«Лаборатория Онлайн Бизнеса 2025» собирает NovaPost, Monobank и других. Участие бесплатное, цель – благотворительная.

13–17 октября 2025 года в онлайне пройдет «Лаборатория Онлайн Бизнеса 2025», организатор – Genius.Space. Это масштабный бизнес-ивент, который объединит предпринимателей, маркетологов, инноваторов и инвесторов. Участие бесплатное и благотворительное.
В партнерском тексте рассказываем, кто среди спикеров и как попасть.
Содержание
Пять дней – десятки тысяч участников
«Лаборатория Онлайн Бизнеса 2025» – это более 20 спикеров и десятки тысяч участников из Украины и мира. Событие дает бизнесу практические инструменты и одновременно объединяет сообщество для поддержки страны.
В прошлом году благодаря ЛОБ участники собрали средства на протезы для защитников в Superhumans Center. В этом году событие снова работает с благотворительной целью.
Темами события станут:
- масштабирование бизнеса в условиях нестабильности;
- маркетинг и продажи;
- искусственный интеллект и автоматизация;
- e-commerce и логистика;
- инвестиции и партнерства.
Участники события получат конкретные кейсы и инструменты для бизнеса. Кроме того, они станут частью масштабного нетворкинга – это более 30 000 контактов в тематических чатах. И, конечно, участие в благотворительности, потому что каждая регистрация является вкладом в поддержку Украины.
Спикеры: от NovaPost до «!FEST»
Среди первых подтвержденных участников:
- Вячеслав Климов, сооснователь NovaPost;
- Олег Гороховский, сооснователь Monobank;
- Анастасия Ремеева, CEO Kulakovsky, автор подкастов Best.Fashion.Friends и «МАМЫ»;
- Юрий Филюк, генеральный директор «Промприлад», сооснователь «Теплое Місто» и компании «23 ресторана»;
- Андрей Длигач, д.э.н., профессор, основатель Advanter Group и бизнес-сообщества Board;
- Мария Гаврилюк, сооснователь и CEO Gunia Project;
- Ольга Руднева, CEO Superhumans Center;
- Елена Борисова, CEO и владелица Gastro Family;
- Юлия Петрик, CEO и сооснователь агентства Calibrated;
- Тарас Маселко, PR-директор Холдинга эмоций «!FEST»;
- Тарас Бачинский, инвестиционный директор MergeWave Capital;
- Олег Филишн, продюсер, предприниматель.
Этот список обновляется, организаторы ожидают более 20 спикеров.
Как присоединиться
Зарегистрируйтесь на официальном сайте Лаборатории Онлайн Бизнеса, получите доступ к трансляциям и записям, присоединитесь к сообществу. Организатор – образовательная платформа с 12-летним опытом Genius.Space. Ее программы уже прошли более 152 000 человек. Лаборатория Онлайн Бизнеса – главное ежегодное событие платформы, которое объединяет предпринимателей и помогает поддерживать Украину.
