Мы привыкли думать, что цифровизация — это про удобство. Но в украинских реалиях в 2026 году EdTech становится инструментом, который способен сохранить качество обучения. По оценке UNICEF, около половины из 3,8 млн украинских школьников обучаются онлайн или в смешанном формате.

Однако просто перенести урок в Zoom неэффективно, о чём свидетельствуют исследования. Например, PISA-2022 говорит об образовательных потерях для Украины, эквивалентных примерно одному году отставания по математике и двум годам — по чтению. Это происходит из-за того, что старые методики не работают в цифровой среде. Зато школы, которые выстраивают процесс на основе технологических платформ и педагогического дизайна, часто демонстрируют хорошие результаты.

Для партнёрского материала команда лицензированной школы ThinkGlobal делится тем, какие технологии действительно помогают и почему дистанционное образование превращается из вынужденной меры в стратегический выбор родителей.

Прозрачность вместо «чёрного ящика»

Главная претензия родителей к традиционной школе — отсутствие реального контроля. Вы не знаете, как именно учитель объяснял тему и слушал ли его ваш ребёнок, а возможно, ученик просто сидел «на галёрке» и занимался своими делами. Родители узнают о проблемах постфактум, когда видят итоговые оценки.

Технологическая онлайн-школа работает по принципу прозрачности. Это скорее система полной фиксации образовательного процесса, а не просто школа.

В ThinkGlobal каждый урок записывается. Родители могут в любой момент посмотреть, как преподаватель подавал материал и как отвечал ребёнок.

Система автоматически фиксирует посещаемость. Если ученик опоздал или не подключился, родители мгновенно получают уведомление.

Цифровой след успеваемости. Все оценки, результаты тестирований и комментарии учителей доступны в реальном времени через единую платформу.

Это снижает уровень родительской тревожности. Вы перестаёте быть надзирателями, поскольку система уже делает отчётность автоматической.

Экосистема против хаоса: как это работает технически

На форумах родители часто жалуются на хаос: «ссылки в Viber, задания в Google Classroom, а оценки вообще непонятно где», из-за чего ученики и родители теряются в бесконечных ссылках и переписках. Ситуацию спасает единая платформа.

Например, в ThinkGlobal обучение построено на базе Microsoft Teams и собственной LMS (Learning Management System). Это подход единого пространства:

Расписание: синхронизированный календарь, где ребёнок видит свои уроки на неделю вперёд.

Материалы: бумажные учебники не нужны. Вся теория, интерактивные упражнения и видео уже загружены на платформу.

Коммуникация: чёткое разделение на учебные чаты и организационные каналы.

Такой подход хорошо экономит время. Ученик не ищет часами нужные файлы, а просто открывает ноутбук и уже через две минуты подключается к обучению.

Оптимизация учебного времени: почему онлайн быстрее

Как ни парадоксально, но в онлайн-формате за 45 минут можно успеть больше, чем в обычном классе. Администратор ThinkGlobal Ольга Дячек приводит аргументы об операционной эффективности урока:

Никаких перекличек. Система отмечает присутствующих автоматически, что экономит 5–7 минут организационного шума на каждом уроке. Мгновенный фидбек. Учителю не нужно вызывать ученика к доске и ждать, пока тот выйдет и напишет мелом пример. В цифровой среде дети могут выполнять задания на интерактивной доске одновременно. Учитель видит работу всех учеников в реальном времени и комментирует её сразу. Дисциплина в один клик. Учитель управляет микрофонами, поэтому ситуация, когда «класс гудит и ничего не слышно», технически невозможна.

Это позволяет школе сосредоточиться на главном. ThinkGlobal позиционирует себя как математический лицей с углублённым изучением английского языка. Поскольку здесь не тратят время на организационные моменты и логистику, ученики получают больше часов на базовые предметы — математику, английский, украинский, которые критически важны для НМТ и поступления в вузы. При этом школа осознанно не распыляет внимание на второстепенные дисциплины, оставляя лишь сильный академический фундамент.

Глобальный HR: учитель не ограничен границами

Офлайн-школа всегда зависит от географии и может нанимать только тех учителей, которые живут рядом. Это создаёт кадровый дефицит, особенно в преподавании точных наук.

Онлайн-формат снимает эти барьеры. Дистанционная школа ThinkGlobal привлекает преподавателей со всего мира. Это могут быть как педагоги, которые из-за войны выехали за границу, так и специалисты из других регионов Украины. Главный критерий — профессионализм и умение работать с аудиторией через экран, а не место проживания. Средний возраст учителей школы — 28 лет: это люди, которые хорошо разбираются в технологиях и говорят с детьми на одном языке.

Искусственный интеллект и академическая добросовестность

По данным OECD, в 2024 году 37% учителей в развитых странах уже использовали ИИ в работе. В ThinkGlobal считают, что генеративный искусственный интеллект — это не угроза, а инструмент, если им правильно пользоваться.

В современной школе ИИ выполняет роль ассистента: помогает персонализировать задания, но не заменяет мышление. Также важна политика академической добросовестности, поскольку онлайн-формат часто обвиняют в списывании. Однако камеры, ограниченное время на выполнение тестов и уникальные форматы заданий, разработанные методистами, делают списывание практически невозможным и стимулируют самостоятельную работу как единственный путь к высокой оценке.

Как выбрать школу в 2026 году: чек-лист для родителей

Если вы рассматриваете перевод вашего ребёнка на дистанционное обучение, не соглашайтесь на компромиссы. Вот технические и методические требования, которым должно соответствовать качественное учебное заведение:

Формат уроков. Это должны быть живые занятия с учителем в реальном времени, а не просто доступ к папке с видеозаписями. Например, в ThinkGlobal в пакете «Полный день» предусмотрено 3–5 живых уроков ежедневно.

Количество детей в классе. Эффективная работа в онлайн-формате возможна только в малых группах. Стандарт — до 12 учеников в младшей школе и до 20 — в старшей. Это позволяет опрашивать каждого ребёнка на каждом уроке.

Обратная связь. Проверьте, есть ли у родителей доступ к электронному журналу 24/7 и видят ли они записи уроков в школе.

Сопровождение. Есть ли у ребёнка персональный куратор? Это человек, который помогает адаптироваться, решает технические вопросы и мотивирует — в других школах эту функцию часто вынуждены выполнять сами родители.

Документы. Школа должна иметь государственную лицензию и выдавать аттестат государственного образца.

Какие выводы

Технологии в образовании — это не планшеты вместо учебников, а изменение архитектуры обучения. Формат, при котором школьник переходит от «отсиживания часов» к управляемому, прозрачному и интенсивному процессу получения знаний.

Для родителей, которые ценят время и стремятся дать детям конкурентное преимущество (математика, английский, IT-грамотность), дистанционное образование становится логичным выбором. Оно безопаснее в условиях войны, гибче для тех, кто находится за границей, и часто качественнее по академическому наполнению, чем переполненные офлайн-классы.

