Кофе по-украински: новые тренды, локальные обжарочные машины и секреты приготовления

Культура кофе в Украине в последние годы переживает настоящий бум. Если раньше большинство ограничивалось классическим растворимым или молотым напитком, то сегодня всё больше людей интересуются качеством зёрен, способами обжарки и методами приготовления. В VARUS можно найти кофе на любой вкус – от локальных брендов до известных мировых марок. Стоит разобраться, что сейчас в тренде и как приготовить дома кофе, который не уступает напитку из кофейни.

Новые тренды в кофейной культуре

Украинские потребители всё чаще отказываются от стандартных вариантов и пробуют что-то новое. Среди популярных направлений:

спешелти-кофе – зёрна высокого качества с чётким указанием региона, фермы и метода обработки;

– зёрна высокого качества с чётким указанием региона, фермы и метода обработки; альтернативные способы заваривания – пуровер, аэропрес, кемекс, которые позволяют раскрыть аромат полностью;

– пуровер, аэропрес, кемекс, которые позволяют раскрыть аромат полностью; эксперименты со вкусом – добавление специй, цитрусовых ноток, мёда или даже соли.

Всё это стало доступным не только в кофейнях, но и дома.

Украинские обжарщики, которых стоит попробовать

В Украине появилось много локальных брендов, которые предлагают кофе на уровне международных стандартов. Например, Lviv Coffee Manufacture славится классической европейской обжаркой, Foundation Coffee Roasters – экспериментальными вкусами с фруктовыми оттенками, а Soloway предлагает зёрна премиум-класса для настоящих гурманов.

В VARUS можно найти как интересных украинских производителей, так и проверенные марки Lavazza, Julius Meinl, которые остаются фаворитами среди покупателей.

Секреты приготовления кофе дома

Выбор зёрен и степень обжарки

Для эспрессо лучше брать среднюю или тёмную обжарку, для альтернативных методов – светлую, которая раскрывает фруктовые и цветочные ноты. Важно покупать кофе небольшими порциями, чтобы он всегда был свежим.

Помол – половина успеха

Степень помола должна соответствовать методу заваривания:

турка – мелкий, почти как пудра;

френч-пресс – крупный;

эспрессо-машина – средний.

Молоть зёрна лучше непосредственно перед приготовлением.

Вода и температура

Используйте фильтрованную воду, а температура должна быть около 92–94°C. Кипяток «убивает» аромат, а слишком холодная вода не даёт ему раскрыться.

Лайфхаки от бариста

Добавьте щепотку корицы или какао в турку – аромат станет глубже.

В капучино используйте молоко с содержанием жира 3,2% – оно лучше пенится.

Храните кофе в плотно закрытой банке, подальше от специй и влаги.

С чем пить кофе?

Кофе прекрасно сочетается с шоколадом, миндалём, круассанами, а летом – с холодными десертами. Можно экспериментировать и делать кофе с добавлением льда или даже газированной воды – это новый тренд, который быстро набирает популярность.

Украинцы ценят кофе за его способность создавать настроение. На VARUS.ua вы найдёте всё, чтобы наслаждаться качественным кофе дома: от премиальных зёрен до удобных капсул и альтернативных вариантов. Попробуйте новые вкусы и почувствуйте, что кофе по-украински может быть не менее интересным, чем в лучших кофейнях мира. Заказывайте кофе в VARUS и создавайте свои кофейные ритуалы каждый день.

