Как искусственный интеллект меняет требования к QA-инженерам в 2025 году: комментирует Юлия Баранецкая из Playtika

В 2025 году рынок найма QA-инженеров переживает трансформацию. По данным LinkedIn Work-Change Report, с 2023 года количество пользователей, которые добавили AI-навыки в профили, выросло на 177 %. Это почти в пять раз быстрее, чем рост других навыков (+36 %). При этом и спрос на специалистов с AI-компетенциями рос на 30 % быстрее, чем общий рынок найма.

Согласно отчету LinkedIn Jobs on the Rise (2025), половина связанных с искусственным интеллектом профессий еще 25 лет назад даже не существовала, а сегодня — это самые динамичные отрасли в мире. И среди тех, что развиваются стремительнее всего, — AI Engineer и AI Consultant. Аналитика Axios добавляет: в 2024 году количество вакансий, связанных с ИИ, на LinkedIn увеличилось на 59 %, несмотря на общее сокращение технических позиций.

Эксперты объясняют: сегодня компаниям недостаточно просто «искателя багов». Нужны инженеры, которые способны интегрировать искусственный интеллект в процессы, оптимизировать сценарии тестов и одновременно мыслить как стратеги. Одной из экспертов, кто подтверждает эту тенденцию, является Юлия Баранецкая — Senior Automation QA Engineer в Playtika. Именно у нее мы узнаем, что должен знать QA-инженер в 2025-м.

Кто такая Юлия Баранецкая

«Юлия — самая квалифицированная и преданная QA-инженер, с которой мне доводилось работать. Она способна строить процессы с нуля и глубоко погружается в предметную область», — рассказывает Дмитрий Ковалев, один из лидеров отрасли, который работает в IT с 2002 года и был ее руководителем в Datas Technology.

Профессиональный опыт Юлии Баранецкой охватывает автоматизацию, Big Data и работу в международных компаниях с миллионными пользователями. Она является автором блогов на Hashnode, Medium и DOU.ua, ментором на Exercism.org и консультантом на codereview.stackexchange.com. В своих статьях Юлия делает акцент на влиянии ИИ и делится аналитикой о том, что нужно знать QA-инженерам, чтобы оставаться конкурентными.

«Я видел, как Юлия не только демонстрирует высокую техническую экспертизу, но и объединяет команду вокруг общих целей. Это уникальная черта, которая позволила ей стать ключевой фигурой в структуре автоматизированного тестирования Playtika», — добавляет Дмитрий Петровский, R\&D Group Manager в Playtika.

Что должен знать QA в 2025 году

Анализ рынка и комментарии экспертов позволяют выделить несколько ключевых направлений. Их подтверждает и комментирует Юлия Баранецкая.

Автоматизация на современных фреймворках

Сегодня рынок развивается так, что границы между языками программирования значительно стираются.

«Благодаря инструментам вроде Selenium, Playwright, Appium или Selenide сегодня можно строить тестовую архитектуру даже без глубоких знаний каждого языка, — отмечает Юлия. — Это снижает барьер входа и одновременно повышает требования к пониманию архитектуры тестов в целом».

Интеграция ИИ-инструментов в тестирование

Сегодня требования к скорости работы выросли. Если раньше создание тестовых сценариев могло длиться днями, то теперь нередка ситуация, когда результатов тестов ждут практически в реальном времени.

«Компании ожидают, что инженер умеет работать с генерацией сценариев и self-healing тестами, — объясняет Юлия. — А те, кто умеет интегрировать ИИ в этот процесс, получают значительное преимущество».

DevOps-компетенции

Круг направлений, в которых должен ориентироваться специалист, постоянно расширяется.

«Сегодня без CI/CD, Docker и Kubernetes QA становится менее конкурентным. Это уже не дополнительное преимущество, а базовый стандарт», — подчеркивает Юлия.

Аналитическое мышление

Несмотря на вовлечение искусственного интеллекта, человеческий фактор никуда не исчезает.

«Алгоритм может подсказать тест, но он не способен оценить бизнес-ценность технического решения, — комментирует Юлия. — QA должен смотреть дальше кода — на пользовательский опыт, финансовые риски и долгосрочную стратегию».

Soft skills и менторство

«Это то, что ИИ не может заменить и что всегда будет в топе. Умение объяснить, обучить, выстроить доверие в команде — это ключевые навыки современного QA, — говорит Юлия. И резюмирует: — Именно благодаря soft skills мы можем превращать тесты в инструменты роста продукта, а не только контроля качества».

