IT-конференция Beetech conf by QazCode: главной темой станет искусственный интеллект

31 мая в Алматы состоится IT-конференция beetech conf by QazCode — одно из ключевых событий казахстанского IT-сообщества, которое уже пятый год подряд объединяет профессионалов, формирующих будущее цифровых технологий.

На одной площадке соберутся стартаперы, разработчики, инженеры, agile-коучи, специалисты по искусственному интеллекту, а также энтузиасты индустрии. Участники обсудят ключевые тренды, обменяются профессиональным опытом и представят практики, получившие международное признание.

Организаторами мероприятия в этом году выступают QazCode, Beeline Казахстан и DAR — компании, активно развивающие IT индустрию и комьюнити в стране и заинтересованные в росте экспертизы, сопоставимой с мировым уровнем. В прошлом году QazCode и DAR создали крупнейший в Казахстане ИТ-консорциум, ориентированный на развитие кадров и улучшение качества IT-услуг.

AI & Beyond — новый стрим и главный фокус года

Главной темой beetech conf в этом году стал искусственный интеллект. ИИ сегодня влияет не только на IT-сферу, но и на бизнес, образование, медиа и повседневную жизнь. Чтобы обсудить, как технологии меняют наш мир, организаторы запускают новый стрим — AI & Beyond. Его особенность — участие как казахстанских, так и зарубежных экспертов, которые предложат разные перспективы и углублённый анализ.

В программе стрима — обсуждение будущего ИИ, разбор ошибок, допущенных при внедрении решений, и погружение в технические детали. Елдан Абрашим (Apple) расскажет о работе с ИИ в международных корпорациях, Ренат Алимбеков поделится опытом внедрения ИИ в консалтинге, а Михаил Шкорин (Verigram) раскроет тему deepfake и методов защиты от мошенничества.

General — инженерные практики и управление

Второй стрим — General — объединяет темы Engineering и Management. Он посвящён инженерным практикам, архитектуре решений и управлению командами. Среди спикеров — Антон Зотин, эксперт по agile-методологиям. В своём докладе он расскажет, как сохранить суть Agile при масштабировании команд и почему этот подход всё чаще используется не только в разработке, но и в HR, операционке и других бизнес-функциях.

Жашидхан Ахмедов (Beeline Казахстан) представит кейс о том, как передача ответственности за продукт в бизнес-департамент помогла ускорить процессы разработки и повлияла на ключевые метрики. А Олжас Каиржанов (Kolesa Group) поднимет практический вопрос — как упаковать и монетизировать ИТ-услуги так, чтобы их действительно покупали.

Эти и другие спикеры двух стримов поделятся практическими кейсами, стратегиями и подходами, которые уже доказали свою эффективность.

Приём заявок на участие с докладами стартовал ещё несколько месяцев назад. Участники могли подать свои темы через сайт конференции beetech.kz. Все предложения прошли строгий отбор, а качество контента контролировалось специально сформированным программным комитетом, в который вошли не только сотрудники компаний-организаторов, но и независимые эксперты. Это позволило сформировать программу с фокусом на практическую ценность и актуальность.

QazCode: от локального к глобальному

Как один из лидеров в сфере ИИ в Казахстане, QazCode активно внедряет собственные ИИ-решения как внутри страны, так и за её пределами. На beetech conf компания представит свои разработки на отдельном стенде — участники смогут не только увидеть технологии в действии, но и пообщаться с командами разработчиков. Среди представленных решений: AI Tutor — система, помогающая практиковать знания на казахском языке, AI RAG — система, объединяющая поиск и генерацию текста для быстрой и точной обработки запросов, а также KazLLM — национальная языковая модель, созданная в партнёрстве с ISSAI NU и Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, получившая международное признание на выставке MWC Barcelona 2025.

В этом контексте конференция становится отличной платформой для обсуждения как достижений, так и вызовов, связанных с развитием ИИ.

В рамках конференции также выступит CEO QazCode — Алексей Шаравар. Он расскажет, как была выделена ИТ-команда из международной корпорации, с какими вызовами она столкнулась на старте и как сейчас строится стратегия выхода на мировой рынок. У QazCode уже имеются успешные кейсы в странах Ближнего зарубежья, Центральной Азии и Европы.

Новые и любимые форматы

Среди нововведений конференции — мобильное приложение для улучшения опыта участников и speed-менторинг. Это короткие индивидуальные сессии с экспертами из разных областей для разбора рабочих задач, обмена опытом и получения точечных советов. Записаться можно заранее через приложение, где также доступны расписание, карта пространства, регистрация на стримы, поддержка и интерактивы.

В программе сохраняются и полюбившиеся участникам форматы — воркшопы и квартирники. Последние — это открытые дискуссии с экспертами, где каждый может высказаться. Организаторы называют формат «живыми подкастами».

В этом году темы квартирников — на пересечении технологий, рынка труда и дизайна. Участники обсудят, нужен ли вообще человек в ИТ, если можно развернуть AI-поддержку, и как компании переосмысливают найм. В другой дискуссии дизайнеры поговорят о трендах: следовать им или формировать собственный стиль? Особенно в контексте казахстанского рынка, где оригинальность и идентичность становятся всё более важными. Кроме того, на платформе квартирников будет раскрыта тема регионального развития в IT и сложностей формирования инженерной культуры в разных компаниях.

Как конференция влияет на индустрию

Конференции, как beetech conf by QazCode, помогают формировать сильное и связанное IT-комьюнити. Участники находят полезные контакты, получают доступ к международному опыту и вдохновение для собственных проектов. Всё это укрепляет уверенность в том, что казахстанские IT-специалисты и продукты ничем не уступают зарубежным. Многие решения уже успешно применяются за пределами страны, а опыт наших команд востребован на международном уровне.

Для гостей из регионов и начинающих стартаперов это — возможность получить поддержку, услышать мнение практиков и заявить о себе.

Программа остаётся открытой и многослойной: будет интересно не только разработчикам, но и всем, кто связан с технологиями.

Подробная программа доступна на официальном сайте beetech.kz

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