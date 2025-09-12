Кофе по-украински: новые тренды, локальные обжарочные машины и секреты приготовления

Культура кофе в Украине в последние годы переживает настоящий бум. Если раньше большинство ограничивалось классическим растворимым или молотым напитком, то сегодня всё больше людей интересуются качеством зёрен, способами обжарки и методами приготовления. В VARUS можно найти кофе на любой вкус – от локальных брендов до известных мировых марок. Стоит разобраться, что сейчас в тренде и как приготовить дома кофе, который не уступает напитку из кофейни.
Содержание
Новые тренды в кофейной культуре
Украинские потребители всё чаще отказываются от стандартных вариантов и пробуют что-то новое. Среди популярных направлений:
- спешелти-кофе – зёрна высокого качества с чётким указанием региона, фермы и метода обработки;
- альтернативные способы заваривания – пуровер, аэропрес, кемекс, которые позволяют раскрыть аромат полностью;
- эксперименты со вкусом – добавление специй, цитрусовых ноток, мёда или даже соли.
Всё это стало доступным не только в кофейнях, но и дома.
Украинские обжарщики, которых стоит попробовать
В Украине появилось много локальных брендов, которые предлагают кофе на уровне международных стандартов. Например, Lviv Coffee Manufacture славится классической европейской обжаркой, Foundation Coffee Roasters – экспериментальными вкусами с фруктовыми оттенками, а Soloway предлагает зёрна премиум-класса для настоящих гурманов.
В VARUS можно найти как интересных украинских производителей, так и проверенные марки Lavazza, Julius Meinl, которые остаются фаворитами среди покупателей.
Секреты приготовления кофе дома
Выбор зёрен и степень обжарки
Для эспрессо лучше брать среднюю или тёмную обжарку, для альтернативных методов – светлую, которая раскрывает фруктовые и цветочные ноты. Важно покупать кофе небольшими порциями, чтобы он всегда был свежим.
Помол – половина успеха
Степень помола должна соответствовать методу заваривания:
- турка – мелкий, почти как пудра;
- френч-пресс – крупный;
- эспрессо-машина – средний.
Молоть зёрна лучше непосредственно перед приготовлением.
Вода и температура
Используйте фильтрованную воду, а температура должна быть около 92–94°C. Кипяток «убивает» аромат, а слишком холодная вода не даёт ему раскрыться.
Лайфхаки от бариста
- Добавьте щепотку корицы или какао в турку – аромат станет глубже.
- В капучино используйте молоко с содержанием жира 3,2% – оно лучше пенится.
- Храните кофе в плотно закрытой банке, подальше от специй и влаги.
С чем пить кофе?
Кофе прекрасно сочетается с шоколадом, миндалём, круассанами, а летом – с холодными десертами. Можно экспериментировать и делать кофе с добавлением льда или даже газированной воды – это новый тренд, который быстро набирает популярность.
Украинцы ценят кофе за его способность создавать настроение. На VARUS.ua вы найдёте всё, чтобы наслаждаться качественным кофе дома: от премиальных зёрен до удобных капсул и альтернативных вариантов. Попробуйте новые вкусы и почувствуйте, что кофе по-украински может быть не менее интересным, чем в лучших кофейнях мира. Заказывайте кофе в VARUS и создавайте свои кофейные ритуалы каждый день.
