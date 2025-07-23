Как украинцы инвестируют в криптовалюту в 2025 году?

Сегодня украинцы чаще всего покупают и обменивают криптовалюту двумя способами — напрямую через онлайн-обменники (100Coins, FinProstir и другие) или через агрегаторы курсов, такие как Minfin.com.ua. Первый способ — быстрее, второй — выгоднее и безопаснее для новичков. Интерес к криптовалюте растет на фоне того, что Украина входит в топ-5 стран по популярности криптоактивов, а парламент рассматривает законопроекты, которые кардинально изменят правила налогообложения крипты.
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Что с легализацией криптовалют в Украине в 2025 году: законопроекты
В повестку дня 13-й сессии Верховной Рады (февраль – август 2025 года) включены два законопроекта — №10225 и №10225-1, направленных на урегулирование налогообложения операций с виртуальными активами:
- Проект №10225 разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
- Альтернативный проект №10225-1 — Министерством цифровой трансформации.
В обоих предлагается новая редакция закона «О виртуальных активах» и введение налога с положительного финансового результата операций, по аналогии с рынком ценных бумаг. Однако подходы различаются:
- Проект №10225 считает налогооблагаемым не только продажу, но и обмен одной криптовалюты на другую, что усложняет учет и расчеты.
- Проект №10225-1 освобождает от налога операции обмена, если в результате получены только виртуальные активы.
Оба документа предусматривают:
- базовую ставку налога на прибыль — 18%;
- освобождение от НДС большинства операций с криптовалютой (исключение — операции с NFT и служебными токенами);
- для физических лиц — 18% НДФЛ на инвестиционный доход;
- обязанность декларировать операции независимо от страны их проведения.
При этом проект Минцифры (№10225-1) предлагает льготный режим:
- 5% налога в первые 3 года
- 9% — в последующие 5 лет, если годовой доход от операций не превышает 7 млн грн.
Также альтернативный проект позволяет учитывать широкий перечень затрат при расчете прибыли, в отличие от основного, где этот перечень будет определять регулятор.
Способ уплаты налога также отличается:
- по версии Минцифры — самостоятельно физическим лицом,
- по версии Нацкомиссии — через налогового агента (например, криптосервис).
Какой из проектов станет законом — пока неизвестно. Глава налогового комитета Данил Гетманцев уже отметил, что 8 лет льгот для спекулятивного рынка — это слишком, но и в основном проекте, по его мнению, есть неоправданные сложности, такие как налогообложение обмена одной криптовалюты на другую.
На данный момент рынок криптовалют в Украине регулируется фрагментарно. Хотя еще в 2022 году был принят Закон «О виртуальных активах», он так и не вступил в силу из-за вторжения россии.
Где и как инвестируют украинцы: сравнение
1. Онлайн-обменники напрямую
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2. Агрегаторы, такие, как Minfin.com.ua
Плюсы:
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- Сделка требует перехода на сайт обменника
- Агрегатор не несет ответственности за обменник
Что важно учитывать при обмене криптовалют
- Наличие фискального чека или выписки — может понадобиться при подаче декларации.
- Отзывы и рейтинг — агрегаторы помогают отсеять сомнительные сервисы для онлайн обмена криптовалют.
- Резервы — особенно важно при покупке/продаже на крупные суммы.
- Юридическая прозрачность — наличие контактной информации, верификация.
Когда выбирать обменник, а когда — агрегатор?
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Подведем итоги
Легализация криптовалют в Украине — это вопрос времени. А грамотный выбор платформы и понимание налоговых рисков уже сейчас — это вопрос финансовой безопасности каждого инвестора.
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