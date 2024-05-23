Не только качественный ремонт: 5 причин покупать технику Apple официально

Многие люди, когда-то решавшие купить технику Apple, сразу сталкивались со многими вопросами: «Где купить, на что обратить внимание, как выбрать нужное?» Одна из идей – посоветоваться с друзьями или искать советы в интернете. И вот вы получаете много фраз: «чтобы был Neverlock» , «проверь, чтобы совпадали IMEI на коробке и телефоне», «обязательно чтобы был запечатан», «чтобы был официальный». Последнее кажется особенно непонятным. Мол, какая разница официально покупает человек или нет? Почему это все же так важно – в партнерском материале с «Цитрусом» рассказывает его команда.

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№1 Новое оригинальное устройство

Под видом нового гаджета могут быть предложены программно разблокированные телефоны. То есть ранее их заблокировал определенный оператор мобильной связи, либо они были восстановлены в ходе гарантийного или собственноручно проведенного сервиса. Покупая официально, вы гарантированно получаете новое, качественное и оригинальное устройство.

Больше информации на сайте .

№2 Официальная гарантия Apple

Вы получаете качественный гарантийный сервис от авторизованных центров Apple . Там работают технические специалисты, имеющие знания и техническую подготовку в соответствии с самыми высокими стандартами Apple . Если официального доказательства о покупке по законным нормам нет, то владельцу откажут в обслуживании. Ему порекомендуют обратиться за обслуживанием туда, где он приобрёл гаджет.

№3 Совместимость с украинскими стандартами

Ваше устройство локализовано под стандарты Украины, поэтому оно будет хорошо работать в поле связи, электрических сетях и других встроенных функциях. Экспортируемые устройства производят в соответствии с нормативами той страны, на которую планируется поставка. Часть из них имеет другие стандарты частот. У iPhone для японского рынка невозможно отключить звук срабатывающей камеры. В странах Европы ограничена максимальная громкость музыки в наушниках. MacBook для рынка США имеет только английскую раскладку.

№4 Выгодная покупка в кредит или рассрочку

Вы можете использовать более удобные и выгодные условия, если решили приобрести технику в кредит или рассрочку. Устройства, завезенные в Украину по закону, имеют всю необходимую разрешительную и бухгалтерскую документацию. В этом случае банки гораздо более лояльно относятся к предоставлению кредитов покупателям.

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№5 Поддержка экономики Украины

При покупке официального устройства вы поддерживаете экономику нашей страны. Техника, ввозимая в продажу без официально принятой процедуры оформления сертификатов, – это автоматически более низкие доходы государству. Соответственно, каждая неуплаченная копейка государству – это меньше дорог, худшее образование и другие упущенные возможности.

Где купить?

Официально технику от Apple можно купить у «Цитруса». Каждый выбирает для себя удобный способ: кто заказывает онлайн через интернет-магазин , а кто приходит к оффлайн-точкам, чтобы увидеть технику вживую.

Кроме того, есть пятнадцать Apple-зон по следующим адресам:

г. Киев, ул. Дом Крещатик. 29 г. Одесса, ул. Вите-адм. Жуковый дом. 17/19 г. Киев, ул. Берковецкий дом. 6Д (ТЦ Лавина) г. Киев, ул. Оболонский дом. 1Б (ТЦ Дрим Таун) г. Одесса, ул. Небесной сотни дом. 2 (ТЦ Сити Центр) г. Киев, ул. Антоновича дом. 176 (ТЦ Океан Плаза) г. Киев, ул. Генерала Ватутина, дом. 2Т (ТРЦ Sky Mall) г. Киев, ул. Днепровская Набережная. 12 (ТРЦ Ривермол) г. Днепр, ул. Д. Яворницкий дом. 58 г. Киев, ул. С.Бандеры дом. 23 (ТЦ Городок) г. Полтава, ул.Колпака дом. 26 (ТЦ Экватор) г. Винница, ул. 600-летие на месте. 17-е (ТЦ Мегамол) г. Львов, ул. Кульпарковский дом. 226А (ТЦ Victoria Gardens) г. Черкассы, б-р. Шевченко дом. 208/1 (ТЦ Любава) г. Киев, ул.Кольцевая дорога д.1А (ТЦ Республика)

Вы также можете воспользоваться программой « Цитрус Обмен» . Приносите старые гаджеты и убирайте выгодно то, что хотите купить. « Цитрус Обмен » позволяет сэкономить до 90% на продуктах Apple.

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Если хотите узнать больше о том или ином гаджете, смотрите информационный видеоблог о технике и аксессуарах от команды «Цитрус» – « Гаджетариум ».

О «Цитрусе»

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус официального партнера Apple, а также является лидером по продажам техники Apple в Украине. Работает с 2000г. Сегодня «Цитрус» – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 68 магазинов, работающих в формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивным зонам виртуальной реальности, электротранспорту, устройствам умного дома.

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