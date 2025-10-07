Как Exist.ua меняет рынок автозапчастей: от каталога до помощи в дороге 24/7

Рынок автозапчастей в Украине стремительно меняется. Если еще несколько лет назад автовладельцу приходилось объезжать несколько магазинов в поисках нужной детали, то сегодня всё необходимое можно найти онлайн. Лидером этого процесса стал Exist.ua — крупнейший интернет-магазин автозапчастей, который сочетает широкий ассортимент с современными сервисами и дополнительными услугами для водителей.

Всё необходимое в одном каталоге

Основой Exist.ua является огромный каталог товаров. Здесь собраны запчасти для технического обслуживания, масла, жидкости и автохимия, кузовные элементы, шины и диски, интерьерные детали, аудио и электроника, инструменты и оборудование, а также автоаксессуары. Благодаря такому охвату магазин становится универсальной площадкой, где можно решить все вопросы автомобильной эксплуатации.

Каталог запчастей для 149 марок авто

Exist.ua предлагает товары для самого большого перечня автомобильных брендов в Украине — 149 марок. Это позволяет обслуживать как массовые модели, так и редкие автомобили. При этом клиент может выбрать как оригинальные детали (ОЕ), так и аналоги проверенного качества. Такой подход делает сервис доступным и для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и надёжности.

Инновации, меняющие правила

Одним из главных отличий Exist.ua являются технологии, которые уменьшают риск ошибок. Система VIN-подбора позволяет найти запчасть, полностью соответствующую конкретному автомобилю. Дополнительно клиент может получить консультацию специалистов, которые подскажут правильный вариант между ОЕ и аналогом. Это удобно и для новичков, и для опытных водителей.

Надёжность и точность доставки

Время — ключевой ресурс для владельцев авто, ведь отсутствие детали может надолго оставить машину в гараже. Именно поэтому Exist.ua предлагает сервис точной доставки. Заказы доставляются быстро и в строго определённое время, что делает обслуживание максимально удобным.

Сервисы, выходящие за рамки онлайн-торговли

Exist.ua не ограничивается только продажей запчастей. Это платформа, объединяющая магазины, партнёрские СТО, страхование и помощь на дороге 24/7. Такая экосистема создаёт полный цикл обслуживания: от подбора и заказа запчасти до ремонта и поддержки в случае непредвиденных ситуаций.

Технологии для клиентов

Отдельного внимания заслуживает мобильное приложение Exist.ua. Оно позволяет искать и заказывать запчасти со смартфона, получать информацию о доставке и акциях. Акционные предложения и скидки стали ещё одним преимуществом, помогающим автовладельцам экономить без потери качества.

Поддержка и контакты

Чтобы клиенты всегда могли получить помощь, работает call-center с расширенным графиком:

(067) 170-1-888

(099) 170-1-888

(093) 170-1-888

Часы работы: Пн–Сб 08:00–21:00, Вс 09:00–20:00. Это гарантирует, что в любой день недели можно получить консультацию и оперативное решение вопроса.

Exist.ua превратился во что-то большее, чем интернет-магазин. Это комплексная экосистема для автомобилистов, объединяющая широкий ассортимент, инновационные сервисы и поддержку 24/7. Благодаря этому украинские водители получают не просто запчасти, а уверенность, что их автомобиль всегда будет в отличном состоянии.

