Не доверять никому, даже если пользователь находится внутри системы: как работает модель кибербезопасности Zero Trust

Все больше украинских компаний сталкиваются с неприятной реальностью: классические меры безопасности не работают так эффективно, как раньше, а новых решений нет. В частности, VPN открывает слишком широкие доступы, многофакторная аутентификация не гарантирует, что устройство не скомпрометировано, а антивирусы не видят вредоносных действий, если они легитимны. Игнорировать эти изменения невозможно. Сегодняшние атаки строятся на обходе правил, и главной уязвимостью становится именно доверие.

В партнёрском материале с компанией IT Specialist рассказываем о новой модели безопасности Zero Trust, которая может стать отличной альтернативой другим подходам.

Что такое модель Zero Trust и как она работает

Zero Trust – это подход к кибербезопасности, который исходит из простой предпосылки: не доверять никому, даже если пользователь уже внутри системы. Благодаря этому сотрудники получают только те доступы, которые им действительно нужны. И происходит это только после проверки устройства, контекста и уровня риска.

Эта архитектура контроля доступа строится на нескольких принципах:

пользователь получает доступ не к сети, а к отдельным приложениям;

проводится постоянная проверка каждого запроса на доступ;

перед тем, как разрешить доступ, выполняется контроль состояния устройства;

принцип наименьших привилегий – минимум прав ради максимальной безопасности.

Основой современной реализации Zero Trust является ZTNA (Zero Trust Network Access) – альтернатива классическому VPN. По такой модели пользователь видит только те приложения, к которым имеет право доступа, а все остальные сервисы остаются невидимыми и недосягаемыми. Запросы проверяются на основе политик – кто, когда, с какого устройства и с каким уровнем риска.

Это позволяет создавать изолированные зоны доступа. Они не дают атакующему расширить влияние в случае компрометации.

Зайдите на официальный сайт IT Specialist, чтобы узнать больше о доступных предложениях и получить бесплатную консультацию от специалистов.

Как это работает на практике?

Представьте, что в вашей компании бухгалтер работает удалённо или в гибридном формате. Чтобы начать рабочий день, он заходит не во VPN, а в специальный портал, который даёт доступ только к 1С. Его личность подтверждается через Microsoft Entra ID, устройство проверяется, дополнительно применяются политики риска.

Параллельно система мониторинга (XDR, SIEM) отслеживает действия пользователя. Если появляется аномалия – например, подозрительный экспорт файлов или нетипичное поведение – система автоматически ограничивает сессию, уведомляет службу безопасности или включает сценарий реагирования.

Так выглядит Zero Trust в действии – никаких слепых зон, никаких «доверенных» пользователей по умолчанию.

Как перейти к Zero Trust: с чего начать?

Внедрение концепции Zero Trust – это постепенный процесс, который требует строгой верификации и авторизации каждого запроса на доступ к ресурсам независимо от того, откуда он исходит.

Но как начать? Вот пошаговый разбор:

Понять концепцию Zero Trust. Напомним, основные принципы подхода:

— «Никогда не доверяй, всегда проверяй»: доступ предоставляется только после аутентификации и авторизации.

— Минимальные привилегии – пользователи и устройства получают только необходимый доступ.

— Микросегментация – сеть делится на изолированные сегменты для снижения рисков.

— Постоянный мониторинг – анализ поведения для выявления аномалий.

Оценить текущее состояние безопасности. Перед внедрением модели нулевого доверия нужно понять работу вашей инфраструктуры: провести инвентаризацию активов, анализ уязвимостей и аудит логов. Внедрить многофакторную аутентификацию (MFA). Использовать сегментацию сети. Применять принцип наименьших привилегий (PoLP). Внедрить постоянный мониторинг и анализ поведения. Автоматизировать реагирование на инциденты. Выбрать правильные инструменты.

Также важно интегрировать ZTNA с XDR или SIEM – это позволит видеть полную картину действий.

Не усложняйте, а делегируйте

Реализовать архитектуру Zero Trust с нуля самостоятельно сложно. На самом деле делать это совсем не обязательно.

Компания IT Specialist имеет готовые сценарии внедрения ZTNA под разные масштабы и инфраструктуры: от небольших компаний до распределённых организаций с десятками офисов.

Этот системный интегратор работает на рынке с 2014 года. Специалисты имеют большой опыт и готовы провести аудит текущей модели доступа, помочь подобрать подходящие решения (Microsoft, Cisco, Fortinet, Zscaler) и внедрить систему контроля доступа без остановки бизнеса.

Зайдите на официальный сайт IT Specialist, чтобы узнать больше о доступных предложениях и получить бесплатную консультацию от специалистов.

Узнать больше о доступных предложениях

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.