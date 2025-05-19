Как инвестировать в коммерческие квадратные метры без ремонта, проблем с арендаторами и рисков: решение от Standard One

Лидер на рынке доходной недвижимости Standard One запустил новый инвестиционный инструмент S1 REIT. Застройщик специализируется на проектах формата Build-to-Rent – концепции, ориентированной на создание недвижимости для аренды. Новый инструмент, в рамках которого также открыты два новых фонда – S1 ВДНГ и S1 Obolon – предоставляет возможность инвестировать в доходную недвижимость на различных этапах строительства.

В партнерском материале разбираемся, как работает новый инвестиционный инструмент, в чем его главные преимущества и кому он подойдет.

В чем заключается главное преимущество нового инструмента

Главное преимущество – инвестиции в первичную недвижимость стали доступны каждому.

Многие мечтают приобрести квартиру у метро для сдачи в аренду. Такая недвижимость всегда пользуется стабильным спросом среди арендаторов и приносит владельцам значительный пассивный доход. Самые востребованные компактные однокомнатные квартиры в новостройках с развитой инфраструктурой. Но их стоимость может превышать $50 тыс., а затраты на ремонт и отделку могут удвоить эту сумму, создавая существенный барьер для большинства инвесторов.

С инструментом S1 REIT все меняется. Теперь можно стать совладельцем квадратных метров доходной недвижимости с минимальными вложениями от $3 тыс. Этой суммы достаточно для участия в совместных инвестициях и получения дохода от аренды.

Что такое REIT

REIT (Real Estate Investment Trust) – это инвестиционный фонд, который специализируется на приобретении недвижимости и управлении ею, в частности объектами аренды. Инвесторы могут приобрести не всю квартиру, а долю в фонде и стать совладельцами квартир, которые принадлежат фонду, что делает инвестиции доступными для широкого круга людей.

В Украине REIT – новинка на рынке. Запуск таких фондов делает инвестиции в недвижимость доступными даже для тех, у кого нет большого стартового капитала. Инвестиции через REIT-фонды позволяют получать доход от недвижимости, не покупая, не продавая объекты и не управляя ими самостоятельно.

В зависимости от стратегии фонда инвестиции могут осуществляться как в уже построенную недвижимость, так и в объекты на стадии строительства, что открывает возможности как для стабильного дохода, так и для заработка на росте стоимости.

Что такое S1 REIT

S1 REIT – это новый инвестиционный инструмент от Standard One, который дает возможность инвесторам стать совладельцами квадратных метров в своих жилых комплексах. Такая модель инвестирования является революционной для украинского рынка недвижимости. Вместо покупки целой квартиры или коммерческого помещения инвесторы могут купить часть квадратных метров в доходных домах Standard One.

«‎На старте работы S1 REIT мы сделали инвесторам уникальное для рынка предложение – возможность вложиться в уже готовый и заселенный арендаторами дом. Никакого ожидания окончания строительства, возможность начать зарабатывать сразу. Теперь даем возможность инвестировать в объект, который строится. Такая модель более известна украинским инвесторам, которые привыкли вкладывать деньги в недвижимость еще на этапе строительства, тем самым увеличивая свой потенциальный заработок на капитализации», – сообщает CEO Standard One Сергей Фитель.

В чем преимущество S1 REIT

Порог входа: можно инвестировать даже с минимальным капиталом, что делает этот продукт доступным для широкого круга инвесторов. Минимальная сумма инвестиции начинается от $3 тыс. (эквивалентно 122 сертификатам). Стабильный пассивный доход: инвесторы получают дивиденды от аренды недвижимости, что обеспечивает регулярный доход. Планируемая прибыль составляет от 8,2% в долларах США в год для S1 ВДНГ и 10% для S1 Obolon . Дивиденды будут выплачиваться ежеквартально: для S1 ВДНГ – с первого дня, а для S1 Obolon – после ввода дома в эксплуатацию, а до этого инвесторы могут зарабатывать на росте стоимости недвижимости. Готовые и заселенные объекты: первая инвестиционная возможность, которая позволяет вложиться в уже построенный и заселенный дом для S1 ВДНГ . Инвестиционная капитализация: кроме регулярных выплат дивидендов инвесторы могут рассчитывать на рост стоимости актива за счет повышения цены недвижимости в процессе строительства (в случае инвестирования в фонд S1 Obolon ). Капитализация будет зафиксирована при продаже инвестиционных сертификатов. Закрытое инвестиционное комьюнити: инвесторы могут взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и совместно рассматривать новые возможности на рынке недвижимости.

Почему инвестировать в S1 REIT выгодно

Спрос на арендное жилье: в Украине, особенно в Киеве, существует дефицит современного арендного жилья. Благодаря инвестициям в такие проекты, как S1 REIT, можно не только зарабатывать, но и участвовать в развитии доступного и качественного жилья для арендаторов. Рынок аренды недвижимости в Киеве: растущий спрос на арендное жилье в столице дает большой потенциал для развития таких проектов, как S1 REIT . Высокая рентабельность, большой спрос и развитие инфраструктуры в районах, где расположены объекты, создают благоприятные условия для роста.

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S1 Obolon – новый проект Standard One

Бренд S1 стал символом современной доходной недвижимости в Киеве. В 2019 году Standard One запустил свой первый проект Build-to-Rent в столице – S1 ВДНГ, который быстро стал популярным среди арендаторов благодаря удобному расположению, современному дизайну и наличию всей необходимой инфраструктуры.

Проект S1 Obolon, который строится рядом со станцией метро «Минская», – это продолжение успешной концепции. В нем применены те же принципы, что и в предыдущем проекте: расположение возле метро, развитая коммерческая инфраструктура и энергоэффективное строительство. Современные планировки квартир, отделка white box от застройщика, подземный паркинг и резервное электроснабжение – все это создает дополнительные преимущества для будущих жильцов.

Поскольку S1 Obolon еще строится, стоимость квадратных метров будет постепенно расти, что обеспечивает инвесторам высокую капитализацию. Но капитализация – не единственное преимущество. Запланированная доходность от инвестиций в проект составляет 10% годовых в валюте, и этот доход обеспечивается арендными платежами.

«Если на старте S1 REIT мы предлагали инвесторам вложиться в готовый и заселенный объект, то теперь мы открыли возможность инвестировать в строительство, что позволяет увеличить потенциальную прибыль за счет капитализации. С этой моделью украинские инвесторы уже хорошо знакомы», – отметил CEO Standard One Сергей Фитель.

Что делает инвестиции в недвижимость S1 Obolon привлекательными для инвесторов

Стабильность и надежность: инвестиции в будущие объекты недвижимости с высоким уровнем заполняемости – это минимизация рисков для инвестора. Доступность: со стартовой суммой всего от $3 тыс. этот продукт позволяет инвестировать даже с небольшим капиталом. Ожидаемая доходность: более высокая доходность в долларах по сравнению с банковскими вкладами или облигациями, а также возможность дополнительной прибыли от капитализации недвижимости.

Как работают инвестиции в фонд S1 ВДНГ

Представьте, что у вас есть квартира возле метро. Вы сдаете ее в аренду на протяжении десяти лет, а потом продаете. За это время она приносит вам арендный доход и растет в цене.

Именно по такому принципу работает фонд S1 ВДНГ. Только теперь вы не один на один с ремонтом, квартирантами и бюрократией. Вы инвестируете в покупку доли в квартире – а дальше фонд делает все за вас: в том числе выплачивает инвестору дивидендный доход и уплачивает за него налоги.

Что показывают расчеты

По закону, компания не может обещать прибыль в будущем. Но может на примере одной квартиры показать, как выглядит механика расчета доходности от инвестиций в квадратные метры, которую девелопер предложил фонду:

Показатель Значение Стоимость покупки квартиры $63 900 Доход от аренды (за 10 лет) $63 480 Прогнозируемая цена продажи* $85 876 Общий доход (за 10 лет) $149 356 Сопутствующие расходы (они будут обязательно) $13 480 Сумма дохода за 10 лет после расходов (до налогообложения дохода инвестора) $135 876

*По сценарию роста цены на 3% в год (это только предположение, а не обещание).

Если вы инвестируете $3 тыс.:

Вы владеете долей в квартире – примерно 4,7%.

Через 10 лет ориентировочный общий доход от этой доли в квартире: ~$6,3 тыс.

Все работает без вашего участия – как пассивная машина для дохода.

Если вы инвестируете $30 тыс.:

Вы получаете уже большую долю.

Через 10 лет ориентировочный общий доход от этой доли в квартире: ~$63 тыс.

Чем раньше и больше инвестируете – тем выше эффект от капитализации инвестиций.

Все цифры – модельные. Мы не обещаем доход, но открыто показываем, как именно формируется прибыль фонда. Доход по финансовым инструментам или размер полученной в прошлом прибыли не является гарантией получения доходов в будущем. Но вы инвестируете в реальные квартиры, а не в воздух. Перед вложением рекомендуем ознакомиться с документами фонда и проконсультироваться с финансовым советником.

Как работают инвестиции в фонд S1 Obolon

Квартира, купленная еще до завершения строительства дома, со временем существенно растет в цене. Но не все готовы пройти весь путь – от выбора застройщика до ремонта и поиска арендаторов.

Фонд S1 Obolon предлагает другую модель:

инвестирует в квартиры на этапе строительства ;

; после завершения строительства сдает их в аренду ;

; на 10-й год продает на открытом рынке.

Вы инвестируете в долю будущей квартиры – и получаете доход от аренды и роста стоимости актива. Без лишних хлопот: всем управляет фонд. Вы – пассивный инвестор, который зарабатывает на росте стоимости недвижимости и получает пассивный доход от сдачи квартиры в аренду.

Как это выглядит в цифрах

По закону, компания не может обещать прибыль в будущем. Но на примере одной квартиры мы можем показать, как рассчитывается доходность от инвестиций в квадратные метры, которую девелопер предложил фонду:

Показатель Значение Стоимость имущественных прав на квартиру на старте $85 750 Арендный доход за восемь лет $77 400 Прогнозируемая цена продажи (через 10 лет)* $144 095 Общий доход (за 10 лет) $221 495 Сопутствующие расходы (они будут обязательно) ~$20 700 Сумма дохода за 10 лет после расходов (до налогообложения дохода инвестора) $200 795

*Цена продажи основана на прогнозе девелопера о росте рынка: 20% роста стоимости в год до завершения строительства, а затем по 3% ежегодно. Это лишь сценарий, а не обещание прибыли.

Если вы инвестируете $3 тыс.:

Вы владеете долей в квартире – примерно 3,5%.

Ориентировочный общий доход за 10 лет: ~$7 тыс.

Доход формируется из аренды и роста стоимости актива.

Все автоматизировано – никаких нотариусов, ремонтов или арендаторов.

Если вы инвестируете $30 тыс.:

Ваша доля больше – и доход тоже.

Ориентировочный общий доход: более $70 тыс.

Чем раньше и больше инвестируете – тем выше эффект от капитализации инвестиций.

Этот пример – ориентировочная модель, которая показывает, как работает механизм инвестирования в фонд. Прибыль не гарантируется, поскольку любые инвестиции связаны с рисками. Доход по финансовым инструментам или доход, полученный в прошлом, не гарантирует доходов в будущем. Ознакомьтесь с документами фонда и проконсультируйтесь с профессионалом перед принятием решения.

Какой фонд больше всего подходит для разных типов инвесторов:

Фонд S1 ВДНГ – оптимальный выбор для тех, кто хочет быстро начать получать доход и предпочитает инвестиции в уже функционирующий объект с активными арендаторами.

Фонд S1 Obolon идеален для инвесторов, которые хотят максимально использовать потенциал доходной недвижимости, зарабатывая как на росте стоимости объекта в процессе строительства, так и на стабильных ежеквартальных дивидендах от арендных платежей в будущем.

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Почему это важно

Такой подход к инвестированию позволяет не только получать стабильный пассивный доход, но и снижает риски, когда речь идет об инвестициях в уже готовый объект с высоким уровнем заполняемости, или увеличивает доход от капитализации, когда речь об инвестициях в объекты на стадии строительства. Более того, доход может расти в зависимости от рыночной ситуации и спроса на аренду в выбранных локациях.

Это позволяет каждому инвестору, даже с небольшими средствами, получить долю в востребованных качественных жилых комплексах и стать частью успешного инвестиционного процесса.

Инвестиции в фонды «S1 ВДНГ/Оболонь» защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Запланированная прибыль не гарантируется. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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