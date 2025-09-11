«Лаборатория Онлайн Бизнеса 2025» собирает NovaPost, Monobank и других. Участие бесплатное, цель – благотворительная.

13–17 октября 2025 года в онлайне пройдет «Лаборатория Онлайн Бизнеса 2025», организатор – Genius.Space. Это масштабный бизнес-ивент, который объединит предпринимателей, маркетологов, инноваторов и инвесторов. Участие бесплатное и благотворительное.

В партнерском тексте рассказываем, кто среди спикеров и как попасть.

Пять дней – десятки тысяч участников

«Лаборатория Онлайн Бизнеса 2025» – это более 20 спикеров и десятки тысяч участников из Украины и мира. Событие дает бизнесу практические инструменты и одновременно объединяет сообщество для поддержки страны.

В прошлом году благодаря ЛОБ участники собрали средства на протезы для защитников в Superhumans Center. В этом году событие снова работает с благотворительной целью.

Темами события станут:

масштабирование бизнеса в условиях нестабильности;

маркетинг и продажи;

искусственный интеллект и автоматизация;

e-commerce и логистика;

инвестиции и партнерства.

Участники события получат конкретные кейсы и инструменты для бизнеса. Кроме того, они станут частью масштабного нетворкинга – это более 30 000 контактов в тематических чатах. И, конечно, участие в благотворительности, потому что каждая регистрация является вкладом в поддержку Украины.

Спикеры: от NovaPost до «!FEST»

Среди первых подтвержденных участников:

Вячеслав Климов, сооснователь NovaPost;

Олег Гороховский, сооснователь Monobank;

Анастасия Ремеева, CEO Kulakovsky, автор подкастов Best.Fashion.Friends и «МАМЫ»;

Юрий Филюк, генеральный директор «Промприлад», сооснователь «Теплое Місто» и компании «23 ресторана»;

Андрей Длигач, д.э.н., профессор, основатель Advanter Group и бизнес-сообщества Board;

Мария Гаврилюк, сооснователь и CEO Gunia Project;

Ольга Руднева, CEO Superhumans Center;

Елена Борисова, CEO и владелица Gastro Family;

Юлия Петрик, CEO и сооснователь агентства Calibrated;

Тарас Маселко, PR-директор Холдинга эмоций «!FEST»;

Тарас Бачинский, инвестиционный директор MergeWave Capital;

Олег Филишн, продюсер, предприниматель.

Этот список обновляется, организаторы ожидают более 20 спикеров.

Как присоединиться

Зарегистрируйтесь на официальном сайте Лаборатории Онлайн Бизнеса, получите доступ к трансляциям и записям, присоединитесь к сообществу. Организатор – образовательная платформа с 12-летним опытом Genius.Space. Ее программы уже прошли более 152 000 человек. Лаборатория Онлайн Бизнеса – главное ежегодное событие платформы, которое объединяет предпринимателей и помогает поддерживать Украину.

