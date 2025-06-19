Набережная 6 км, много света и концепт «город в городе». Как мы создали ЖК, который станет местом силы

Представьте утро, которое начинается не с будильника, а с мягкого солнечного света. Вы открываете двери на террасу, ступаете босиком на теплый пол и вдыхаете свежий воздух. Перед вами – панорама набережной, которая простирается сквозь зеленый остров комплекса.

Так может выглядеть обычное утро в H2O – комфортном жилом комплексе, построенном на стыке природы и архитектуры. Он расположен на улице Коллекторной, рядом со станцией метро «Позняки» – до нее 5 минут на машине или всего 15 минут пешком.

В партнерском материале со Stolitsa Group ее команда рассказывает, как здесь создают пространство, в которое хочется возвращаться.

Факты о H2O

Общая площадь – 57 гектаров

Комплекс будет включать 29 домов

120 тыс. м² озеленения и 30 тыс. м² спортивных и детских площадок

Квартиры площадью от 40 до 190 м²

Первый дом введут в эксплуатацию в I квартале 2026 года

Набережная как сердце комплекса

Характер ЖК H2O формирует просторная набережная длиной 6 км. У нас самая длинная береговая линия среди жилых проектов Киева. Это расширяет пространство и дает больше свободы для движения и ощущение единения с природой.

Эта линия вдоль озер станет отличным маршрутом как для утренней пробежки, так и для вечернего отдыха. Также по берегу проложат велодорожки – бонус для тех, кто любит кататься.

Прогулка у воды, работа за ноутбуком в небольшом кафе рядом с озером, детские игры в интерактивной зоне – целый день можно заниматься делами, отдыхать и быть окруженным водой. Самых маленьких жителей такое пространство побуждает исследовать, а взрослых – приятно отдыхать от активного городского ритма. В любое время года и при любой погоде набережная будет оставаться местом, где хочется проводить время.

Именно с таким видением и создают H2O – гармоничное пространство, которое напоминает оазис среди столичной застройки на Позняках.

Больше о ЖК Н2О можно узнать на сайте по ссылке

Архитектура, которая уважает личное пространство

Жить в H2O – значит видеть пространство, а не окно соседей напротив. Архитектура комплекса продумана так, чтобы уважать внутренний мир каждого жителя. Секции расположены с разумным поворотом друг к другу – так удается сохранить не только вид, но и личное пространство.

А еще в квартирах много света. Здесь правильная инсоляция (степень освещенности солнечным светом зданий и их внутренних помещений) – это когда солнце «приходит в гости» не на минуту, а остается на целый день. В H2O инсоляция учтена еще на этапе проектирования, что обеспечивает оптимальное естественное освещение в каждой квартире.

Кстати, исследования напоминают, что солнечный свет способствует хорошему самочувствию и улучшает настроение. Его нехватка может привести к снижению уровня серотонина, вызывать перепады настроения и ухудшение когнитивных способностей. Поэтому важно, что в проектировании учтен не только визуальный компонент и эстетика – в H2O свет становится частью ежедневного благополучия.

H2O как «город в городе»

Жилой комплекс H2O создан как автономная городская экосистема. Все, что нужно для жизни, сосредоточено рядом. Поблизости торговый центр и коммерческие пространства общей площадью 40 тыс. м². Предприниматели могут расширить бизнес, арендовав или купив коммерческие помещения.

Также предусмотрено достаточное количество мест для авто – для автомобилей предусмотрено восемь охраняемых паркингов с возможностью установки зарядных станций для электрокаров. Собственная инфраструктура дополняет существующую: в пешей доступности супермаркеты, сервисы, кофейни, салоны, бутики, а также аптеки, клиники, Metro и «Епіцентр».

Инфраструктура H2O – это и образовательные центры совсем рядом: например, Скандинавская гимназия, Гимназия международных отношений, лицей «Інтелект». Дополнительно проект предусматривает семь новых детских садов, две современные школы, детскую поликлинику, спортивные площадки, велодорожки и места для активного отдыха прямо вдоль береговой линии.

Для любителей активного образа жизни здесь построят спортивную инфраструктуру: кроме велодорожек вдоль берега это современные стадионы для футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, спортивные площадки во дворах.

Преимущества концепции «город в городе», еще и у большой воды, заинтересовали Светлану, которая работает в IT. После старта продаж в мае она сразу купила квартиру в H2O. Светлана работает удаленно, а ее дочка будет ходить в детский сад прямо во дворе. Говорит, такое планирование комплекса позволит экономить время на дорогу в течение дня.

«Я уже мечтаю о завтраке в кафе с видом на воду и приятной атмосфере для работы в коворкинге, который тоже рядом. А вечером хочу ходить в спортзал неподалеку. И не нужно тратить часы в дороге, чтобы попасть в магазин или ТРЦ», – делится Светлана.

В H2O предусмотрено все, даже непредвиденное. Комплекс оснащен специальной системой гибридного резервного питания, которая позволяет жителям сохранять привычный ритм жизни даже при отключении электроэнергии. Свет в подъезде и во дворе, работающие лифты, вода, тепло, противопожарные системы – все останется доступным.

Кроме того, ЖК H2O – это закрытые кварталы со своей внутренней придомовой территорией, без посторонних.



Дизайн как проявление философии качества

Важно, когда в доме каждая деталь говорит о заботе. Это о желании создать не просто красивое жилье, а пространство, в котором хочется быть, а значит, с первого шага вы должны чувствовать комфорт.

Этот комплекс – результат сотрудничества с ведущими украинскими и международными архитектурными и дизайнерскими студиями.

Например, над интерьерами входных групп работает бюро Martins Architects Studio. Это специалисты международного уровня, которые умеют видеть архитектуру глазами человека, который будет здесь жить каждый день. Их подход – минимализм, где форма не затмевает функцию, а подчеркивает ее. Они создают пространство, которое «дышит», без визуального шума, перегрузки или хаоса.

Дизайн внутренних пространств от Martins Architects Studio формирует качественное восприятие уже с первых шагов в доме. Это современное освещение, которое днем незаметно, а вечером удачно и мягко очерчивает контуры комнат, и никаких кричащих элементов – только спокойствие и уместность. Именно это формирует впечатление еще до того, как вы откроете дверь квартиры.

Для кого создан H2O

H2O отвечает на запросы современного человека, который выбирает не только комфортное жилье, но и среду единомышленников. Это место для тех, кто ценит эстетику и пространство – не только физическое, но и эмоциональное.

Здесь найдут себя молодые семьи, которые мечтают о безопасном и активном детстве для своих детей. Профессионалы, которые работают в ритме большого города, но ищут покой дома. Инвесторы, которые понимают: локации у воды всегда растут в цене, как и спрос на приватность и качество.

Этот ЖК создает сообщество людей, которые хотят вместе водить детей в сад, пить кофе, приглашать друг друга на ужин, обмениваться идеями, а может, и создавать совместные проекты. Жители комплекса – это настоящее сообщество, которое выбирает качество жизни, а не просто квадратные метры, ведь их жилье должно быть частью стиля, философии, настроения.

Больше о ЖК Н2О можно узнать на сайте по ссылке

H2O может стать хорошей инвестицией в будущее

В мире, где трудно планировать, важно создавать опоры. Стабильность приобретает новую ценность, а инвестиции в недвижимость – одно из ее проявлений.

Спрос на жилье не уменьшается, а пространство, качество и концепция комплекса H2O формируют престижность, которая со временем только укрепляется. Для инвестора такой актив достаточно надежен – как для сдачи квартир в аренду, так и для покупки жилья своим детям. Более того, есть выбор – жилье от одной до трех комнат, а также двухуровневые квартиры в зависимости от возможностей и потребностей.

И главное – подобная инвестиция не только про стены, но и про среду: с водой, пространством, светом и безопасностью.

Почему стоит обратить внимание на H2O

Представьте, что вы возвращаетесь домой после насыщенного дня. Город шумит где-то позади, а здесь все иначе. Вы идете вдоль озера, слышен шелест листвы и тихий плеск воды. Во дворе смеются дети, в кофейне кто-то читает книгу. Вы останавливаетесь на минуту, чтобы выдохнуть – и в этот момент понимаете, что у вас не просто дом, а место, где вся ваша жизнь приходит в гармонию.

Каждая деталь H2O – от архитектуры до света в подъезде – говорит языком заботы. Здесь не навязывают стиль жизни, а создают условия, чтобы вы сами его выстраивали. И именно в этом настоящая роскошь: иметь пространство, в котором хочется быть собой, где есть будущее и для детей, и для идей, и для мечтаний.

Зеленые набережные, светлые квартиры, приватность и сервис, современная инфраструктура – все здесь работает на свободу. Философия H2O – быть местом силы, покоя, вдохновения.

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