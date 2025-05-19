Мировые звезды и современные инструменты против угроз: какой была InfoSec Ukraine 2025 — конференция о кибербезопасности

6 мая в Киеве состоялась масштабная конференция по кибербезопасности InfoSec Ukraine 2025. Мероприятие собрало более 800 участников – от CTO крупных компаний до DevSecOps‑команд стартапов. Всех гостей принимала локация Parkovy.

В партнерском материале рассказываем, кто выступал и что узнали участники.

InfoSec Ukraine – о чём это событие

Каждый день Украина сталкивается с массированными кибератаками. Злоумышленники пытаются разрушить инфраструктуру и распространить дезинформацию. «Кибератаки в Украине — это не “возможно”, а “когда”. И это одни из главных вызовов для украинского бизнеса», — говорят организаторы события.

Чтобы рассказать больше о новых атаках, инструментах хакеров, распространённых ошибках бизнеса и объединиться, организовали InfoSec Ukraine. Конференция стала самым масштабным мероприятием по информационной безопасности в Украине и платформой для обмена опытом между государственным сектором, бизнесом, исследователями, преподавателями и другими.

Гости прослушали эксклюзивные выступления ведущих специалистов Украины и мировых звёзд кибербезопасности, узнали о технологиях и компаниях, которые предоставляют эффективные решения и сервисы киберзащиты.

Чтобы создать динамичное, но целостное мероприятие, организаторы задействовали сразу несколько локаций в Parkovy, выбранной для проведения события. Конгрессно-концертный зал стал главной сценой для мировых звёзд кибербезопасности. На третьем этаже кипел нетворкинг, а на летней террасе гости могли выпить кофе и пообщаться на свежем воздухе с видами на Днепр. В Park Hall Event Space прошла сцена Cyber Stage, где собрались эксперты, практики и настоящие профессионалы.

Ключевые выступления

В программе InfoSec Ukraine 2025 были панельные дискуссии, выступления настоящих звёзд отрасли, практические воркшопы и нетворкинг с украинскими и международными экспертами. Мероприятие охватило различные, но смежные темы: от гибридных угроз и облачной безопасности до цифровых стратегий для бизнеса.

Например, на мероприятие пригласили Bruce Schneier — известного американского криптографа и эксперта по кибербезопасности. Основное внимание он уделил живому обсуждению и ответам на вопросы аудитории на тему «Целостность как ключевое свойство безопасности». Это была уникальная возможность для украинской аудитории обменяться мнениями с одним из ведущих мировых специалистов.

А Eva Galperin (EFF) дала «плохие советы» по кибербезопасности.

Nick Gicinto из Hilltop Technologies рассказал о том, что нужно для масштабирования бизнеса в сфере кибербезопасности из эпицентра киберконфликта. Его темой стал опыт развития компаний, инвестиционные тренды и видение того, как Украина может стать лидером на рынке стоимостью $2 триллиона.

А Rik Ferguson — вице-президент по вопросам информационной безопасности компании Forescout — рассказал о «фейктивизме», который появился не так давно. Это явление, когда государства используют хакерские группировки под видом активистов для достижения геополитических целей. «Современные кибератаки становятся всё более целенаправленными, частыми и согласованными с государственными планами, а хактивистские группы часто прямо поддерживаются государствами или действуют в их интересах. Сами же государства, использующие подставных хактивистов для проведения кибератак, сохраняют возможность отрицать свою причастность», — подчеркнул он.

Christian Have, CTO Logpoint, выступил с докладом «Detection Engineering: от SIEM до полного контроля над атакой». Он подробно раскрыл подходы к разработке и оптимизации правил детектирования угроз в реальном времени. Gustaf Wilhelm Hellstedt – основатель H&Partners Global Vision – принял участие в панели «Государственно-частное партнёрство в кибербезопасности», поделился ценным опытом и подчеркнул роль государственной поддержки во внедрении современных стандартов безопасности.

Carl Piva, CEO Internetstiftelsen, представил «Формирование цифрового доверия в эпоху информационной войны: опыт Северной Европы». В формате Live Keynote + Q&A он описал механизмы верификации пользователей, лучшие практики построения прозрачных цифровых сервисов и ответил на вопросы об оптимизации доверия в условиях гибридных информационных угроз.

А Robert Potter, CEO и сооснователь Internet 2.0, участвовал в дискуссии «Incident Response Under Fire: украинский подход». Он обозначил этапы реагирования на сложные инциденты в условиях активного конфликта, рассказал о координации между SOC и оперативными командами и привёл примеры использования локальных разработок для быстрого восстановления критически важных сервисов.

Также на сцене выступили несколько десятков украинских спикеров.

На InfoSec Ukraine 2025 прошло несколько мощных панельных дискуссий и выступлений, которые стали в центре внимания каждого участника.

На Cyber Stage прошла панель Incident Response Under Fire: украинский подход к угрозам в реальном времени, где основатель UnderDefense Назар Тимошик, сооснователь и CEO Internet 2.0 Роберт Поттер, генеральный директор Dell Technologies Ukraine Ирина Волк и директор Департамента киберзащиты Службы спецсвязи Игорь Мальченюк раскрыли тонкости организации оперативного реагирования в условиях активного конфликта.

Ещё одна дискуссия Red Team vs Blue Team: уроки с поля боя объединила оффенсивных и дефенсивных специалистов: Назар Тимошик, лидер команды кибербезопасности Эдуард Чёрный, основатель AmonSul Сергей Харюк и CEO 10Guards Виталий Якушев в диалоге с модератором Евгенией Беспаловой сравнили тактики атак и защиты, приведя яркие примеры защиты украинской инфраструктуры во время реальных кибератак.

Также на General Stage прошла бизнес-панель “Cyberwarfare in Practice: опыт украинских компаний под атакой”, где CISO UKRSIBBANK BNP Paribas Максим Ищенко, Deputy CEO Nova Digital Олег Полигенко, CEO Favbet Tech Артём Скрипник, руководитель Parkovyi Datacenter Владимир Покатилов и директор департамента информационной безопасности OKKO Group Олег Матата обсудили, как крупные компании противостоят массированным атакам и какие инструменты помогают им быстро восстановить бизнес-процессы.

Все три панели собрали аншлаги, подарили слушателям практические решения и укрепили профессиональные связи между украинскими экспертами.

Практические воркшопы

Одной из самых крутых частей программы стали практические воркшопы, проведённые экспертами международных компаний. Здесь обсуждали не только технические подходы к выявлению и нейтрализации атак, но и то, как формировать национальную киберполитику.

Например, команда IBM при поддержке МУК (официального дистрибьютора IBM в Украине) рассказала, как адаптировать технологический стек компании к современным вызовам. Участникам продемонстрировали решения на базе LinuxONE, IBM Instana и CloudPaks, кейсы и лайфхаки от ведущих архитекторов IBM. На воркшопе показали, как эти технологии работают в реальной среде — от автоматического мониторинга до работы с контейнеризованными сервисами.

Кто стал партнёрами

Партнёрами события стали известные мировые компании. Среди них:

Technology Partner – Dell Technologies, которая поддерживает украинский бизнес: предоставляет современные ИТ-решения и инфраструктуру.

Cyber Partner – Cisco. Компания является ведущим международным производителем решений в сфере киберзащиты, сетевого и серверного оборудования, а также ПО.

Cloud Service Partner – Parkovyi Data Centre – Cloud Partner – единственный коммерческий дата-центр в Украине с сертификатом TIER III от Uptime Institute.

International Partner – Шведско-украинская торговая палата. Эта организация способствует развитию экономических связей между Швецией и Украиной.

Open Source & Enterprise Partner – Группа компаний МУК, являющаяся авторизованным дистрибьютором IBM в Украине. Она занимается дистрибуцией ИТ-решений и оборудования от ведущих мировых производителей.

Intelligence Partner – Molfar, крупнейшее разведывательное агентство в Украине: разведка по открытым источникам, финансовая и военная разведка, поиск информации, аналитика.

Также организаторы благодарят платиновых партнёров:

Компания FAVBET Tech, входит в топ-50 крупнейших продуктовых ИТ-компаний по версии DOU, является резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association и сооснователем её AI-комитета.

Fortinet – мировой лидер в сфере кибербезопасности, предоставляет комплексные решения для защиты критической инфраструктуры, включая энергетику и нефтегазовую отрасль.

Oberig IT – профессиональный дистрибьютор решений по информационной безопасности и инфраструктурных продуктов, обслуживающий клиентов в Украине, Грузии и других странах.

Hewlett Packard Enterprise operated by Sophela продолжает трансформацию для предоставления исключительного клиентского опыта, повышения рыночной чувствительности и эффективности.

Schneider Electric — мировой лидер в области управления энергопотреблением и автоматизации, предлагающий интегрированные решения для цифровой трансформации.

Платиновый партнёр Группа компаний МУК + NetApp сотрудничает с ведущими поставщиками систем видеонаблюдения и программного обеспечения, чтобы предложить быстрый и надёжный доступ к видеоконтенту высокого качества.

Eset — ведущий поставщик решений по кибербезопасности, обеспечивающий многоуровневую защиту для домашних и корпоративных пользователей.

А также:

Главный медиа-партнёр: IT Community.

Медиа-партнёры: SPEKA, The Page, MC.today, Highload, DEV, AIN.

Партнёры: ERC, Clico, Check Point, IT Specialist, Bakotech, Splunk, Elko, Logpoint, Lenovo IT, Ukraine Association, EBA, Моршинська.

Информационные партнёры: KCCI, Европейская бизнес-ассоциация.

Партнёры-организаторы: Generalist Buro, InDevLab.

Какие выводы

Неформальная часть конференции также оказалась насыщенной: гости активно знакомились, обменивались кейсами, договаривались о совместных проектах и новых инициативах в сфере безопасности.

«События уровня InfoSec Ukraine дают толчок к созданию реальных решений и инструментов нашей цифровой безопасности. В условиях гибридной войны киберзащита должна объединять все заинтересованные стороны — от государства и бизнеса до частных инициатив. Мы верим, что тесное сотрудничество государственных структур и ИТ-сообщества способно создавать очень эффективные механизмы противодействия цифровым угрозам национального уровня», — прокомментировал Артём Скрипник, CEO компании FAVBET Tech.

6 мая в Parkovy прошла не только мощная профессиональная конференция, но и:

собрали средства для подразделения «Чёрный Лес»;

поддержали инициативу «Принцип»;

бесплатно привлекли талантливых студентов по направлению кибербезопасности из ведущих украинских вузов;

пригласили представителей профильных государственных служб;

провели международный круглый стол по сотрудничеству в сфере кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры между странами Северной Европы и Украиной;

провели воркшоп CyberHive для талантливой молодежи, чтобы стимулировать её развитие в сфере кибербезопасности (мероприятие реализовано компанией CyberUnit Technologies).

По словам организаторов, InfoSec Ukraine станет ежегодной конференцией и частью долгосрочной стратегии по построению киберустойчивой Украины.

«Миссия события была чёткой — создать единый фронт между бизнесом, государством и технологическим сообществом для противодействия современным киберугрозам. Конференция показала, что InfoSec Ukraine 2025 уже становится центром обмена бесценным опытом, передовыми исследованиями и передовыми мировыми практиками», — резюмировали организаторы.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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