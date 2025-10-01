Google объявляет о начале регистрации на новый поток бесплатной программы «Развивайте карьеру с Google Cloud». Обучение будет проходить с 29 сентября по 30 ноября вживую в онлайн-режиме. Участники получат доступ ко всем материалам, а также записям вебинаров в течение всего периода, что позволяет выбрать удобный темп и время обучения.

Кому стоит попасть на программу

Google Украина реализует учебную программу при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы Дія.Освіта.

Программа будет особенно полезна для:

Новичков в IT, которые хотят начать свою карьеру.

Разработчиков со средним опытом в программировании, которые интересуются облачными технологиями.

Опытных разработчиков, которые хотят получить актуальные навыки работы с Google Cloud и пройти сертификацию.

Все участники программы получат:

60 дней бесплатного доступа к учебной платформе Google Cloud Skills Boost.

Воркшопы от экспертов Google Cloud и лидеров украинской IT-индустрии.

Брендированные награды от Google за полученные бейджи навыков.

Бесплатные ваучеры на сертификационный экзамен Google Cloud (даже если вы получали его ранее).

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Особые условия для новичков в IT

Во время программы участники, которые только начинают свою карьеру в IT, смогут получить персонализированную поддержку от экспертов по работе с Google Cloud. На индивидуальных консультациях им дадут ответы на вопросы и практические советы по началу карьеры в сфере IT, а также расскажут больше о работе с облачными технологиями.

Чтобы записаться на консультацию, необходимо зарегистрироваться на программу «Развивайте карьеру с Google Cloud» и подать заявку на участие в сессиях. Подробная информация об этом формате поступит в письме после регистрации. Всего для индивидуальных консультаций отберут 100 участников программы.

Как попасть на программу

Регистрация на программу «Развивайте карьеру с Google Cloud» открылась 29 сентября и продлится до середины ноября. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. После завершения регистрации участники получат электронное письмо с инструкцией о дальнейших действиях, вместе с информацией о вебинарах с экспертами по облачным технологиям.

Эти и другие ресурсы, которые Google создал для получения знаний для школы, работы или жизни, можно найти на образовательном хабе Google Знания.

Зарегистрироваться на программу

