Как старую технику обменять со скидкой на новую. Фокстрот запустил ФоксиОбмен онлайн

По данным исследований, более 80% украинцев имеют дома хотя бы одно устройство, которым больше не пользуются. Оно может продолжать пылиться. А может – принести пользу: Фокстрот запустил онлайн-сервис ФоксиОбмен, и теперь старую технику можно обменять на скидку для покупки новой прямо сейчас.

ФоксиОбмен – это обновлённый сервис обмена техники (Trade-in), который сеть электроники Фокстрот запустила в партнёрстве с технологической компанией Breezy. В партнёрском материале рассказываем, как работает сервис и почему это не только выгодно, но и безопасно.

Как работает онлайн ФоксиОбмен на Foxtrot.ua :

Оценка устройства онлайн: заполни короткую форму прямо на странице выбранного товара на сайте, добавь фото устройства – и уже через 5 минут узнай точную сумму скидки. Покупка: если сумма устраивает, скидка применяется сразу при оформлении заказа, без дополнительных ожиданий. Обмен гаджета: при получении покупки в магазине консультант проверяет устройство, и если всё соответствует заявленному – обмен завершён.

Оценка устройств осуществляется дистанционно, с использованием искусственного интеллекта, который анализирует фото устройства, а также – верификацией специалиста.

Подробнее об обновлённом сервисе ФоксиОбмен можно узнать по ссылке

Почему стоит воспользоваться ФоксиОбменом:

выгодно: скидка действует сразу, снижая стоимость покупки.

удобно: без логистики, почты или сложных процедур.

актуально: подходит для смартфонов, планшетов и другой техники.

экологично: старые устройства не утилизируются – они проходят проверку, ремонт и получают вторую жизнь.

А ещё – это безопасная альтернатива «серому» рынку. Часто дешёвую технику предлагают в теневом сегменте – без официальной гарантии, с непонятным происхождением и без уплаты налогов продавцом.

ФоксиОбмен в Фокстрот – это честная программа с официальной поддержкой брендов и прозрачными условиями. К тому же, Apple и Samsung в рамках Trade-in предлагают дополнительные бонусы: до 5800 грн – при покупке флагманских моделей с обменом старых устройств.

Подробнее по ссылке

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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