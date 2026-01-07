Как в 2026 году оценивать решения по киберзащите: практические советы для бизнеса

В 2025 году ландшафт киберугроз изменился настолько радикально, что привычные карты уже не всегда отражают реальный рельеф местности. Для многих управленческих команд это выглядит как самый безопасный сценарий принятия решений: удобно, предсказуемо и надежно выбирать вендора из правого верхнего квадранта Gartner Magic Quadrant. Но действительно ли это гарантирует эффективность решения?

Впрочем, когда клиенты отмечают: «Но этого вендора нет в Квадранте», — становится понятно, что пришло время для честного и откровенного разговора о том, как на самом деле измеряется эффективность в кибербезопасности. Именно поэтому в партнерском материале поговорим о подходах к оценке решений киберзащиты шире и более практично.

О чем говорит присутствие в Magic Quadrant

Стоит отдать должное: Gartner — один из ключевых аналитических игроков IT-рынка. Его вклад в структурирование сложного технологического ландшафта сложно переоценить. Magic Quadrant (MQ) — это эффективный инструмент для оценки бизнес-зрелости компаний.

Он отражает рыночное присутствие, стабильность, масштабируемость, партнерскую экосистему и стратегическое видение производителя. Попасть в квадрант — это как получить «Оскар»: признание индустрии и доверие крупного бизнеса.

При этом важно помнить, что Magic Quadrant в первую очередь ориентирован на потребности крупных корпораций — с разветвленной инфраструктурой, глобальным присутствием и многочисленными командами безопасности. Это формирует естественный уклон в сторону enterprise-решений.

Но всегда ли фильм, получивший «Оскар», — это именно то, что зритель захочет пересматривать снова и снова? И означает ли отсутствие статуэтки низкое качество кино?

Ограничения рейтингов как инструмента оценки

Как и любая аналитическая модель, Magic Quadrant имеет свои ограничения — не критичные, но принципиально важные для понимания контекста:

Высокий порог входа

Для участия в MQ вендор должен соответствовать требованиям по выручке, географическому присутствию и масштабу бизнеса. Инновационные компании, которые инвестируют прежде всего в R&D, а не в расширение отделов продаж, часто остаются за пределами крупных отчетов.

Инерция категорий

Аналитические модели работают в рамках устоявшихся категорий: EPP, EDR, NDR, SIEM. В то же время рынок движется к конвергенции, и платформы «все-в-одном» не всегда вписываются в традиционные рамки.

Фокус на стратегии, а не на проверке в бою

Аналитики оценивают видение, roadmap и бизнес-потенциал, но не проводят технические краш-тесты в реальных средах во время активных атак.

Именно поэтому MQ не может и не ставит своей целью оценивать техническую устойчивость продукта в условиях реальных угроз.

Эпоха проверок: почему рейтинги — не все

Для этого существуют другие форматы оценки: MITRE ATT&CK Evaluations, SE Labs, AV-Test, CyberRatings. Их подход принципиально иной.

Хакерским группировкам безразлично, какое место занимает продукт в отчете аналитиков. Они ищут технические уязвимости, ошибки в конфигурации и пробелы в обнаружении атак. Именно поэтому в 2025 году оценка решений сместилась от бизнес-аналитики к технической верификации.

MITRE ATT&CK Evaluations работает не с абстрактными показателями, а с реальными сценариями атак. Продукты проверяются по полной цепочке действий злоумышленника:

была ли зафиксирована начальная активность;

правильно ли распознан контекст событий;

произошло ли блокирование или сдерживание атаки.

Результаты таких тестов часто демонстрируют, что эффективность не всегда напрямую связана с рыночной популярностью или размером компании.

Практические примеры и архитектурные подходы

В разные годы в MITRE ATT&CK высокие результаты демонстрировали как крупные игроки рынка, так и компании, специализирующиеся на XDR-платформах. Это показывает, что техническое качество присуще не только корпорациям с многомиллиардными оборотами.

Показателен пример Cynet — платформы, которая ориентируется на комплексный подход к защите с оптимизацией ресурсов. В рамках MITRE ATT&CK Evaluations 2023–2024 решение продемонстрировало полную видимость атак и высокий уровень защиты в соответствии с методологией тестирования.

Подобные результаты свидетельствуют о том, что нишевые технологические компании способны создавать эффективные решения, не всегда представленные в классических аналитических отчетах.

Проблема «лоскутного одеяла»

Еще один аспект, который стоит учитывать при выборе, — архитектура.

Традиционный подход предполагает использование отдельных инструментов: EDR для конечных точек, NDR для сети, sandbox для анализа файлов. В результате компании тратят значительное время и ресурсы на интеграцию разнородных компонентов, а сложность управления возрастает.

Альтернативой являются нативные XDR-платформы, где защита конечных точек, сети, поведенческий анализ и автоматизация реагирования спроектированы как единая система. Такие решения особенно актуальны для организаций с ограниченными командами безопасности, где автоматизация играет ключевую роль.

Самый честный судья — практическая проверка

Ни один отчет, ни один рейтинг и ни одна аналитическая таблица не могут гарантировать, как программное обеспечение будет вести себя в конкретной инфраструктуре с ее собственными особенностями.

Именно поэтому Proof of Concept остается одним из самых надежных способов проверки эффективности решения. Тестирование в реальной среде позволяет увидеть, какие события фиксируются, как коррелируются сигналы и где остаются «слепые зоны».

Мир кибербезопасности стал слишком сложным, чтобы полагаться только на громкие имена или один аналитический инструмент. Magic Quadrant является полезным ориентиром, но не универсальным мерилом эффективности.

В итоге решающим фактором остаются не позиции в отчетах, а реальное поведение системы защиты в конкретной среде и ее способность противостоять реальным угрозам. Именно это и должно стать финальным критерием выбора.

