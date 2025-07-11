На Apple Watch в Украине заработает eSIM. Стартуют продажи Cellular с поддержкой сотовой связи

Часы Apple Watch Cellular официально выходят на украинский рынок. Это долгожданная новость для всех поклонников инновационных технологий и активного образа жизни. Впервые украинские пользователи смогут звонить, отправлять сообщения и пользоваться множеством других функций без iPhone под рукой.

В партнёрском материале рассказываем, как работают Cellular, кому они будут полезны и чем может грозить покупка в неофициальных магазинах.

Как работают Apple Watch Cellular

Apple Watch Cellular — это умные часы с поддержкой eSIM, которые имеют собственное подключение к мобильной сети. Это означает, что вы можете звонить, отвечать на сообщения, слушать музыку, использовать навигацию или оплачивать покупки через Apple Pay везде, где есть мобильная связь — даже если ваш iPhone не рядом.

С Apple Watch Cellular можно отправиться на пробежку, в спортзал, на прогулку с ребёнком или на деловую встречу и оставаться на связи. Всё благодаря возможности подключения к мобильной сети без использования смартфона. Это открывает новые возможности для тех, кто ценит мобильность, эффективность и динамичный образ жизни.

Также в экстренных ситуациях Apple Watch Cellular помогут быстро вызвать службы спасения, даже если iPhone вне зоны действия сети. Это важное преимущество для тех, кто заботится о личной безопасности или близких.

В чём разница между Apple Watch с GPS и Apple Watch с Cellular

Обычные Apple Watch могут использовать GPS и Wi-Fi для подключения к интернету и обмена данными с iPhone. Но без iPhone они не смогут совершать звонки или отправлять сообщения. Часы с Cellular благодаря встроенному чипу eSIM могут подключаться к мобильной сети самостоятельно, без необходимости в смартфоне.

Apple Watch с GPS Apple Watch с Cellular Использует GPS для отслеживания активности и навигации Использует GPS для отслеживания активности и навигации Подключается к интернету через Wi-Fi или iPhone Подключается к интернету через Wi-Fi, iPhone или мобильную сеть Не может звонить и отправлять сообщения без iPhone Может звонить, отправлять сообщения, использовать Apple Pay и приложения без iPhone, если подключён к сети

Какие Apple Watch будут поддерживать мобильную связь

Мобильную связь будут поддерживать модели Apple Watch SE, Apple Watch 10 и Apple Watch Ultra. Подключение к мобильной сети зависит от возможностей оператора.

Почему важно покупать Apple Watch Cellular у официальных партнёров Apple

Покупая Apple Watch Cellular у официальных реселлеров, вы получаете не только гарантию от производителя и обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Официальная покупка гарантирует корректную поддержку eSIM и дальнейшую совместимость со всеми мобильными сетями. Устройства, ввезённые неофициально, могут не поддерживать местные сети или вообще не работать с функцией Cellular.

Как купить новинку

Продажи новинки у официальных партнёров Apple в Украине стартуют уже 11 июля. Покупателям предлагают возможность приобрести новый Apple Watch Cellular в рассрочку на 10 платежей — всего от 2 580 гривен в месяц.

Это предложение действительно только у официальных партнёров: COMFY, Цитрус, ROZETKA, Алло, Фокстрот, iSpace, MOYO, KTC, Vodafone, Эпицентр, TTT.ua, Кибернетики, Brain.

Все они предоставляют официальную гарантию на устройства Apple. А значит, в случае проблем можно рассчитывать на профессиональную помощь в авторизованных сервисных центрах Apple.

Откройте для себя новый уровень свободы, мобильности и связи с Apple Watch Cellular!

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.