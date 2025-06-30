Моющий пылесос Dreame H15 Pro Heat: не имеет проводов, видит тип загрязнения и нагревает воду для до 85°С

Может ли уборка или любая другая рутина вдохновлять? Может, если вы выберете в помощники Dreame — бренд, который кардинально изменил отношение к скучным бытовым делам. Уборка, приготовление еды, уход за собой — всё это теперь не скучная рутина, а процесс, который действительно может вдохновлять. А если к этому добавить современные технологии, которые существуют не «для галочки», а чтобы упростить работу — результат может впечатлить.

Пылесос Dreame H15 Pro Heat — новинка, которую бренд выпустил недавно и которая должна изменить представление об уборке. В партнёрском материале разбираемся, так ли это на самом деле.

Партнёрский материал ?

Что известно о новинке

Dreame уже несколько лет выпускает флагманскую серию моющих беспроводных пылесосов. Их стоимость — выше средней, но и возможности каждой модели достаточно широкие. Выпуская на рынок новую модель серии, бренд не просто добавляет пару функций, позволяющих считать обновление новинкой, а действительно делает серьёзный апгрейд. И Dreame H15 Pro Heat — не исключение.

Это вертикальный беспроводной моющий пылесос, рассчитанный именно на влажную уборку пола, то есть — для твёрдых покрытий. Сухая уборка — не его стихия. Внешне пылесос выглядит как классическое устройство Dreame — лаконичный, стильный, без излишних визуальных элементов.

Мощность всасывания новой модели — 22 000 Паскалей. Для сравнения, предыдущая версия Dreame H14 Dual убирает мусор с мощностью 18 000 Па.

Комплектация тоже довольно лаконична:

Съёмная ручка.

Моющий блок.

Зарядная база.

Моющее средство.

Запасная роликовая щётка.

Инструкция пользователя.

Стоит отметить, что предшественник Dreame H14 Dual имел более широкую комплектацию — там был ручной формат пылесоса и возможность сухой уборки ковров. Кажется, что Dreame H15 Pro Heat уступает предшественнику, но бренд не был бы собой, если бы не добавил несколько действительно интересных и уникальных технологий.

Технологическая «начинка» и новые возможности

Возможности искусственного интеллекта используются во многих сферах. В частности, ИИ — действительно классное дополнение к существующим технологиям. Интеллектуальные алгоритмы могут улучшить результат уборки, сделать использование устройства удобнее и оптимизировать его работу. И в новом пылесосе Dreame эти технологии внедрены не просто «для галочки».

Возможности ИИ в Dreame H15 Pro Heat

Пылесос оснащён RGB-сенсором, который не просто определяет, что впереди загрязнённая зона, но и видит тип загрязнения. При этом устройство автоматически регулирует мощность и подбирает оптимальный режим, чтобы справиться с загрязнением максимально эффективно. Технология GapFree AI работает постоянно во время уборки. Её не нужно включать или выключать отдельно — это очень удобно, когда нужно «просто быстро убраться» без погружения в технические нюансы.

Ключевые функции, которые выполняет GapFree AI:

Определяет тип загрязнения.

Подбирает оптимальный режим и регулирует мощность.

Дозирует воду, подаваемую на роликовую щётку.

Контролирует скорость вращения ролика.

Обеспечивает непрерывную и равномерную очистку без пропущенных участков.

В Dreame H15 Pro Heat уже традиционно используется голосовой отчёт (язык и голос можно настроить отдельно). Подсказки касаются в основном обслуживания самого пылесоса — уровень воды, необходимость очистить контейнер, переключение режимов, уровень заряда.

Конструкция



Конструкция получила несколько интересных изменений. Действительно уникальное обновление — пылесос теперь может двигаться самостоятельно. В предыдущей версии, Dreame H14 Dual, была реализована технология Glide Wheel — два колеса позади щётки, благодаря которым устройством было удобнее управлять, а сила прижатия ролика к полу была выше. В новой модели эта система немного оптимизирована: пылесос двигается свободнее как вперёд, так и назад.

Но самое главное: если устройство положить на пол, оно будет двигаться само. Чтобы управлять движением, девайс нужно подключить к фирменному приложению DreameHome. Это тоже обновление, ведь обычно вертикальные беспроводные пылесосы работают автономно, без подключения к каким-либо смарт-экосистемам.

Зачем нужна такая функция? В полностью горизонтальном положении Dreame H15 Pro Heat может спокойно заехать под мебель и убрать в углах. Например, если двуспальная кровать стоит у стены, добраться до крайнего угла вручную почти невозможно, а для Dreame H15 Pro Heat это не проблема.

Основная щётка

Обновления есть и в конструкции основной щётки: теперь спереди она закрывается защитным экраном с зубцами, которые препятствуют наматыванию волос. Конструкция достаточно простая, но эффективная — заострённые зубцы просто разрезают волосы, нитки и шерсть, и уже в «безопасном виде» они попадают в пылесборник.

Что очень удобно — щётка не имеет бортиков, поэтому при мытье пола нет «слепых зон». Разводы, которые обычно остаются на любой поверхности после попадания воды, тоже больше не проблема: в конструкции есть специальный скребок, который собирает остатки воды. Фактически, пылесос убирает насухо.

Кстати, стоит отметить, что Dreame H15 Pro Heat может собирать не только воду, но и другие жидкости. В частности такие неудобные в уборке субстанции, как супы, соусы и даже каши. Это делает Dreame H15 Pro Heat просто незаменимым помощником на кухне.

Мытьё пола горячей водой

Использование тёплой или горячей воды при мытье пола или стирке щёток пытались реализовать в разных моделях и раньше, но именно в Dreame H15 Pro Heat эту технологию наконец удалось довести до действительно достойного уровня.

Итак, Dreame H15 Pro Heat нагревает воду, которую использует для мытья пола, до рекордных 85°С. Раньше этот показатель достигал только 60°С. Более горячая вода позволяет:

Лучше справляться с разными типами загрязнений — жирными и застарелыми пятнами, пролитым сладким соком или кофе с молоком и др.

Проводить дезинфекцию действительно высокого уровня (по сравнению с мытьём холодной водой). Дополнительно используется моющее средство. То есть, если дома есть маленький ребёнок, который проводит время на полу, или есть животные и нужно поддерживать гигиену — этот способ будет максимально простым, удобным и эффективным.

Мытьё пола горячей водой безопасно для разных напольных покрытий, включая ламинат и паркет. При этом эффективность выше: высокая мощность всасывания, скорость вращения швабры и горячая вода помогают вычистить грязь даже из узких стыков деревянного пола.

Но и это ещё не всё. Dreame H15 Pro Heat использует технологию электролиза для дезинфекции поверхностей. Хотя звучит это немного сложно, процесс достаточно простой. Внутри ёмкости для воды встроен небольшой электролизёр — деталь, которая генерирует слабый электрический ток. Химические частицы, содержащиеся в воде — хлор и соли металлов — отлично проводят ток и в комплексе образуют дезинфицирующие соединения, например, гипохлорит натрия или активный кислород. Попадая на пол, такая вода нейтрализует возможное вредное воздействие бактерий, вирусов и аллергенов. Эффективность метода — 99,9%, что особенно актуально в период вирусных заболеваний или активного цветения.

Отметим, что для человека такая технология полностью безопасна, её часто используют в медицинских учреждениях также для дезинфекции поверхностей.

Самообслуживание

Отдельного внимания заслуживает функция самоочистки. Хотя эта функция давно реализована в беспроводных пылесосах, даже в современных моделях она часто требует доработки. Что «исправили» в Dreame H15 Pro Heat:

Щётка промывается в воде очень высокой температуры — до 95 °C, что является дополнительным плюсом в плане дезинфекции и гигиеничности.

Во время сушки щётки работает датчик, который фиксирует уровень просушивания волокон и направляет потоки горячего воздуха туда, где они нужнее. Такой подход позволяет избежать пересушивания щётки, что ранее могло снижать эффективность уборки в целом.

Датчик также фиксирует уровень загрязнённости самой щётки и может корректировать процесс самоочистки.

Во время промывки щётки дополнительно используются разные технологии дезинфекции и уничтожения бактерий, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Автономность

Несколько слов стоит сказать и об автономности, поскольку эта характеристика является важным критерием при выборе любого беспроводного устройства. Если девайс не способен автономно выполнить нужный объём работы, то зачем он вообще нужен?

И здесь можно говорить о довольно неплохих показателях. Dreame H15 Pro Heat может работать автономно до 70 минут — то есть 1 час и 10 минут на одном заряде. Конечно, это не в турборежиме с использованием всех функций, но этого времени вполне хватит, чтобы качественно убрать квартиру среднего размера дважды. Для сравнения: автономность Dreame H14 Dual составляет лишь 40 минут (ёмкость аккумулятора — 4900 мАч). В новой модели добавили всего 100 мАч мощности на каждый из 6 элементов питания, и это позволило добиться действительно отличных результатов.

Сколько стоит Dreame H15 Pro Heat

Обычная цена Dreame H15 Pro Heat составляет 42 999 грн, однако по предзаказу купить флагманскую новинку можно всего за 27 999 грн. Также действует расширенная гарантия — 36 месяцев вместо стандартных 24: Dreame действительно уверен в своём продукте.

Вывод

Dreame H15 Pro Heat – это уже не просто «очередной вертикальный пылесос», а пример того, как инженерные решения и искусственный интеллект могут изменить сам подход к обычной уборке. Здесь всё продумано: мощность, автономность, конструкция без слепых зон, система нагрева и дезинфекции воды, полноценное самообслуживание и даже управление через приложение.

Есть ли у него компромиссы? Да — например, отказ от функции сухой уборки или достаточно лаконичный комплект. Но это скорее осознанное решение в пользу узкой специализации: Dreame H15 Pro Heat создан именно для влажной уборки — быстрой, удобной и гигиеничной.

И главное: это тот случай, когда новые технологии — не просто модный тренд, а действительно практичное решение, которое ежедневно экономит время, силы и нервы и даже вдохновляет на уборку.

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