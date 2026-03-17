Какой домашний интернет в Украине работал наиболее стабильно в 2025 году: результаты международного рейтинга

На стабильном домашнем интернете в Украине уже давно держатся работа, обучение и связь с близкими во время отключений света. Поэтому результаты международного рейтинга, который рассказывает о качестве фиксированного интернета за 2025 год, привлекли особое внимание.

Самую высокую оценку получил фиксированный домашний интернет Vodafone. Награду оператору вручила независимая французская компания nPerf во время крупнейшей мировой выставки мобильных технологий MWC 2026 в Барселоне.

В тексте рассказываем, как и кто оценивал связь и почему этот рейтинг важен для украинских пользователей.

Рейтинг основан на реальном опыте пользователей

В отличие от лабораторных тестов, исследование nPerf основано на проверках, которые выполняют сами пользователи в повседневной жизни. Тесты проводились через мобильное приложение nPerf для Android и iOS, а также через веб-сайты компании и её партнёров.

Украинцы оценивали работу интернета в реальных условиях, в частности в часы наибольшей нагрузки — с 18:00 до 23:00, когда большинство людей одновременно пользуется сетью дома.

По результатам исследования интернет Vodafone показал лучшие показатели по нескольким ключевым параметрам:

скорость загрузки и передачи данных;

качество веб-серфинга;

стабильность видеостриминга;

эффективность работы Wi-Fi-соединения.

Почему это важно для украинских пользователей

Последние годы изменили требования к домашнему интернету. Если раньше главным критерием была скорость, то сегодня пользователи прежде всего ценят стабильность.

Во время отключений электроэнергии интернет часто остаётся единственным способом работать, учиться или получать информацию. По данным компании Vodafone, её фиксированный интернет может обеспечивать более 100 часов непрерывной работы, если у пользователя есть резервное питание.

На практике это означает стабильные видеозвонки для удалённой работы, онлайн-уроки без разрывов связи и доступ к новостям и мессенджерам даже во время блэкаутов. А ещё можно смотреть видео без торможений и пользоваться стриминговыми сервисами вечером.

Как проверяли качество интернета

Чтобы результаты были максимально объективными, nPerf применяла систему фильтрации данных, которая отсеивает некорректные измерения. Тестирование проводилось на протяжении всех суток — в пиковые часы и в периоды меньшей нагрузки.

Именно такой подход позволяет оценить реальные возможности сети.

В группе Vodafone Украина развитием фиксированного интернета занимается телеком-оператор Vega. По словам генерального директора компании Сергея Скрипникова, международное признание подтверждает конкурентоспособность украинского телеком-рынка даже в сложных условиях.

Эксперты отрасли отмечают, что подобные рейтинги важны для пользователей, поскольку показывают фактическое качество сервисов, а не только заявленные технические характеристики.

Подробнее о Vodafone Gogabit Net по ссылке

Что означают для рынка такие события

Получение международной награды свидетельствует о росте инвестиций в развитие фиксированного интернета и модернизацию сетей в Украине. В нынешних условиях стабильная связь постепенно превращается в критически важную инфраструктуру наравне с электроэнергией или водоснабжением.

Для пользователей это означает, что конкуренция между операторами всё больше зависит не от рекламы, а от реального качества интернета и его наличия в повседневной жизни.

Больше о Vega

