы в общую историю операций и отображаются автоматически.

11. Шаблоны: упрощение рутины

Пользователь создаёт шаблоны для любых типовых операций – переводы, оплаты, пополнения. Они содержат все данные: получателя, сумму, назначение. При необходимости клиент редактирует, удаляет и группирует шаблоны – например, «Коммуналка» или «Работа». Это сокращает количество кликов и ускоряет регулярные действия.

12. Бонусы и реферальная программа

В разделе «Бонусы» клиент может просмотреть все начисления с подробной информацией и вывести накопленные бонусы на карту. Также здесь есть реферальная ссылка для друзей и знакомых. Когда новый пользователь зарегистрируется по ней и выполнит условия, клиент получает вознаграждение.

13. Полная история операций

Отдельный раздел для просмотра всех операций по всем счетам. Доступна фильтрация по типу, дате и сумме. Каждая операция открывается в деталях, можно скачать квитанцию в PDF и мгновенно повторить платёж. Особенно удобно для ежемесячных платежей или отменённых транзакций.



14. Безопасность: авторизация, сессии, антифишинг

Клиент может войти в web-версию с помощью QR-кода, который сканируется через мобильное приложение O.Bank и мгновенно авторизуется без пароля. В журнале входов видны все авторизации и активные сессии на других устройствах. Пользователь также может настроить антифишинговое изображение – оно будет отображаться на экране входа, защищая от поддельных сайтов.

Подробно web-версию O.Bank можно посмотреть по ссылке

Какие результаты получил банк

1. Независимость от разработчиков

Команда банка может самостоятельно создавать и обновлять экраны, добавлять функции и менять логику – без привлечения аутсорса или внутреннего девелопмента. Результат: время внедрения новых сервисов сократилось в 3–5 раз.

2. Снижение стоимости поддержки

Поскольку большинство изменений вносила продуктовая команда, стоимость сопровождения web-версии O.Bank значительно ниже, чем у аналогичных проектов с классической архитектурой на рынке.

3. Быстрый запуск новых функций

Новые возможности – например, обмен валют или выпуск дополнительной карты – команда внедряла всего за 1–3 дня после постановки задачи. Это обеспечило банку конкурентное преимущество: он гораздо быстрее реагирует на изменения рынка и потребности клиентов.

4. Расширение охвата аудитории

Десктопная версия банкинга позволила охватить сегмент клиентов, которые не пользуются мобильными приложениями или нуждаются в доступе к сервисам с компьютера. Особенно актуально для бизнес-клиентов.

Как изменился клиентский опыт и продуктовая стратегия Idea Bank

Запуск web-версии O.Bank сделал сервис полноценным онлайн-банкингом: карты, счета, кредиты, депозиты, платежи и переводы доступны прямо из браузера. Всё работает так же, как в приложении, поэтому пользователю не нужно заново учиться взаимодействовать с сервисом.

Клиенты могут самостоятельно выполнять почти любую операцию – от смены названия счета до закрытия депозита. Банкинг превратился из вспомогательного сервиса в основной канал управления финансами.

Интерфейс построен по принципу «минимум информации на экране, максимум контекста по запросу»: на экране только нужное, остальное открывается по действию.

Платформа Trigger Neobank Engine даёт банку гибкость: новые сценарии можно протестировать за часы без участия разработчиков. Если бизнес-специалист хочет проверить гипотезу (например, изменить порядок блоков на главной или запустить новый баннер), это занимает от пяти минут до часа. Такая гибкость превращается в инструмент непрерывного улучшения UX и выводит клиентский опыт на стратегический уровень: это не разовая оптимизация, а постоянная эволюция продукта.

Выводы: кейс, меняющий представление о скорости и контроле в банкинге

«Web-версия O.Bank – это новый этап развития банка. Она позволяет клиентам удобно совершать переводы, управлять депозитами и пользоваться всеми основными функциями прямо с компьютера или планшета. Благодаря большому экрану интерфейс особенно удобен для людей с нарушением зрения. Web-версия также даёт больше гибкости – можно быстрее запускать новые сервисы, которые сложно или невозможно реализовать в приложении из-за технических ограничений», – говорит Кристина Каденюк, начальница Управления продаж и цифрового маркетинга Idea Bank.

Этот кейс вновь доказал, что:

No-code в банкинге – это не про MVP, а про полноценные боевые системы.

Автономная команда банка может полностью управлять цифровым каналом без зависимости от ИТ.

Ценность для бизнеса – в скорости изменений, экономии затрат и качестве клиентского опыта.

«Мы не просто создали веб-банкинг. Мы запустили новый уровень управления цифровыми банковскими сервисами – гибкий, управляемый, адаптивный. Это архитектура, соответствующая нашему темпу и амбициям», – добавляет Михаил Власенко, глава правления Idea Bank.

Этот опыт уже стал частью долгосрочной стратегии банка. В 2025 году команда планирует масштабировать платформу для других сегментов, интегрировать новые сервисы и запускать новые продукты.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.