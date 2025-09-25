Infinix представляет GT 30 Pro: игровой флагман с производительностью FPS в течение всего дня

Технологический бренд Infinix, созданный для молодых потребителей, официально представляет GT 30 Pro — модель третьего поколения в серии GT. Это первое устройство серии GT, которое обеспечивает систему All-Day Full FPS и оснащено функцией GT Trigger.

GT 30 Pro устанавливает новый стандарт производительности и контроля в среднем ценовом сегменте. При этом вне гейминга GT 30 Pro предлагает дисплей AMOLED 1.5K с частотой 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G, систему камер 108 Мп и новейшие AI-инструменты One-Tap Infinix — всё это в футуристичном кибер-механическом дизайне.

«Поскольку мобильный киберспорт растёт во всём мире, Infinix с гордостью презентует устройство, созданное для страстных игроков», — говорит Вэйци Ни, директор по продуктам Infinix. В партнёрском материале подробно рассматриваем этот новейший игровой флагман и выясняем, какие именно характеристики позволяют ему обыграть всех остальных.

Как GT Trigger переосмысливает эффективность мобильного гейминга

Благодаря комплексной термальной системе GT 30 Pro становится одним из немногих устройств в своём классе, способных обеспечить игровой опыт с высокой частотой кадров в течение всего дня — включая официальную сертификацию 120FPS для игр высшего уровня, таких как MLBB и PUBG MOBILE. В сочетании с технологией 3D Vapor Cloud Chamber Cooling (3DVCC) от Infinix и до 24 ГБ расширенной оперативной памяти, игроки получают плавный геймплей без перегрева и задержек.

GT 30 Pro оснащён GT Trigger — парой ёмкостных плечевых кнопок, которые бесшовно интегрированы в корпус смартфона. В отличие от громоздких механических аксессуаров, эти сенсорные триггеры обеспечивают точный ввод с низкой задержкой — идеально для переключения снаряжения, активации навыков, прицеливания или стрельбы с профессиональной скоростью.

Поддерживая четырёх- и шестипальцевые схемы, система даже позволяет долгим нажатием обоих триггеров мгновенно запускать предустановленную игру.

В сочетании с частотой опроса сенсорного слоя 2160 Гц, частотой отчётности 240 Гц и шестивосевым гиродатчиком, устройство обеспечивает чрезвычайно чувствительное управление на основе движений — улучшая игровой процесс в гонках, шутерах и приключенческих играх.

Вне игр GT Trigger также выполняет функции ярлыков производительности — например, съёмка фото, запуск приложений или управление медиа.

Приобрести смартфон по акционной цене можно в период с 22.09.2025 по 05.10.2025 по ссылке

Оптимизирован для игр: чип, охлаждение и связь

Оснащённый процессором MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G, GT 30 Pro сочетает передовую тепловую архитектуру с обновлёнными возможностями подключения, включая: скорость 5.5G, Super WiFi 2.0 и антенны с круговым расположением на 360°.

Независимо от того, играете ли вы, транслируете или работаете в многозадачном режиме, устройство обеспечивает стабильное соединение и остаётся холодным под нагрузкой.

Улучшенные игровые инструменты

GT 30 Pro интегрирует AI-функции, такие как Magic Voice Changer, динамическая подсветка с более чем 14 игровыми режимами и XBOOST AI для настройки производительности.

Благодаря функциям AI Magic Box, адаптированным к играм Genshin Impact и Honkai: Star Rail, игроки получают преимущества в виде пропуска диалогов, автоматического сбора предметов и контроля восстановления.

Благодаря X-Haptics 4D, Audio Boost для усиления звуковых подсказок и Game Visual Boost для улучшения видимости и снижения нагрузки на глаза, GT 30 Pro выводит каждый сенсорный элемент мобильного гейминга на новый уровень. Инструменты, такие как XArena Game Space, обеспечивают чистую игровую зону без отвлечений для всех пользователей.

Приобрести смартфон по акционной цене можно в период с 22.09.2025 по 05.10.2025 по ссылке

Система Mechanical Light Waves

GT 30 Pro представлен в двух цветах: Shadow Ash, Blade White с подсветкой RGB. Каждый из них — на основе корпуса, изготовленного по технологии CNC, с механическими текстурами, деталями в стиле sci-fi и прочной композитной оболочкой. В центре — система подсветки Mechanical Light Waves, динамическая система освещения с электрохромными элементами и схемоподобными узорами.

Эта умная система реагирует в реальном времени на 14 сценариев использования с более чем 20 световыми эффектами, от мягкого белого свечения до RGB-вспышек — для звонков, уведомлений, зарядки, музыкальных ритмов или ключевых действий в игре.

Дизайн дополняет дисплей AMOLED 1.5K с частотой обновления 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, сертификатом TÜV Rheinland по комфорту для глаз и яркостью до 4500 нит. Благодаря поддержке HDR и глубине цвета 10 бит изображение остаётся ярким и плавным при любых условиях.

Аккумулятор, камера и ИИ

Оснащённый аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч (5200 мА·ч в некоторых регионах), проводной зарядкой 45 Вт и беспроводной 30 Вт, GT 30 Pro обеспечивает питание на весь день. Технология Bypass Charging 2.0 защищает аккумулятор во время игры, подавая питание напрямую на материнскую плату, снижая нагрев и оптимизируя безопасность.

Основная камера 108 Мп, ультраширокоугольная 8 Мп и фронтальная 13 Мп обеспечивают чёткую, динамичную съёмку. Встроенные ИИ-функции, такие как удаление объектов, вырезание и расширение изображения, упрощают редактирование и создание контента.

С One-Tap Infinix AI, на базе Folax и DeepSeek R1, GT 30 Pro входит в эпоху Gen-Beta. Функции, такие как суммирование документов, редактирование фото, перевод звонков на другие языки, создание ИИ-обоев и контекстный поиск, позволяют пользователям повысить продуктивность и самовыражение как в гейминге, так и за его пределами.

Работая на обновлённой XOS 15, GT 30 Pro обеспечивает оптимизацию памяти, быстрый запуск приложений и более плавную работу интерфейса. А чтобы продлить производительность, GT 30 Pro также получает два года обновлений Android и три года патчей безопасности.

Цены и доступность

Infinix GT 30 Pro будет доступен в Blade White, Shadow Ash с конфигурациями памяти 256+8 ГБ, 256+12 ГБ и 512+12 ГБ.

Официальная цена в Украине стартует от 17 999 грн. В период 22.09.2025 по 05.10.2025 будет действовать акционная цена 16 999 грн.

О Infinix

Infinix — это основанный в 2013 году передовой технологический бренд, ориентированный на молодёжь. Преданный цели поставлять самые современные технологии, стильный дизайн и исключительную производительность, Infinix стремится предоставить потребителям первоклассный мобильный интеллектуальный опыт. Помимо смартфонов, Infinix расширила свою линейку продуктов до TWS-наушников, смарт-часов, ноутбуков, планшетов, смарт-ТВ и других устройств. Сегодня продукты Infinix доступны более чем в 70 странах и регионах мира, включая Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию.

Подробнее о Infinix

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.