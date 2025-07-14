ІТ-директор IDS Ukraine возглавил рейтинг BEST CIO’24 в области пищевой промышленности. Что он внедряет в компании

Пятнадцатый Национальный конкурс BEST CIO 2024 назвал самых эффективных IT-руководителей в ключевых отраслях экономики. Лучшим в категории «Пищевая промышленность» признан Виктор Боровков — директор по управлению информационными системами компании IDS Ukraine, известной брендами «Моршинская», «Миргородская», «Аляска» и другими.

«Традиционно цель проекта остаётся неизменной — определение самых профессиональных IT-менеджеров, которые продемонстрировали за последний год наибольшие достижения в развитии IT своих предприятий», — отметили организаторы конкурса.

В этом году лучших IT-директоров определяли в восьми отраслях: торговля и дистрибуция, пищевая промышленность, банки, энергетика, страхование и финансовые сервисы, телеком и медиа, розничная торговля и государственный сектор.

Виктор Боровков, IT-директор IDS Ukraine — победитель в категории «пищевая промышленность», что в очередной раз подчеркивает лидерские позиции компании во внедрении современных цифровых решений и её цифровое лидерство в отрасли.

Виктор Боровков уже во второй раз в числе финалистов этого престижного профессионального рейтинга: впервые он вошёл в финал BEST CIO в 2014 году. Как уточнили в IDS Ukraine, «основные направления работы Виктора — обеспечение информационной безопасности данных и инфраструктуры, а также внедрение новейших технологий для развития бизнеса».

Среди ключевых текущих проектов IT-департамента производителя «Моршинской», который проходит глубинную цифровую трансформацию бизнеса на новом этапе масштабирования, — внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics 365, оптимизация существующих бизнес-систем и реализация пилотных проектов с использованием инструментов на базе искусственного интеллекта для автоматизации внутренних процессов. Всё это — часть стратегической цифровой трансформации IDS Ukraine, национального лидера на рынке бутилированной воды.

Премия BEST CIO — ежегодный профессиональный конкурс лучших IT-директоров Украины, который с 2008 года организует авторитетное отраслевое издание «Компьютерный Обзор». Цель проекта — выявить и отметить самых результативных IT-директоров украинского бизнеса, демонстрирующих лидерство, эффективность и инновационность в управлении цифровыми процессами.

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