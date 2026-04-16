"Kатка24" — карта для геймеров от "ПриватБанка", Visa и NAVI. С ней можно получать кэшбэки, скидки и многое другое

«ПриватБанк», Visa и NAVI объединились, чтобы создать «Катка24» – банковскую карту, которая становится настоящим помощником геймера. Она открывает доступ к эксклюзивным преимуществам, событиям и ресурсам — будь то скидки в NAVI Shop или выгодные условия кредитов на «железо».

В партнерском тексте рассказываем подробнее.

Возможности «Катка24»

«ПриватБанк» и Visa предлагают инструмент, который упрощает геймерам множество привычных процессов и даже позволяет апгрейдить свой инвентарь.

Например, с «Катка24» можно пополнять баланс без комиссий через терминалы и онлайн, а также получать кешбеки, скидки, особые призы и участвовать в розыгрышах. То есть ваш ресурс всегда рядом, когда он нужен.

При этом бюджет остается под полным контролем — карта станет инструментом для тех, кто умеет тратить разумно. С ней можно покупать топовые игры, подписки и девайсы и при этом не выходить за рамки запланированного.

Владельцы «Катка24» могут прокачать свое «железо» благодаря «Оплате частями» от 12 месяцев без комиссий в Comfy, MOYO или Foxtrot, а также получать купоны в Steam, если расходы по карте превышают 40 тыс. гривен в месяц.

Вся экосистема построена вокруг комфорта, поэтому здесь есть скидки до 30% в NAVI Shop, специальные предложения и кешбеки в «Привет» в лайфстайл-категориях. Кроме того, владельцы «Катка24» становятся частью истории NAVI — легендарных «Рожденных побеждать».

Финансовая гибкость тоже работает. С «Катка24» действует грейс-период до 62 дней, а обязательный платеж по кредитным средствам составляет всего 4% (но не менее 100 грн), чтобы расходы можно было удобно распределять. Плюс действует реферальная программа: пользователь может приглашать друзей и получать по 150 грн за каждого. И даже о внешнем виде позаботились — диджитал-карту можно кастомизировать уникальными скинами под свой стиль.

Ключевая фича — кешбек до 15% при оплате кредитными средствами и до 10% собственными за транзакции в гейминге. Речь идет о покупках и подписках на платформах Steam, PlayStation, Xbox и т.д.

Как оформить карту

Для начала обновите приложение «Приват24», а затем оформляйте карту онлайн. Сначала в диджитал-формате, после чего можно будет заказать физическую версию.

«”Kатка24” — кешбек, бонусы, рефералки и логика, к которой геймеры привыкли в играх, — говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко. — Мы хотим сделать наши финансовые сервисы естественной частью этого мира, создаем полноценные финансовые продукты под цифровые привычки нового поколения и развиваем комьюнити, где формируется доверие».

Как принять участие в розыгрыше

На старте все пользователи, которые откроют карту и будут рассчитываться ею, могут принять участие в розыгрыше призов — от геймерского мерча до консолей PlayStation и Xbox. Каждые 500 грн расходов добавляют шанс на выигрыш.

Оформляйте «Катку24» в апреле, получайте выгоду от ежедневных транзакций и участвуйте в розыгрыше эксклюзивных геймерских лутбоксов.

Содержимое всех лутбоксов идентично и не зависит от случайности.

Оформить карту

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

