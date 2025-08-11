«Людям не придется жить рядом со стройплощадкой». Кейс Intergal City, создаваемый как целостная экосистема

На киевских Печерских холмах строится Intergal City — полноценное урбанистическое пространство, объединяющее жильё, бизнес и инфраструктуру. Этот проект привлекает внимание — здесь и футуристическая архитектура в форме парусов, и умные решения вроде приложения для жителей, и несколько кинотеатров, и акцент на безопасность в условиях войны.

Для партнёрского материала мы поговорили с руководителем проекта Intergal City Вадимом Топорковым о том, как возникла эта идея, почему строительство ведётся не очередями и какие стандарты теперь должны стать нормой для городского жилья.

Intergal City в цифрах:

715 квартир Пять башен Этажность – от 9 до 25

Общая площадь: 191 000 кв.м Паркинг более чем на 1500 автомобилей

С чего начался проект

Intergal City вырос из вызова, который вдохновил руководство компании. Всё началось с участка на живописном 30-метровом холме с невероятной панорамой на Днепр и идеи создать что-то действительно новое и амбициозное, а не просто очередной типовой жилой комплекс.

Задача с самого начала была нестандартной — вписать современную архитектуру в городской ландшафт столицы. То есть создать проект, который не конкурирует с городом, не нарушает пейзаж, а гармонично его дополняет.

Наши пять башен — от 9 до 25 этажей — формируют необычную панораму, которую видно с левого берега Днепра. Когда мы закладывали архитектурную идею Intergal City, мы не находили похожих проектов среди недвижимости в мире. Присмотритесь к башням — они напоминают огромный круизный лайнер, будто пришвартованный на берегу Днепра. Эти формы фасадов не дают особых функциональных преимуществ, но они лаконично вписываются в архитектуру современного Киева.

Конечно, проще было бы построить что-то классическое, прямоугольное и стандартное. Но мы хотели попробовать создать что-то знаковое, необычное, мощное и одновременно достаточно гармоничное.

Я присоединился к проекту Intergal City не сразу, а в 2023 году, когда объекты комплекса находились на разных стадиях готовности, а строительство было временно приостановлено из-за полномасштабного вторжения. До меня здесь работала команда сильных специалистов, которые, имея маленьких детей, были вынуждены эвакуироваться за границу. Теперь для меня начался новый вызов. Главной задачей было не просто завершить строительство, а сделать это так, чтобы на момент сдачи весь комплекс был полностью готов для комфортного проживания.

Жизнь без стройки за окном: как это сделать

Во многих новостройках жильцы сталкиваются с типичной проблемой: они покупают квартиру в уже сданном доме, но ещё долго живут рядом со строительной площадкой. Шум, техника, пыль и грязь на дорогах, обуви, машинах, окнах — всё это обесценивает «премиальность» объекта, о которой мы заявляем.

Поэтому мы решили, что жителям Intergal City не придётся жить рядом со стройкой. У нас действительно масштабный проект, и мы начали строительство почти всех башен одновременно.

Такой подход редко применяется застройщиками. Обычно дома сдают очередями, но наша цель была — не просто достроить, а сделать так, чтобы на момент сдачи весь комплекс был полностью готов.

Конечно, такая задача сложнее для девелопера — требует больше ресурсов, логистики, людей, которых и так не хватает на рынке, но она даёт очевидное преимущество. Никаких достроек во дворе и ремонтов в соседнем подъезде — всё уже будет завершено.

Чем «премиум» отличается от «новостройки»

Мы спроектировали Intergal City как целостную экосистему — от квартиры и офиса до спорта и сервисов.

Проведу небольшую экскурсию по нашему премиум-комплексу. Итак, в центральной части жилой застройки будет просторное лобби сразу для трёх центральных башен. Напротив этого лобби — вход в офисно-торговый центр, где на первом этаже разместятся зоны необходимой инфраструктуры, на втором — заведения общественного питания, на третьем — бутики, на четвёртом — несколько уютных кинотеатров на 6–12 мест.

В крыльях комплекса расположатся премиальный супермаркет, трёхэтажный ресторан, а также ивент-холл для проведения общественных мероприятий вроде собраний, встреч, выставок и танцевальных вечеров. Рядом будет зона красоты: косметология, макияж, массаж, SPA и многое другое. Эти общественные пространства органично распределяются почти на всю длину жилых зданий.

В Intergal City уже построен огромный фитнес-центр, где: на первом этаже — большой бассейн и два маленьких для детей. На втором — групповые занятия с отдельными залами. На третьем — тренажёрный зал.

Рассматривается возможность разместить открытый бассейн на крыше нежилого здания, откуда в тёплое время будет открываться вид на реку Днепр.

В составе комплекса запланирован детский сад. Для детей на территории также будет своё детское пространство, которое расположено почти в центральной части нашего комплекса.

Конечно, на территории Intergal City будут и офисы.

Имея под рукой такую масштабную инфраструктуру, можно жить в комплексе неделями, не покидая его территорию. Но при этом вы не изолированы, ведь это открытая среда с разумным зонированием.

Ключевой принцип Intergal City в том, что мы разделили гостевой, бизнес и жилой потоки. Они не пересекаются и не мешают друг другу. Нижняя часть комплекса — это гостевая зона, на верхнем уровне стилобата расположены парки, скверы, детские площадки. Это и удобно, и безопасно.



Еще одна особенность — въезд с улицы Старонаводницкой. Отдельная дорога, которая не пересекает другие жилые зоны и проходит через живописную территорию. Поэтому проехать там не только удобно, но и приятно.

Итак, премиальность Intergal City — это совокупность факторов: расположение, архитектура, качественные материалы, продуманная инфраструктура и философия уважения к будущему жителю.

Что мы считаем современными стандартами жилья

Системы видеонаблюдения, охрана, контроль доступа, подземный паркинг — это уже «маст-хев» для любого ЖК премиум-класса. Мы идём дальше. Да, на фасадах вы не увидите ни одной «корзины» для кондиционеров — внешние блоки скрыты, каждая квартира имеет отдельную систему. Также мы предусмотрели независимые вытяжки с кухонь, которые не смешиваются с воздухом других квартир.

Очень удобно, что в доме установлены системы вентиляции и кондиционирования с возможностью подогрева и охлаждения воздуха — это означает, что людям вообще не нужно открывать окна. А ещё у нас лифты KONE — они комфортные и позволяют быстро спуститься с любого этажа без пересадок.

Чтобы людям было удобнее справляться с бытовыми задачами, мы разрабатываем смарт-решения: приложение для жителей — часть системы «умного дома». Через него можно будет:

получать новости и оставлять оценки обслуживанию;

оплачивать счета;

заказывать сервисы, вызывать ремонтные бригады, бронировать помещения для мероприятий;

управлять вентиляцией, кондиционированием, домофоном и доступом к лифтам или дверям.

Сделано так, чтобы никто не слышал соседей

Комфорт и тишину в Intergal City мы учли ещё на этапе проектирования. Например, чтобы в квартире действительно было тихо, наши специалисты позаботились о двухслойной минеральной шумоизоляции, а также о качественных окнах из алюминиевого профиля и стеклопакетах с таким уровнем защиты, который обычно применяют в банках или частных домах.



Летом в квартире не становится жарко — эти стеклопакеты имеют специальное внутреннее покрытие, которое задерживает тепло, но при этом не лишает дневного света. И даже такие мелочи, как материалы под стяжкой, подобраны так, чтобы не было слышно соседей сверху — ни когда они ходят на каблуках, ни когда передвигают стулья или мебель, ни когда дети роняют что-то тяжёлое или просто бегают.

Во всех технических зонах Intergal City мы рассчитали уровень шума — от вентиляции до отдельных помещений с оборудованием. Все звуки сведены к уровню, который не отвлекает от жизни.

Но суть не только в технологиях, а и в том, чтобы у людей было пространство, которое не утомляет. Напомню, что наш Intergal City расположен на склоне холма, вдали от дорог и шума, с видом и воздухом, которых так не хватает в городе.

Безопасность, свет и укрытие

Ещё до начала войны мы заложили в Intergal City решения, которые сегодня критически важны. Комплекс имеет четыре уровня железобетонных перекрытий, каждое из которых выдерживает огромную нагрузку. Все конструкции — от паркинга до крыш — спроектированы так, чтобы выдерживать серьёзные воздействия. Даже стеклопакеты с ламинированным стеклом мы предусмотрели на случай взрывных волн. Они выдерживают несколько ударов кувалдой или ломом, не рассыпаются, действительно устойчивы.

Нижний уровень паркинга по прочности можно сравнить с метро, а длинные бетонные порталы и система ворот создают защиту от ударной волны.

Внутри всё обустроено так, чтобы было не только безопасно, но и комфортно: есть вентиляция, санузлы и защищённые пространства, соответствующие стандартам укрытий. Об автономности мы тоже позаботились. Комплекс имеет два независимых источника электроснабжения, когенерационные установки по 250 кВт и дизельные генераторы для торгового, офисного центра и ресторанов — это значит, что даже в чрезвычайных ситуациях всё это останется автономным и функциональным.

Город в городе, который останется актуальным

Мы создали Intergal City для людей, которые ценят эстетику, приватность и в то же время хотят жить в центре города. Здесь будет комфортно и бизнесмену, и блогеру, и путешественнику, и семье с детьми. Наша целевая аудитория — активные, целеустремлённые, современные люди, привыкшие к первоклассному сервису. Здесь будет удобно тем, кто ценит и вид, и уют, и сервис, но не хочет выпадать из эпицентра событий.

Через 10–15 лет Intergal City будет ассоциироваться с тем, как должно выглядеть комфортное городское пространство. Жителям не нужно будет искать что-то интересное или необходимое за пределами комплекса — всё рядом. Вряд ли в городе появится ещё один комплекс с подобным расположением, архитектурой и инфраструктурой.

Мы делаем все возможное, чтобы завершить строительство комплекса в кратчайшие сроки. Планируем полностью реализовать проект со всей предусмотренной инфраструктурой — от детского сада до бассейнов и фитнес-зоны. Жилые башни будем передавать жильцам под отделку поэтапно, как только они будут готовы, чтобы можно было начинать ремонтные работы. Общую организацию и координацию этих процессов обеспечит управляющая компания.

Полноценно жить в комплексе можно будет после завершения его строительства в целом, когда ни строители не будут мешать жителям, ни жители — строителям.

Что значит этот проект для меня

Для меня, как руководителя проекта Intergal City, строительство — это не просто работа, а дело жизни. За плечами десятки масштабных проектов по всей Украине, я работаю в строительной сфере с 2003 года.

Для меня важно развивать украинский строительный сектор, воспитывать новые команды, передавать опыт молодым. Создавать объекты, которыми можно гордиться. Именно в этом для меня смысл работы — с глубоким пониманием процессов, уважением к жителям и видением будущего.

