Не только качественный ремонт: 5 причин покупать технику Apple официально

Многие люди, когда-то решавшие купить технику Apple, сразу сталкивались со многими вопросами: «Где купить, на что обратить внимание, как выбрать нужное?» Одна из идей – посоветоваться с друзьями или искать советы в интернете. И вот вы получаете много фраз: «чтобы был Neverlock» , «проверь, чтобы совпадали IMEI на коробке и телефоне», «обязательно чтобы был запечатан», «чтобы был официальный». Последнее кажется особенно непонятным. Мол, какая разница официально покупает человек или нет? Почему это все же так важно – в партнерском материале с «Цитрусом» рассказывает его команда.
Содержание
№1 Новое оригинальное устройство
Под видом нового гаджета могут быть предложены программно разблокированные телефоны. То есть ранее их заблокировал определенный оператор мобильной связи, либо они были восстановлены в ходе гарантийного или собственноручно проведенного сервиса. Покупая официально, вы гарантированно получаете новое, качественное и оригинальное устройство.
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№2 Официальная гарантия Apple
Вы получаете качественный гарантийный сервис от авторизованных центров Apple . Там работают технические специалисты, имеющие знания и техническую подготовку в соответствии с самыми высокими стандартами Apple . Если официального доказательства о покупке по законным нормам нет, то владельцу откажут в обслуживании. Ему порекомендуют обратиться за обслуживанием туда, где он приобрёл гаджет.
№3 Совместимость с украинскими стандартами
Ваше устройство локализовано под стандарты Украины, поэтому оно будет хорошо работать в поле связи, электрических сетях и других встроенных функциях. Экспортируемые устройства производят в соответствии с нормативами той страны, на которую планируется поставка. Часть из них имеет другие стандарты частот. У iPhone для японского рынка невозможно отключить звук срабатывающей камеры. В странах Европы ограничена максимальная громкость музыки в наушниках. MacBook для рынка США имеет только английскую раскладку.
№4 Выгодная покупка в кредит или рассрочку
Вы можете использовать более удобные и выгодные условия, если решили приобрести технику в кредит или рассрочку. Устройства, завезенные в Украину по закону, имеют всю необходимую разрешительную и бухгалтерскую документацию. В этом случае банки гораздо более лояльно относятся к предоставлению кредитов покупателям.
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№5 Поддержка экономики Украины
При покупке официального устройства вы поддерживаете экономику нашей страны. Техника, ввозимая в продажу без официально принятой процедуры оформления сертификатов, – это автоматически более низкие доходы государству. Соответственно, каждая неуплаченная копейка государству – это меньше дорог, худшее образование и другие упущенные возможности.
Где купить?
Официально технику от Apple можно купить у «Цитруса». Каждый выбирает для себя удобный способ: кто заказывает онлайн через интернет-магазин , а кто приходит к оффлайн-точкам, чтобы увидеть технику вживую.
Кроме того, есть пятнадцать Apple-зон по следующим адресам:
- г. Киев, ул. Дом Крещатик. 29
- г. Одесса, ул. Вите-адм. Жуковый дом. 17/19
- г. Киев, ул. Берковецкий дом. 6Д (ТЦ Лавина)
- г. Киев, ул. Оболонский дом. 1Б (ТЦ Дрим Таун)
- г. Одесса, ул. Небесной сотни дом. 2 (ТЦ Сити Центр)
- г. Киев, ул. Антоновича дом. 176 (ТЦ Океан Плаза)
- г. Киев, ул. Генерала Ватутина, дом. 2Т (ТРЦ Sky Mall)
- г. Киев, ул. Днепровская Набережная. 12 (ТРЦ Ривермол)
- г. Днепр, ул. Д. Яворницкий дом. 58
- г. Киев, ул. С.Бандеры дом. 23 (ТЦ Городок)
- г. Полтава, ул.Колпака дом. 26 (ТЦ Экватор)
- г. Винница, ул. 600-летие на месте. 17-е (ТЦ Мегамол)
- г. Львов, ул. Кульпарковский дом. 226А (ТЦ Victoria Gardens)
- г. Черкассы, б-р. Шевченко дом. 208/1 (ТЦ Любава)
- г. Киев, ул.Кольцевая дорога д.1А (ТЦ Республика)
Вы также можете воспользоваться программой « Цитрус Обмен» . Приносите старые гаджеты и убирайте выгодно то, что хотите купить. « Цитрус Обмен » позволяет сэкономить до 90% на продуктах Apple.
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Если хотите узнать больше о том или ином гаджете, смотрите информационный видеоблог о технике и аксессуарах от команды «Цитрус» – « Гаджетариум ».
О «Цитрусе»
«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус официального партнера Apple, а также является лидером по продажам техники Apple в Украине. Работает с 2000г. Сегодня «Цитрус» – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 68 магазинов, работающих в формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивным зонам виртуальной реальности, электротранспорту, устройствам умного дома.