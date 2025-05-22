Коллаборация WhiteBIT и культового Гуся: делайте покупки в известных сетях и находите криптобонусы

В 2025 году криптовалюта окончательно перестала быть чем-то далёким и непонятным — теперь она рядом в самых неожиданных форматах. Инновации выходят за пределы цифровых кошельков и появляются в аптеках и магазинах. Такие заметные игроки криптоиндустрии, как WhiteBIT, продолжают популяризировать криптовалюты на бытовом уровне, привлекая всё больше розничных сетей.

До 5000 USDT в яйце Гуся Призолова

Крупнейшая европейская криптобиржа по трафику WhiteBIT снова удивляет украинцев своими необычными партнёрствами. На этот раз криптовалюту спрятали в яйцах культового Гуся. Да-да, того самого, что уже стал брендом и даже имеет свой Instagram. Такое яйцо-надежда по-украински.

Внутри каждого яйца — WhiteBIT-ваучер с криптобонусом номиналом от 1 до 5000 USDT (то есть до $5000 в эквиваленте), каждый из которых можно активировать только один раз.

Охота за криптобонусами началась

Акция стартует 22 мая и продлится до 29 июня в популярных торговых сетях:

Varus, Аптека Доброго дня, КЛАСС, Мережі зручних маркетів «Сім23» та «Сімі», Делікат, Тайстра, Полісся-Продукт, МІКС маркет, ALMA, Біле Сухе, Веселка

Что прячется в «Золотом яйце от Гуся»:

WhiteBIT-ваучер с криптобонусом;

Ювелирное украшение или сертификат;

Игрушка-утка;

Три саше с наклейками и карточками;

Сладкий сюрприз.

А ещё больше крипты — онлайн!

Новые пользователи криптобиржи могут получить дополнительно до 25 USDT ($25 в эквиваленте) за простые действия: регистрацию, подтверждение личности (KYC), пополнение баланса и другие квесты. Всё это доступно на официальном сайте WhiteBIT.

На сайт WhiteBIT

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