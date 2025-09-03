Как 3D-моделирование перестает быть профессией «только для технарей»: кейс от Visual 360

Еще несколько лет назад 3D-моделирование казалось сферой закрытой, сложной, только для технарей или людей с художественным образованием. Но уже сегодня создавать 3D-модели могут все: дизайнеры интерьеров, маркетологи, инженеры, студенты, а также мамы в декрете и даже пенсионеры.

При этом рынок 3D-специалистов стремительно растет по всему миру, а спрос на них превышает предложение. Ведь 3D – это и видеоигры, и реклама, и архитектура, и e-commerce, а еще NFT, дизайн мебели и одежды, даже производство.

В партнерском материале рассказываем, как курсы вроде Visual 360 дают возможность за несколько месяцев овладеть профессией с нуля, создать портфолио и выйти на стабильный доход в валюте. А также рассказываем истории студентов, которым это уже удалось, и делимся практическими советами с теми, кто только присматривается к карьере в 3D.

Почему 3D-моделирование – это перспективно

По данным Grand View Research, объем глобального рынка 3D-моделирования и мапинга достигнет $16,7 млрд к 2030 году, с годовым приростом более 15%. Спрос формируют десятки отраслей: от архитектуры и рекламы до геймдева, VR/AR, медицины и кино – везде нужны качественные 3D-модели: персонажи, объекты, пространства.

Сегодня заказчиков становится все больше – это архитектурные бюро, рекламные агентства, производители товаров, игровые и киностудии, образовательные и медицинские стартапы. То есть это о сочетании технологии и творчества.

3D-моделлер работает онлайн, из любой точки мира, сам планирует время и влияет на визуальный язык глобальных проектов. А главное – создает контент, который видят миллионы.

Как войти в 3D-моделирование

В эту область можно войти даже без предыдущего опыта. Здесь не нужно художественное образование или «врожденный талант к рисованию». Большинство проектов в архитектуре, рекламе или играх выполняются на основе четкого технического задания.

Работа 3D-моделлера – это прежде всего умение:

внимательно читать и выполнять требования клиента или студии;

работать в программном обеспечении (3Ds Max, Blender, Maya и другом);

правильно применять инструменты освещения, текстурирования и моделирования.

Творческий подход ценится, но база работы – техническая точность и дисциплина. Это делает профессию доступной для тех, кто готов учиться шаг за шагом.

От юриста до 3D-моделера: реальная история

Виктор еще недавно работал в сфере юриспруденции, но всегда мечтал о креативной профессии. Его выбор пал на курс In Game от Visual 360, где он начинал буквально с нуля.

«Если ты пришел без опыта, будет сложно. Но если слушать, учиться, следовать советам кураторов, то все получится», – делится он.

Сегодня Виктор уже уверенно создает 3D-модели и среды для различных проектов, а также формирует портфолио для международного рынка. Для него важна поддержка менторов и помощь с трудоустройством. Его совет новичкам: обладать сильной внутренней мотивацией, не останавливаться на одном курсе, а также развиваться самостоятельно.

Как начать: самостоятельное обучение vs курсы

Бесплатные YouTube-уроки и форумы кажутся хорошей идеей на старте для знакомства с направлением в собственном темпе. Но есть минусы: отсутствует структура обучения, нет проверки знаний и обратной связи. Зачастую такой путь занимает годы.

Обучающие программы дают четкую структуру: от первых инструментов до готового портфолио. Есть поддержка преподавателей, практические задания и системность. Минус – платное обучение и потребность в дисциплине. Но именно она помогает побыстрее получить первые заказы.

Впрочем, некоторые курсы, как, например, Visual 360 In Game, объединяют оба подхода: обучение в собственном темпе с системным овладением рабочими программами и созданием практических кейсов для реального рынка.

Что такое Visual 360

Visual 360 основали более 12 лет назад Алексей Кориновский, Артем Козлов и Виктор Рогов. Сначала это была студия 3D-визуализации, которая затем выросла в учебный центр. Сегодня компания работает с разными проектами – от архитектурной визуализации до коммерческого 3D-моделирования для брендов, игр и так далее.

Виктор Рогов с командой создавал модели для легендарной игры GTA.

Артем Козлов разработал методику ImmersionED – инновационный подход к обучению, который объединяет иммерсивную среду, геймификацию, AI-адаптивность и проектный подход.

Алексей Кориновский отвечает за развитие компании, а также разработал интенсив по созданию мультфильмов с помощью ИИ.

Основатели Visual 360 убеждены: 3D-моделирование – это профессия будущего. Она совмещает творчество и технологии, дает свободу работать из любой точки мира и влиять на глобальные проекты.

О курсе Visual 360 In Game

Курс In Game – это четкое и структурированное обучение, главная цель которого дать возможность новичкам войти в 3D-сферу без барьеров и начать карьеру даже без предыдущего опыта.

В In Game есть три варианта пакетов и каждый учащийся может подобрать для себя более выгодный. Среди плюсов курса: проверка домашних заданий, онлайн-встречи с преподавателем каждую неделю, обучение на реальных кейсах и ТЗ, лицензионное программное обеспечение и многие другие.

In Game – это легкий и быстрый способ начать работу в IT и зарабатывать. Все ученики, которые усердно учились и выполняли все рекомендации, качественно оформили свое портфолио и нашли первые проекты. Главное в обучении – мотивация и заинтересованность, все остальное предоставит Visual 360 In Game.

