Моющий пылесос Mova X4 Pro: самоочистка, четыре режима работы и LED-подсветка

Убирать гораздо комфортнее, если разделить процесс на несколько этапов: отдельная сухая уборка, отдельное мытьё полов, отдельное удаление пыли с сухих поверхностей. Или же полноценная уборка разных зон в разные дни. В рутинных вопросах у каждого есть свой секрет, как упростить иногда непростой быт – и здесь может пригодиться моющий пылесос Mova X4 Pro.

Mova X4 Pro позиционируют не просто как ещё один беспроводной пылесос, а как комплексное решение для повседневной уборки. В этом партнёрском материале мы рассмотрим его ключевые функции, проверим, насколько удобно использовать его на практике и оценим, действительно ли эта модель способна заменить сразу несколько устройств дома.

Концепция «мойщика пола нового поколения»

Ещё несколько лет назад под словом «пылесос» мы представляли устройство для сбора пыли с пола, а сейчас требования совсем другие. Многим людям выгодно и удобно, чтобы один девайс мог выполнять сразу несколько задач: убирать сухой мусор, мыть пол, собирать случайно пролитую воду или сок, а ещё – самоочищаться. Именно в этом направлении развивается Mova X4 Pro.

Производитель делает акцент не только на мощности, но и на «умности» устройства. В пылесос встроены датчики, которые определяют уровень загрязнения и сами подстраивают мощность под конкретную ситуацию. То есть не нужно каждый раз переключать режимы – техника делает это автоматически: устройство подстраивается под пользователя, а не наоборот.

Ещё одна интересная функция – работа с жидкостями. Часто даже моющие пылесосы умеют именно мыть поверхности, а вот чтобы убрать сладкий чай, йогурт или даже суп, приходится доставать обычное ведро с тряпкой. Однако современные моющие пылесосы, к которым относится и Mova X4 Pro, легко справляются с такими загрязнениями и делают это действительно на высоком уровне.

Как убирает Mova X4 Pro

В первую очередь стоит отметить, что пылесос не предназначен для очистки ковров – это именно мойщик пола, и полноценную сухую уборку он не поддерживает. Лучше всего эта модель подходит для твёрдых гладких поверхностей, именно в этом формате раскрывается её потенциал.

Мытьё горячей водой

Мы все знаем, что жир эффективнее растворяется именно в тёплой воде: высокие температуры разрушают молекулярные липидные соединения. Mova X4 Pro нагревает воду, необходимую для мытья пола, до 80°С – такая температура действительно довольно высокая. При добавлении моющего средства пылесос за 1–2 прохода растворяет и убирает не только жирные, но и застарелые, липкие пятна, которые даже обычной шваброй бывает непросто удалить.

При этом щётка имеет на передней части распылитель, который дополнительно подаёт воду перед пылесосом. Также можно активировать ручное распыление – если видите, что воды для качественной уборки недостаточно.

Кстати, мощность всасывания жидкостей у этой модели – 20 000 Па, то есть пылесос убирает фактически насухо, не оставляя разводов. А ещё основная щётка имеет специальную конструкцию, которая предотвращает наматывание и спутывание волос и шерсти – практичное преимущество для тех, у кого дома есть питомцы.

LED-подсветка для контроля чистоты

Светодиоды также довольно часто встречаются в современной технике, однако Mova X4 Pro использует не просто LED-свет, а специальную подсветку зелёного цвета. Она не столько освещает поверхность перед щёткой, сколько подчёркивает наличие грязи.

Потоки этого света падают под таким углом, что любое мелкое загрязнение оставляет заметную тень, которую хорошо видно даже невооружённым глазом. Удобной такая функция будет не только под кроватью или диваном, но и просто посреди комнаты – иногда мы убираем по привычному маршруту, не задумываясь об эффективности процесса.

Комфорт уборки

Mova X4 Pro оснащён маневренной щёткой, которая легко огибает ножки и края мебели, а сзади установлены два колеса, благодаря которым пылесос легко движется по полу. Вес модели в стандартной сборке – 5,3 кг, поэтому чем лучше продумана эргономика и манёвренность, тем комфортнее и удобнее пользователю.

Ещё один плюс – устройство можно раскладывать на 180 градусов без риска, что внутрь попадёт вода. На ручке даже предусмотрено маленькое колесо, чтобы было удобно убирать именно в таком положении.

Автоматизация и обслуживание

Современные модели моющих пылесосов часто имеют функцию самообслуживания. Возможности этой функции могут отличаться в зависимости от модели, но остаётся одно общее: намного удобнее убирать, когда есть самообслуживание.

Док-станция

В отличие от роботов-пылесосов с такой же функцией, аккумуляторные моющие пылесосы имеют гораздо более компактную систему самоочистки. Это небольшая док-станция, которая устанавливается в таком месте, где она не будет мешать. Но стоит позаботиться, чтобы рядом была розетка: станция также выполняет функцию зарядки пылесоса.

После цикла уборки Mova X4 Pro нужно установить на базу и нажатием кнопки активировать режим самоочистки:

Щётка промывается горячей водой несколько раз, и, кстати, она термостойкая. Температура воды достигает 90°С.

После тщательного промывания пылесос запускает режим сушки горячим воздухом (температура 90°С).

А воду после уборки и самообслуживания нужно выливать вручную – желательно, чтобы в то время, когда пылесосом не пользуются, вода в контейнерах не оставалась.

Стоит учитывать, что процесс самообслуживания занимает некоторое время и проходит не совсем бесшумно. Поэтому если вы убираете вечером, лучше закладывать несколько часов именно на самообслуживание.

Автономность

Mova X4 Pro имеет мощный аккумулятор, который обеспечивает до 45 минут автономной работы. Может показаться, что это не так много, особенно если сравнивать с теми же роботами-пылесосами. Однако если вспомнить, сколько времени мы обычно тратим только на то, чтобы пропылесосить, этого вполне достаточно для уборки дома или квартиры.

Единственный минус: вся техника такого формата довольно долго восстанавливает уровень заряда. И чем более мощный аккумулятор, тем больше времени требуется. Mova X4 Pro полностью заряжается за 4 часа – идеально оставить этот процесс на ночь.

Управление

Экран отображает всё, что реально нужно во время уборки: уровень заряда, выбранный режим, индикатор загрязнённости и даже напоминание о техническом обслуживании. Очень удобно, что пылесос сам следит за своим техническим состоянием и выводит все сервисные сообщения на экран.

В модели предусмотрено четыре режима работы:

Базовый автоматический, в котором устройство самостоятельно регулирует мощность в зависимости от состояния пола.

Ультрарежим для сложных участков, когда требуется максимально мощное всасывание.

Отдельно можно включить мытьё горячей водой (да, это опция, а не базовая настройка)

Режим сбора жидкостей.

Выбрать режим можно буквально в один касание, так что переключение между задачами занимает секунды.

Приятным бонусом является голосовой отчёт. Пылесос может подсказывать, что именно происходит: находится ли он в режиме сушки, заканчивается ли заряд или настало время очистить щётку. Это мелочь, но она снимает часть контроля с пользователя и делает процесс более интуитивным. По сути, устройство само комментирует свою работу, и вам не приходится заглядывать в инструкцию, чтобы понять, что происходит.

Сколько стоит моющий пылесос Mova X4 Pro

Сейчас пылесос можно купить со скидкой – за 19 999 грн. При этом на модель действует официальная гарантия от Mova в течение 36 месяцев.

Вывод

Mova X4 Pro отлично справляется с тем, для чего создан: качественное мытьё твёрдых поверхностей без лишних хлопот. Горячая вода, удобное управление, самоочистка и подсветка делают процесс уборки проще и понятнее.

Есть и несколько моментов, о которых стоит знать заранее. Mova X4 Pro не предназначен для ковров – это именно моющий пылесос для твёрдых полов, поэтому владельцам квартир с паркетом, плиткой или ламинатом он будет максимально полезен. Ещё один нюанс – время зарядки: полное восстановление батареи занимает около 4 часов. Но это скорее особенность формата, чем недостаток.

Во всём остальном X4 Pro работает именно так, как ожидаешь от современного помощника: экономит время, берёт на себя рутинные задачи и действительно облегчает быт. Уборка с ним становится менее обязанностью, а больше простой действием, которое не отнимает много сил и нервов.

