На Apple Watch в Украине заработает eSIM. Стартуют продажи Cellular с поддержкой сотовой связи

Часы Apple Watch Cellular официально выходят на украинский рынок. Это долгожданная новость для всех поклонников инновационных технологий и активного образа жизни. Впервые украинские пользователи смогут звонить, отправлять сообщения и пользоваться множеством других функций без iPhone под рукой.
В партнёрском материале рассказываем, как работают Cellular, кому они будут полезны и чем может грозить покупка в неофициальных магазинах.
Содержание
Как работают Apple Watch Cellular
Apple Watch Cellular — это умные часы с поддержкой eSIM, которые имеют собственное подключение к мобильной сети. Это означает, что вы можете звонить, отвечать на сообщения, слушать музыку, использовать навигацию или оплачивать покупки через Apple Pay везде, где есть мобильная связь — даже если ваш iPhone не рядом.
С Apple Watch Cellular можно отправиться на пробежку, в спортзал, на прогулку с ребёнком или на деловую встречу и оставаться на связи. Всё благодаря возможности подключения к мобильной сети без использования смартфона. Это открывает новые возможности для тех, кто ценит мобильность, эффективность и динамичный образ жизни.
Также в экстренных ситуациях Apple Watch Cellular помогут быстро вызвать службы спасения, даже если iPhone вне зоны действия сети. Это важное преимущество для тех, кто заботится о личной безопасности или близких.
В чём разница между Apple Watch с GPS и Apple Watch с Cellular
Обычные Apple Watch могут использовать GPS и Wi-Fi для подключения к интернету и обмена данными с iPhone. Но без iPhone они не смогут совершать звонки или отправлять сообщения. Часы с Cellular благодаря встроенному чипу eSIM могут подключаться к мобильной сети самостоятельно, без необходимости в смартфоне.
|Apple Watch с GPS
|Apple Watch с Cellular
|Использует GPS для отслеживания активности и навигации
|Использует GPS для отслеживания активности и навигации
|Подключается к интернету через Wi-Fi или iPhone
|Подключается к интернету через Wi-Fi, iPhone или мобильную сеть
|Не может звонить и отправлять сообщения без iPhone
|Может звонить, отправлять сообщения, использовать Apple Pay и приложения без iPhone, если подключён к сети
Какие Apple Watch будут поддерживать мобильную связь
Мобильную связь будут поддерживать модели Apple Watch SE, Apple Watch 10 и Apple Watch Ultra. Подключение к мобильной сети зависит от возможностей оператора.
Почему важно покупать Apple Watch Cellular у официальных партнёров Apple
Покупая Apple Watch Cellular у официальных реселлеров, вы получаете не только гарантию от производителя и обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Официальная покупка гарантирует корректную поддержку eSIM и дальнейшую совместимость со всеми мобильными сетями. Устройства, ввезённые неофициально, могут не поддерживать местные сети или вообще не работать с функцией Cellular.
Как купить новинку
Продажи новинки у официальных партнёров Apple в Украине стартуют уже 11 июля. Покупателям предлагают возможность приобрести новый Apple Watch Cellular в рассрочку на 10 платежей — всего от 2 580 гривен в месяц.
Это предложение действительно только у официальных партнёров: COMFY, Цитрус, ROZETKA, Алло, Фокстрот, iSpace, MOYO, KTC, Vodafone, Эпицентр, TTT.ua, Кибернетики, Brain.
Все они предоставляют официальную гарантию на устройства Apple. А значит, в случае проблем можно рассчитывать на профессиональную помощь в авторизованных сервисных центрах Apple.
Откройте для себя новый уровень свободы, мобильности и связи с Apple Watch Cellular!
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
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