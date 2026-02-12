Мощность 19 000 Па и точное мытье вдоль краев: как Dreame L40 Ultra AE убирает в самых сложных местах

Роботы-пылесосы давно перестали быть демонстрацией технологий ради самих технологий. Сегодня это уже привычные для многих устройства, от которых ожидают конкретного результата — чтобы пол был чистым даже в не самых удобных для уборки зонах. Именно поэтому фокус постепенно смещается с базовых функций на детали: как робот убирает вдоль мебели, действительно ли мытьё пола не превращается в размазывание грязи, на каком уровне вовлечён человек в процесс роботизированной уборки.

Dreame L40 Ultra AE — пример того, как производители отвечают на такие запросы. Эта модель концентрируется на точности, автоматизации и контроле качества уборки. В партнёрском материале рассмотрим, насколько Dreame L40 Ultra AE справляется с ролью «робота-пылесоса для перфекционистов» и действительно ли технологии здесь работают на результат.

Мощность всасывания 19 000 Па: когда пыли негде спрятаться

Во внешнем виде Dreame L40 Ultra AE сделали ставку на проверенную форму и практичность: круглый корпус, две вращающиеся швабры в задней части и габариты, которые позволяют роботу легко убирать под мебелью. Модель доступна в двух цветах — белом и чёрном, а компактная док-станция не перегружает пространство и остаётся почти незаметной.

Самое интересное здесь скрывается внутри. И в первую очередь — мощность всасывания. Это одна из самых важных характеристик любой уборочной техники, которая при выборе пылесоса часто играет ключевую роль. У Dreame L40 Ultra AE это значение достигает 19 000 Па (паскаль).

Для понимания масштаба стоит пояснить, что 19 000 Па — это показатель, который ещё несколько лет назад был скорее признаком флагманских вертикальных пылесосов, чем роботов. Эта цифра означает способность собрать не только видимую пыль, но и мелкий мусор, песок, крошки и шерсть, которая обычно накапливается в стыках покрытий и в зоне ковров.

Автоматический контроль и интеллектуальная навигация

На твёрдых полах Dreame L40 Ultra AE работает без ощущения «уборки для галочки». Даже на низком или среднем уровне мощности робот собирает мельчайшую пыль, волосы и шерсть. При этом нет необходимости постоянно держать максимальный режим — система автоматически подстраивается под тип поверхности, повышая мощность там, где это действительно нужно.

Во время уборки робот анализирует тип поверхности в реальном времени. На твёрдых полах он работает в более сдержанном режиме, сохраняя баланс между эффективностью и использованием собственных энергетических ресурсов. Как только пылесос заезжает на ковёр или ковролин, мощность автоматически увеличивается — не нужно делать паузу, что-то настраивать вручную или создавать отдельные сценарии в приложении.

Навигация при этом не сводится только к построению карты помещения. Dreame L40 Ultra AE распознаёт более 120 типов объектов и корректирует траекторию движения, чтобы избегать столкновений, но при этом не оставлять слишком много пропущенных зон. Робот использует комплексную систему навигации, которая состоит из лазера, 3D-сканера и RGB-камеры, благодаря чему он убирает вокруг препятствий с минимальным радиусом.

В практическом смысле это выглядит так:

Робот автоматически повышает мощность на коврах и в зонах с сильным загрязнением.

Объезжает провода, обувь, детские игрушки и другие мелкие предметы.

Не теряется в сложных планировках и не требует постоянного контроля.

Проходит маршрут без хаотичных манёвров и повторных заездов, постоянно автоматически контролируя качество уборки.

Таким образом, интеллектуальные функции не отвлекают от основной задачи, а работают фоном, улучшая качество уборки, навигацию и оптимизируя работу самого устройства.

Отдельного внимания заслуживает двойная система для сухой уборки. Здесь используется двойная щётка с резиновыми вставками и специальным скребком TriCut 3.0. Такая конструкция фактически создаёт вакуум под пылесосом и в сочетании с высокой мощностью Dreame L40 Ultra AE всасывает не только пыль или мелкий мусор, но даже остатки пищи, волосы и шерсть. Скребок, дополняющий конструкцию основной щётки, разрезает намотавшиеся волосы — и она не блокируется.

Посмотреть характеристики пылесоса можно на сайте по ссылке

Влажная уборка профессионального уровня

Мытьё полов в некоторых роботах-пылесосах часто остаётся компромиссным решением. Формально функция есть, но на практике она нередко сводится к лёгкому протиранию пола без контроля результата со стороны интеллектуальной системы. У Dreame L40 Ultra AE подход другой: здесь влажная уборка рассматривается как полноценный процесс со своими алгоритмами, проверками и автоматической корректировкой.

Ключевую роль в этом играет технология MopExtend. Во время мытья швабры могут выдвигаться на 4 см в сторону от корпуса пылесоса, позволяя роботу проходить вдоль плинтусов, в углах и даже под низкой мебелью без характерных «сухих полос». Именно в этих местах обычно скапливается больше всего загрязнений, но они остаются вне зоны досягаемости стандартных моющих модулей.

Во время мытья пола интеллектуальная система постоянн о контролирует уровень загрязнённости самих швабр:

Встроенный сенсор качества воды анализирует степень загрязнения во время мытья пола и определяет, достаточно ли очищены насадки для дальнейшей уборки.

Если система фиксирует, что вода остаётся грязной, робот автоматически повторяет промывку.

Пылесос возвращается на станцию для очистки швабр не только через заданные интервалы, но и в случае, если система фиксирует критический уровень загрязнения.

Такой подход снижает риск ситуаций, когда пол моется уже не чистыми насадками, а остатками предыдущей грязи.

Автоматическая станция самообслуживания: минимум рутинных действий

Станция Dreame L40 Ultra AE снимает большую часть задач по обслуживанию пылесоса с пользователя. Она не только заряжает устройство, но и берёт на себя очистку, уход за моющими насадками и поддерживает готовность робота к следующему циклу.

После завершения уборки сухой мусор автоматически выгружается в мешок станции, вместимости которого при обычном использовании (1–3 уборки в неделю) может хватить до 100 дней. Моющие насадки промываются горячей водой температурой до 75°С с использованием моющего средства — чтобы избежать размножения бактерий и появления неприятного запаха. После этого станция сушит швабры горячим воздухом, предотвращая появление запахов и влаги, даже если между циклами уборки есть достаточно длительные паузы.

Сам пылесос защищён от перезаряда, а станция поддерживает зарядку на 30% быстрее, чем предыдущие модели. Главное — не забывать уделять немного внимания самой станции: примерно раз в несколько недель нужно менять воду для очистки швабр и промывать поддоны.

На одном заряде пылесос может убрать до 168 кв. м, а полного цикла зарядки хватает на 3 часа полноценной уборки. Dreame L40 Ultra AE автоматически подстраивает мощность, чтобы оптимизировать расход ресурса аккумулятора — и тогда устройство может как можно дольше работать без подзарядки.

Персонализированная уборка: как Dreame L40 Ultra AE подстраивается под условия дома

Работой и настройками уборки Dreame L40 Ultra AE можно управлять дистанционно с помощью фирменного приложения DreameHome, как и принято в лучших традициях современной интеллектуальной техники. В приложении можно:

Выбирать режим уборки по умолчанию.

Планировать уборку в разных зонах дома.

Формировать график и задачи уборки на разные дни недели.

Получать сервисные уведомления.

Следить за состоянием расходных материалов.

Однако базовыми настройками DreameHome не ограничивается: есть и несколько интересных новейших функций и возможностей.

Видеомониторинг, двусторонняя связь и голосовой отчёт

Камера, являющаяся частью навигационной системы, также используется для видеонаблюдения. Видеомониторинг есть далеко не во всех даже современных роботах-пылесосах, однако эта функция оказывается чрезвычайно удобной, если дома есть, например, активные домашние питомцы.

Фактически Dreame L40 Ultra AE может служить мобильной системой видеонаблюдения. Например, вы можете через приложение «попросить» пылесос «посмотреть», что делает кот или собака прямо сейчас. Система передаст изображение в режиме реального времени на ваш смартфон. При этом все видеоканалы имеют несколько уровней шифрования, так что можно не беспокоиться о безопасности передачи данных.

Отдельное удобство — возможность задавать запретные зоны и виртуальные стены через приложение. Тогда пылесос будет распознавать эти области как те, которые не нужно убирать. Особенно практичным такое решение будет для владельцев домашних питомцев. Например, если кот не любит вмешательства на свою личную территорию — коврик с мисками или игровую зону — и воспринимает робота как личного врага. Либо можно ограничить детскую зону.

При этом Dreame L40 Ultra AE по умолчанию поддерживает голосовой отчёт, в том числе на украинском языке, а управлять началом или завершением уборки можно с помощью голосовых ассистентов. Модель поддерживает интеграцию с Amazon Alexa, Google Assistant и Siri.

Когда робот-пылесос становится стандартом чистоты

В итоге Dreame L40 Ultra AE выглядит как робот-пылесос для перфекционистов в буквальном смысле этого слова. Все его ключевые возможности — от высокой мощности и точного мытья вдоль краёв до контроля чистоты швабр и полного самообслуживания — направлены на то, чтобы убирать без пропусков и без необходимости возвращаться к уже пройденным зонам.

При этом автоматизация не усложняет взаимодействие с устройством: управление остаётся простым и понятным, а сэкономленное время и внимание не тратятся на настройки или контроль процесса. Это именно тот случай, когда техника работает на результат и позволяет вообще не думать об уборке.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

