Криптобиржа MEXC: «швейцарский нож» с 4000 монетами, нулевыми комиссиями и уникальными возможностями

На рынке криптовалют работают десятки бирж, но не все из них способны удовлетворить потребности как новичков, так и профессиональных трейдеров. MEXC — именно тот случай, когда удалось совместить простоту интерфейса с широкими функциональными возможностями. Криптоплатформа появилась в 2018 году и за короткое время выросла из малоизвестной площадки до глобальной биржи с огромной аудиторией. Сегодня на MEXC торгуют более 40 миллионов пользователей из более чем 170 стран и регионов.

Биржа привлекает огромным выбором из более 4 тысяч токенов, низкими или даже нулевыми комиссиями, кредитным плечом до x200, а также расширенными возможностями: от P2P-рынка до NFT и DeFi-сервисов. Таким образом, с момента своего появления MEXC не только вошла в топ-10 бирж, но и стала целой экосистемой с разнообразными инструментами для торговли.

С самого начала MEXC активно расширяла листинг: пока конкуренты выборочно добавляли токены, пользователи этой биржи могли первыми получить доступ к новым альткоинам. Это принесло бирже репутацию площадки «ранних возможностей». В то же время команда инвестировала в разработку мобильных приложений, интерфейса на базе TradingView и систем безопасности с “холодным” хранением большинства активов.

В 2020–2021 годах MEXC открыла Launchpad и Launchpool, поэтому клиенты получили возможность участвовать в ранних токен-сейлах. В 2022 году добавили копи-трейдинг и VIP-программы, а в 2023–2024 — расширили DeFi-сервисы, запустили NFT-маркетплейс и Web3-кошелек. С тех пор биржа позиционирует себя как «полноценный криптовалютный супермаркет» и усилила присутствие в Украине. Компания запустила локализованную версию сайта, добавила украинский язык в мобильном приложении и расширила возможности P2P для покупки/продажи USDT за UAH (гривну).

Интерфейс и регистрация на бирже MEXC

Интерфейс MEXC построен на базе TradingView, что позволяет использовать мощные инструменты визуализации и индикаторы. Есть возможность настраивать рабочие пространства, добавлять «избранные» пары и получать push-уведомления об изменении цен.

Мобильное приложение доступно для iOS и Android и практически полностью повторяет функционал десктопной версии: от спота и фьючерсов до P2P и Earn. Это удобно для трейдеров, которые активно работают на рынке в течение всего дня.

После загрузки полный доступ к широким возможностям будет доступен после верификации. Кроме того, новые пользователи получат приятные бонусы.

Процесс регистрации на MEXC максимально простой. Для начала работы нужно нажать кнопку «Зарегистрироваться» и выбрать наиболее удобный способ — через электронную почту или номер телефона.

При заполнении регистрационной формы система попросит создать надежный пароль и подтвердить согласие с условиями использования. Если у вас есть реферальный код, его можно ввести на этом этапе для получения дополнительных бонусов.

Без верификации можно выводить до 10 BTC в сутки, а также невозможно торговать фиатом (традиционными валютами). При наличии базовой верификации, единственное что меняется — вывод криптовалют увеличится до 80 BTC в сутки.

Базовый KYC требует документа, удостоверяющего личность. А вот расширенная верификация позволит выводить до 200 BTC в сутки и торговать фиатом объемом 20 тыс. USD в день. Для этого кроме удостоверения личности (это может быть ID-карта, паспорт, водительское удостоверение или вид на жительство), дополнительно нужно пройти распознавание лица.

Пройти верификацию можно любым удобным способом: на веб-странице или же через мобильное приложение. Далее предоставляем качественное фото выбранного документа, соглашаемся на обработку персональных данных и проходим сканирование лица. На этом всё — полная верификация пройдена. Остается лишь ждать подтверждения от службы безопасности. Обычно это занимает всего несколько минут.

В личном кабинете можно (и желательно) усилить защиту аккаунта, добавив опцию дополнительного уровня безопасности с помощью подтверждения по номеру телефона или Google Authenticator.

В дальнейшем вход в личный аккаунт можно упростить, привязав учетную запись Apple, Google, Metamask или Telegram. Также есть возможность входа через десктопное Windows-приложение с помощью PIN-кода или отпечатка пальца.

Посмотреть сайт биржи MEXC можно по ссылке

Основные возможности биржи

Верификация пройдена. Пришло время рассмотреть возможности и инструменты. В верхней части главной страницы расположена панель навигации с основными разделами платформы. В правом верхнем углу находятся иконки быстрого доступа: поиск по сайту, уведомления, баланс кошелька и профиль пользователя и т. д.

При наведении на иконку кошелька отображается текущий баланс основных активов.

Основные разделы платформы

Купить криптовалюту – раздел для приобретения криптовалют разными способами: P2P-торговля с поддержкой гривны и других фиатных валют,

покупка картой Visa/Mastercard или с помощью банковских счетов (SEPA),

быстрая покупка через сторонних провайдеров,

конвертация для быстрого обмена.

Рынки – аналитический центр платформы. Этот раздел предлагает обзор всех торговых пар с детальной статистикой:

топы активов, которые растут и падают в цене,

макроданные, где находятся показатели настроений рынка, новости и аналитика от экспертов,

тепловая карта криптовалют.

Спотовая торговля

Спот — базовый сегмент биржи. MEXC поддерживает более 4000 монет и тысячи торговых пар, включая BTC, ETH, USDT, USDC, а также нишевые альткоины, которые часто отсутствуют на Binance или Coinbase. Это делает платформу привлекательной для тех, кто хочет получить доступ к малоизвестным токенам с потенциально высокой прибылью.

Комиссии на спотовом рынке — нулевые для мейкеров и 0,0500% — для тейкеров. Также здесь можно найти разные мемкоины, конвертацию одних токенов в другие без комиссии, премаркет-торговлю, раздел для владельцев токенов биржи MX (позволяет экономить на различных операциях) и MEXC Alpha.

Последний — это подборка перспективных мультичейн-токенов, которые отбирает команда экспертов MEXC по рыночному импульсу и потенциалу роста. Пользователи могут быстро просматривать и покупать эти активы без необходимости в Web3-кошельке.

Фьючерсы

MEXC предлагает один из самых широких выборов деривативов среди централизованных бирж. Доступны контракты USDT-M и Coin-M с кредитным плечом до 200×, а на отдельных инструментах — до 500×. Это открывает путь к высокорискованным, но и потенциально чрезвычайно прибыльным стратегиям. Для новичков доступен деморежим, где можно потренироваться без риска потери средств. А также копитрейдинг, который позволяет следовать стратегиям профессиональных трейдеров.

Грид-боты полностью интегрированы и особенно эффективны в сочетании с нулевыми комиссиями мейкера — такая комбинация позволяет реализовывать автоматизированные высокочастотные стратегии без обычных затрат. Эта настройка подходит активным пользователям, которые стремятся увеличить объем торгов на боковых или волатильных рынках.

Эти инструменты помогают снизить барьер входа для менее опытных пользователей, одновременно предлагая полезные функции для более опытных трейдеров.

Комиссия составляет: 0% для мейкера и 0,02% для тейкера.

P2P-площадка

На платформе действует P2P-рынок, где пользователи могут напрямую покупать и продавать криптовалюту за национальные валюты. Поддерживаются десятки способов оплаты, включая банковские карты и платежные сервисы. Для украинских пользователей доступна торговля за гривну, что делает MEXC удобным инструментом для входа на крипторынок.

Launchpad и Launchpool

Эти сервисы позволяют участвовать в первичном распределении токенов новых проектов. Для участия необходимо держать MX-токены — собственную криптовалюту биржи. Благодаря Launchpad пользователи получили доступ к десяткам проектов ещё до их выхода на крупные биржи, а доходность некоторых инвестиций превышала сотни процентов.

MEXC Earn

Раздел Earn предлагает несколько инструментов для пассивного дохода:

Simple Earn. Это фиксированные и бессрочные депозиты с процентом дохода, который можно увидеть сразу,

Стейкинг SOL с получением процентов в токенах MXSOL. Холдинг MXSOL будет приносить доход за стейкинг SOL. Также можно выкупить MXSOL за SOL. Это устраняет необходимость настройки кошелька и делегирования валидатора, что обычно делает стейкинг Solana сложным. Пользователи получают ликвидный стейкинг-токен (MXSOL), которым они могут свободно торговать на спотовом рынке MEXC.



MEXC DEX+

Это гибридная платформа, которая сочетает преимущества централизованных бирж (CEX) и децентрализованных обменников (DEX) — позволяет торговать более 10 тыс. самых свежих токенов и мемкойнов напрямую с аккаунта на MEXC без необходимости управления ключами Web3-кошелька. Фиксированная комиссия DEX+ составляет 1%.

Подробнее ознакомиться с биржей MEXC можно по ссылке

И ещё множество приятных бонусов и возможностей

Эйрдропы и события. Только в 2024 году MEXC провела более 1800 раздач с суммарными наградами свыше $100 млн.

VIP-программа предоставляет специальные супервыгодные условия для пользователей с большими объемами торговли.

Владельцы токенов MX могут получать скидки до 50%.

Регулярные кампании с нулевой комиссией на популярные пары могут существенно снизить расходы, поэтому стоит следить за акциями.

MEXC также имеет полезную для новичков расширенную базу знаний с FAQ, видеоуроками и детальными руководствами.

Для новых пользователей предусмотрено 8 000 USDT в виде приветственных бонусов, которые начисляются в зависимости от объема торговли и выполненных заданий. Биржа также проводит постоянные программы с наградами, такие как Kickstarter , где владельцы токенов MX могут получать вознаграждения за депозиты и торговлю новыми монетами.

Доступ к API, который поддерживает высокочастотную торговлю и автоматизированные торговые стратегии.

Безопасность и защита

Безопасность всегда была одним из главных преимуществ MEXC. Криптобиржа имеет рейтинг безопасности «А» от CER.live с общей оценкой 80%. Платформа использует комбинацию горячих и холодных кошельков для хранения средств и сотрудничает с Hacken для проведения независимых аудитов безопасности и мониторинга в режиме реального времени.

Биржа применяет:

SSL-шифрование, двухфакторную аутентификацию, антифишинговые алгоритмы.

предлагает мультиподписные кошельки и хранение большинства активов в холодных кошельках.

страховой фонд для покрытия возможных потерь пользователей в случае форс-мажора.

системы мониторинга аномальной активности в реальном времени.

В целом, MEXC предлагает многофункциональное торговое окружение. Десктопный интерфейс включает расширенные графики на базе TradingView, показывает глубину рынка в реальном времени и позволяет широкую кастомизацию. Хотя платформа предлагает множество инструментов для опытных трейдеров, основные функции, такие как спотовая торговля и отслеживание портфеля, не вызовут затруднений у новичков.

Мобильное приложение MEXC, доступное на iOS и Android, предлагает упрощённую версию платформы. Пользователи получают доступ к спотовой и фьючерсной торговле, стейкингу, ценовым уведомлениям и инструментам кошелька — всё это через мобильный интерфейс.

MEXC — известная криптовалютная биржа с многолетней историей, которая сочетает торговлю, инвестиции, DeFi-сервисы, копитрейдинг и целый спектр инструментов для разных типов пользователей.

Нулевые комиссии на споте, огромный выбор монет, разнообразные бонусы и награды делают платформу привлекательной для активных трейдеров. А программа Earn открывает возможности для инвесторов, ориентированных на долгосрочный доход.

Перейти на сайт MEXC

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.