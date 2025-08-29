Как строится культура кибербезопасности в ИТ-компании SharksCode и почему это стало частью ДНК бренда

Когда появляются новости о утечках данных у корпораций или атаках на глобальные сервисы, становится очевидным: кибербезопасность — это не «опция», а обязательное условие работы любой компании. «ИТ-бизнес без инвестиций в безопасность — это дом без фундамента», — говорит Александр Мацера, Chief Information Security Officer в SharksCode.

В партнерском материале с SharksCode рассказываем, как в компании строят культуру кибербезопасности и какой здесь ключ к успеху.

На что делают ставку в SharksCode

Первый опыт в кибербезопасности Александр получил, работая с Linux Gentoo. Затем был международный банк и переход в департамент информационной безопасности, что стало началом 20-летнего профессионального пути. Сейчас он возглавляет кибернаправление в SharksCode и помогает компании строить эффективные системы защиты.

Сегодня кибербезопасность — базовая потребность для бизнеса любого масштаба: от стартапов до международных корпораций. В SharksCode отлично понимают эту реальность. Именно поэтому компания делает ставку на системный подход к безопасности и активно инвестирует в собственную экспертизу.

SharksCode сегодня строит проактивную культуру киберзащиты, которая не просто реагирует на инциденты, а предугадывает и предотвращает их еще до того, как они могут навредить бизнесу. И это не формальность, а настоящая часть ДНК компании. Ключ к успеху здесь — командная работа всех подразделений и поддержка руководства.

По мнению Александра Мацеры, кибербезопасность — это не вспомогательный сервис, а полноценная бизнес-функция. Она напрямую отвечает за сохранение средств компании, ее репутации и доверия клиентов.

«Искусственный интеллект, облачные сервисы, гибридные инфраструктуры — развитие технологий не остановить. Однако вместе с этим растут и киберугрозы. Поэтому для SharksCodе кибербезопасность — не просто тренд, а стратегическое направление. C-level компании отвечает за достижение бизнес-показателей, а значит, выступает заказчиком сервисов информационной/кибербезопасности и несет ответственность за эффективную и согласованную работу процессов информационной/кибербезопасности», — говорит Антон Асеев, СЕО SharksCode.

Сегодня SharksCode помогает своим клиентам выстраивать процессы безопасности в соответствии с ISO 27001, SOC2, GDPR или PCI DSS, работать с рисками в облачных инфраструктурах (AWS, Azure, GCP), внедрять DevSecOps-практики, развивать Security Operations Center (SOC).

«Если процессы настроены правильно — вы уже наполовину защищены. Главное — не относиться к кибербезопасности как к бюрократии, а интегрировать ее в бизнес как реальный инструмент защиты. Сегодня бизнес и технологии неразрывны, а кибербезопасность — это неотъемлемая часть технологического развития», — добавляет Александр.

По словам Александра, когда речь идет о стратегии кибербезопасности компании, то имеется в виду, в том числе, и внедрение определенных формальных правил поведения для команды, правил взаимодействия с информационными ресурсами и данными компании.

«Многие до сих пор считают: если нас не атаковали, значит, угроза минимальна. Или наоборот: кибербезопасность только мешает, блокирует и замедляет бизнес. Это мифы. В зрелых компаниях киберподразделение работает в синергии со всеми командами — и именно тогда появляется результат», — говорит Александр.

Серьезный подход SharksCode к вопросу киберзащиты для потенциальных сотрудников означает, что в компании можно работать с cutting-edge технологиями, участвовать в построении систем, которые реально защищают бизнес, и расти в команде, где безопасность — стратегический приоритет. Для клиентов — это гарантия, что с SharksCode их бизнес защищен.

Блиц! Вопросы от редакции – ответы от эксперта Александра

Облако или локальные решения?

«Не вопрос безопасности инфраструктуры, а вопрос ответственности бизнеса. Облачные провайдеры сертифицированы, но именно компания отвечает за свои данные».

AI в кибербезопасности?

«Искусственный интеллект уже помогает быстрее выявлять угрозы и автоматизировать рутинные процессы, однако он не заменит человека: решения, определяющие безопасность бизнеса, остаются в руках экспертов».

Комплаенс — формальность или стратегическая необходимость?

«Комплаенс — это must-have для бизнеса. Стандарты — это лишь разные углы зрения на одни и те же процессы, что помогает им развиваться и приносить еще больше пользы для бизнеса».

